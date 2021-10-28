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Технологии
Дамир Камалетдинов

В России стартовали продажи MacBook Pro с «чёлкой» в экране на процессорах M1 Pro и M1 Max Статьи редакции

До этого ноутбуки в стране нельзя было даже предзаказать — только узнать цену.

15 15 комментариев
283 просмотров

В магазине на официальном сайте Apple начались продажи новых MacBook Pro на 14 и 16 дюймов. Ноутбуки можно приобрести с полуночи 28 октября, у реселлеров они доступны только по предзаказу.

Первую партию устройств на сайте Apple раскупили меньше чем за три часа. На момент написания заметки сроки доставки сдвинулись с первых чисел ноября до начала декабря.

До 28 октября в России нельзя было официально заказать MacBook Pro на M1 Pro и Max, а Apple не раскрывала точную дату начала продаж в России. Ноутбуки можно приобрести по цене от 189 тысяч рублей за базовую модель с 512 ГБ встроенной памяти.

Apple представила новые MacBook Pro во время презентации со слоганом «в отрыв» 18 октября. Устройства получили новый дизайн с «безрамочным» дисплеем, но с «чёлкой» для камер, их оснастили новыми процессорами M1 Pro и M1 Max, которые заточены под профессиональные задачи, а также экранами с поддержкой частоты обновления до 120 Гц.

Apple представила MacBook Pro с «чёлкой» в…
Рамки по бокам экрана стали на 24% меньше, а сверху — на 60%.
tjournal.ru

Цены на базовые модели:

  • MacBook Pro M1 Pro 14', 8-ядерный процессор, 14-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 512 ГБ — 189 990 рублей;
  • MacBook Pro M1 Pro 14', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 234 990 рублей;
  • MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 512 ГБ — 234 990 рублей;
  • MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 254 990 рублей;
  • MacBook Pro M1 Max 16', 10-ядерный процессор, 32-ядерный графический процессор, 32 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 334 990 рублей.

#новости #apple #macbookpro #m1

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Yuri Glushko

Для 99% россиян по-прежнему осталась лишь возможность узнать цену. И охуеть ред.

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5
испанский смех

все уже раскупили, а заводы стоят!

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1
Yuri Glushko

Раскулачить владельцев макбуков и национализировать заводы! Тогда заживем

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2
испанский смех

это неприемлемо

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1
Yuri Glushko
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2
испанский смех

не хочу раскулачиваться, хочу спарту

Ответить
2
Yuri Glushko

Ну лан, пока не будем

Ответить
2
испанский смех

когда уже аймаки большие((

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1
Дамир Камалетдинов

В апреле

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1
испанский смех
Ответить
1
Кирилл Вселенский

Пуш был?

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0
испанский смех

нет(

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0
Вторичный пистолет

Эх, что-то подводит Tech Journal

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3
испанский смех

это не новость для таблоида

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1
Михаил Желтухин

Хороший ноут, зачем челкой портить

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0
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