В России стартовали продажи MacBook Pro с «чёлкой» в экране на процессорах M1 Pro и M1 Max Статьи редакции
До этого ноутбуки в стране нельзя было даже предзаказать — только узнать цену.
В магазине на официальном сайте Apple начались продажи новых MacBook Pro на 14 и 16 дюймов. Ноутбуки можно приобрести с полуночи 28 октября, у реселлеров они доступны только по предзаказу.
Первую партию устройств на сайте Apple раскупили меньше чем за три часа. На момент написания заметки сроки доставки сдвинулись с первых чисел ноября до начала декабря.
До 28 октября в России нельзя было официально заказать MacBook Pro на M1 Pro и Max, а Apple не раскрывала точную дату начала продаж в России. Ноутбуки можно приобрести по цене от 189 тысяч рублей за базовую модель с 512 ГБ встроенной памяти.
Apple представила новые MacBook Pro во время презентации со слоганом «в отрыв» 18 октября. Устройства получили новый дизайн с «безрамочным» дисплеем, но с «чёлкой» для камер, их оснастили новыми процессорами M1 Pro и M1 Max, которые заточены под профессиональные задачи, а также экранами с поддержкой частоты обновления до 120 Гц.
Цены на базовые модели:
- MacBook Pro M1 Pro 14', 8-ядерный процессор, 14-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 512 ГБ — 189 990 рублей;
- MacBook Pro M1 Pro 14', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 234 990 рублей;
- MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 512 ГБ — 234 990 рублей;
- MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 254 990 рублей;
- MacBook Pro M1 Max 16', 10-ядерный процессор, 32-ядерный графический процессор, 32 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 334 990 рублей.