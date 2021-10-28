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Технологии
Никита Логинов

Google анонсировал Android 12L — версию системы для устройств с большим экраном Статьи редакции

Она предназначена для планшетов, ноутбуков и складных смартфонов.

17 17 комментариев
1147 просмотров
Панель быстрых настроек в Android 12L Изображение Google

Компания Google впервые со времён Android 3 создала отдельную модификацию своей мобильной операционной системы для устройств с большим экраном. Android 12L призван обеспечить комфортную многозадачную работу на планшетах, ноутбуках и складных смартфонах. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Графическая оболочка Android 12L оптимизирована под экраны с большой диагональю и относительно малым соотношением сторон вроде 4:3. Кнопки стали крупнее, а экран разделился на две виртуальные половины — почти все блоки информации располагаются бок о бок. Например, панель быстрых настроек соседствует с интерактивными уведомлениями, но меню приложений по-прежнему отображается на весь экран.

Панель задач Android 12L и открытие приложений Изображение Google

Android 12L получил новую панель задач со значками приложений для быстрого доступа. Запускать их можно простым перетаскиванием значка на рабочий стол, при этом окно приложения автоматически займёт соответствующую половину экрана. То есть, Android 12L позволяет запускать в режиме Split Screen любое приложение, даже если его разработчик не реализовал поддержку этого режима и больших экранов — в этом случае система просто отмасштабирует окно под нужный размер.

Неоптимизированное приложение в Android 12L Изображение Google

Стабильный релиз Android 12L состоится в начале 2022 года, но точную дату компания пока не называет. Предварительная версия уже доступна для разработчиков в виде образа для эмулятора. Модификация опирается на изменения, которые разработчики Google уже внесли в стандартный Android 12 — в частности, поддержку складных экранов и улучшение режима многозадачности.

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#новости #google #android #смартфоны #планшеты

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Вторичный пистолет

Когда там S, M, XL, XXL?

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7
Вторичный пистолет

M уже был – 6.0, Marshmallow

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5
Вторичный пистолет

Привет

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3
Вторичный пистолет

Охайо!!

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0
Вторичный пистолет

Ониии чаан

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0
Вторичный пистолет

Чё надо-то?

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0
Artyom Sidorov

Компания Google впервые создала отдельную модификацию своей мобильной операционной системы для устройств с большим экраном.

Был ещё Android 3 Honeycomb такой

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6
Никита Логинов

Это было давно и неправда!

Спасибо, поправлю текст :)

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2
Artyom Sidorov

Ещё можно добавить, наверно, множество слухов про первый складной Pixel Fold. 12L не единственный признак того, что гугл взялись за большие экраны, потому что уже где-то полгода для разработчиков куча всяких гайдов и рекомендаций выпускается по этой теме

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1
Вторичный пистолет

версию системы для устройств с большим экраном

а что остались еще маленькие?

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2
Вторичный пистолет

iPhone 13 mini

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3
Вторичный пистолет

я сча про андроид

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1
Вторичный пистолет

Зря.

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4
Вторичный пистолет

Привет @Анастасия Тиунова как ты заработала на iphone 11 pro?

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1
Вторичный пистолет

Не мытьём, так катаньем?

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1
Вторичный пистолет

How was your trip?

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1
Ivan

Но ведь Fuchsia должна была отгрызть этот кусок устройств. Уже похоронили?

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1
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