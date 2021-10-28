Нейросеть Copilot помогла программистам написать 30% нового кода на GitHub за последние четыре месяца Статьи редакции
Половина программистов остались довольны ИИ-помощником и продолжили использовать его в работе.
Вице-президент GitHub Next Оге де Мур раскрыл в интервью изданию Axios некоторую статистику использования Copilot — ИИ-помощника для программистов, запущенного в конце июня. По словам Мура, с помощью этой нейросети создано около 30% всего кода, который программисты добавили на GitHub с начала июля, при этом половина программистов, попробовавших Copilot, стали использовать его и дальше.
Нейросеть Copilot основана на системе OpenAI Codex и обучена на нескольких терабайтах общедоступных исходных кодов различных программ. ИИ-помощник работает по принципу «умного автодополнения» — анализирует уже написанный программистом код с комментариями и предлагает некоторое количество строк нового кода. Исходя из того, какие варианты программист принимает и отклоняет, Copilot обучается в процессе использования и со временем начинает работать всё точнее.
Ранее ИИ-помощник полноценно работал только с Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go, но теперь компания добавила в этот список Java, C, C++ и C# — нейросеть научилась предлагать многострочные фрагменты кода и на этих популярных языках программирования. Также Copilot начал поддерживать среды разработки Neovim, IntelliJ IDEA и PyCharm, а в скором будущем будет работать и в Visual Studio.
Copilot может упростить жизнь программиста, но работает он небезупречно. Иногда нейросеть «увлекается» и вместо нескольких нужных строк кода предлагает большие абзацы, целиком заимствованные из общедоступных программ, причём невзирая на их лицензию. Таким образом ИИ-помощник может подставить программиста под уголовное преступление — использование чужого кода, которое нарушает условия лицензионного соглашения. GitHub ответил, что подобное случается редко — примерно в 0,1% случаев.
Инженеры Нью-Йоркского университета обнаружили, что до 40% кода, который генерирует Copilot, содержит ошибки и уязвимости. Тогда как люди-программисты допускают в среднем 70 ошибок на тысячу строк кода — примерно в 5,7 раз меньше, чем нейросеть.
Полная жесть. Эта штука вставляет код бездумно, что и приводит к
Инженеры Нью-Йоркского университета обнаружили, что до 40% кода, который генерирует Copilot, содержит ошибки и уязвимости. Тогда как люди-программисты допускают в среднем 70 ошибок на тысячу строк кода — примерно в 5,7 раз меньше, чем нейросеть.
То, какое количество кода было написано этой штукой, говорит лишь о том, какое количество говна льётся на гитхаб.
Это вы ещё про https://ru.wikipedia.org/wiki/Генетическое_программирование не слышали, копипастить людской код с Гитхаба - ещё цветочки, а вот рандомно менять куски кода, пока программа не получится лучше - вот это вишенка.
@Дитковский твоя кофейня ещё нуждается в уборщиках???