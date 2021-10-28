Google анонсировал Android 12L — версию системы для устройств с большим экраном Статьи редакции
Она предназначена для планшетов, ноутбуков и складных смартфонов.
Компания Google впервые со времён Android 3 создала отдельную модификацию своей мобильной операционной системы для устройств с большим экраном. Android 12L призван обеспечить комфортную многозадачную работу на планшетах, ноутбуках и складных смартфонах. Об этом сообщает официальный сайт компании.
Графическая оболочка Android 12L оптимизирована под экраны с большой диагональю и относительно малым соотношением сторон вроде 4:3. Кнопки стали крупнее, а экран разделился на две виртуальные половины — почти все блоки информации располагаются бок о бок. Например, панель быстрых настроек соседствует с интерактивными уведомлениями, но меню приложений по-прежнему отображается на весь экран.
Android 12L получил новую панель задач со значками приложений для быстрого доступа. Запускать их можно простым перетаскиванием значка на рабочий стол, при этом окно приложения автоматически займёт соответствующую половину экрана. То есть, Android 12L позволяет запускать в режиме Split Screen любое приложение, даже если его разработчик не реализовал поддержку этого режима и больших экранов — в этом случае система просто отмасштабирует окно под нужный размер.
Стабильный релиз Android 12L состоится в начале 2022 года, но точную дату компания пока не называет. Предварительная версия уже доступна для разработчиков в виде образа для эмулятора. Модификация опирается на изменения, которые разработчики Google уже внесли в стандартный Android 12 — в частности, поддержку складных экранов и улучшение режима многозадачности.