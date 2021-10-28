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Технологии
Никита Логинов

Нейросеть Copilot помогла программистам написать 30% нового кода на GitHub за последние четыре месяца Статьи редакции

Половина программистов остались довольны ИИ-помощником и продолжили использовать его в работе.

43 43 комментария
1093 просмотров
Пример работы Copilot Изображение GitHub

Вице-президент GitHub Next Оге де Мур раскрыл в интервью изданию Axios некоторую статистику использования Copilot — ИИ-помощника для программистов, запущенного в конце июня. По словам Мура, с помощью этой нейросети создано около 30% всего кода, который программисты добавили на GitHub с начала июля, при этом половина программистов, попробовавших Copilot, стали использовать его и дальше.

Нейросеть Copilot основана на системе OpenAI Codex и обучена на нескольких терабайтах общедоступных исходных кодов различных программ. ИИ-помощник работает по принципу «умного автодополнения» — анализирует уже написанный программистом код с комментариями и предлагает некоторое количество строк нового кода. Исходя из того, какие варианты программист принимает и отклоняет, Copilot обучается в процессе использования и со временем начинает работать всё точнее.

Ранее ИИ-помощник полноценно работал только с Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go, но теперь компания добавила в этот список Java, C, C++ и C# — нейросеть научилась предлагать многострочные фрагменты кода и на этих популярных языках программирования. Также Copilot начал поддерживать среды разработки Neovim, IntelliJ IDEA и PyCharm, а в скором будущем будет работать и в Visual Studio.

Armin “vax ffs” Ronacher @mitsuhiko
I don't want to say anything but that's not the right license Mr Copilot.
Ничего не хочу говорить, но это не та лицензия, Мистер Copilot

Copilot может упростить жизнь программиста, но работает он небезупречно. Иногда нейросеть «увлекается» и вместо нескольких нужных строк кода предлагает большие абзацы, целиком заимствованные из общедоступных программ, причём невзирая на их лицензию. Таким образом ИИ-помощник может подставить программиста под уголовное преступление — использование чужого кода, которое нарушает условия лицензионного соглашения. GitHub ответил, что подобное случается редко — примерно в 0,1% случаев.

Инженеры Нью-Йоркского университета обнаружили, что до 40% кода, который генерирует Copilot, содержит ошибки и уязвимости. Тогда как люди-программисты допускают в среднем 70 ошибок на тысячу строк кода — примерно в 5,7 раз меньше, чем нейросеть.

#новости #нейросети #программирование

43 43 комментария
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43 комментария
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Вторичный пистолет

тот кто создал это - дебил, не понимающий что создал франкиштейна

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7
Вторичный пистолет

Полная жесть. Эта штука вставляет код бездумно, что и приводит к
Инженеры Нью-Йоркского университета обнаружили, что до 40% кода, который генерирует Copilot, содержит ошибки и уязвимости. Тогда как люди-программисты допускают в среднем 70 ошибок на тысячу строк кода — примерно в 5,7 раз меньше, чем нейросеть.

То, какое количество кода было написано этой штукой, говорит лишь о том, какое количество говна льётся на гитхаб.

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11
Вторичный пистолет

энтерпрайз такое не одобрит - никто не согласится давать в обработку нейросети из паблика анализировать их продукты

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3
Вторичный пистолет

Вот именно. Поэтому удел этой штуки анализировать саму себя. Ну удачи.

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2
Вторичный пистолет

Кекнул когда представил себе лица ИБ когда им это говно польется в квалити гейты.
Кекнул второй раз от лиц тех кому это надо будет сопровождать

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1
Роман Величкин

Кекни в третий раз, Змей Горыныч

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0
Ёжик-под-левой-сисей

Это вы ещё про https://ru.wikipedia.org/wiki/Генетическое_программирование не слышали, копипастить людской код с Гитхаба - ещё цветочки, а вот рандомно менять куски кода, пока программа не получится лучше - вот это вишенка.

Генетическое программирование
В машинном обучении генетическое программирование (ГП) — автоматическое создание или изменение…
ru.wikipedia.org
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0
Вторичный пистолет

похуй, будто у половины айтишников получается что-то лучше

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3
Вторичный пистолет

придется нанимать еще столько же чтобы потом все переделывать еще и за ИИ

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3
Вторичный пистолет

Дать этому франктештейну обучиться 1С и он сляжет

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2
Вторичный пистолет

@Дитковский твоя кофейня ещё нуждается в уборщиках???

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6
Вторичный пистолет

Я заебусь вам инструкции писать...

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5
Вторичный пистолет

npm run uborka && ./vykliuchi-svet

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5
Вторичный пистолет

а разве Основу не нейросеть написала?))

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2
Вторичный пистолет

вряд ли, столько багов

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14
norm

Условный индус въебёт половину кода от ИИ, а белым господам потом разбирать и охуевать.

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5
Вторичный пистолет

И получала за это 0 рублей в наносек. Ждите иск лет через 30, кожаные ублюдки.

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3
Вторичный пистолет

хаха погромисты не нужны, скоро в принципе люди будут не нужны

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2
Gedevan

скоро в принципе люди будут не нужны

Как это не нужны? А для кого эта штука будет код писать? Ей он нахер не нужен.

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1
Вторичный пистолет

Роботы будут писать для роботов, как скайнет

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1
Gedevan

А нахрена создавать таких роботов как скайнет?

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1
Вторичный пистолет

Чтобы уничтожить человечество очевидно же

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1
Gedevan

Да и хер его ещё и создашь. Разница между скайнетом и роботом-такистом огромная, у человечества даже близко нет таких технологий.

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1
Вторичный пистолет

Жаль

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1
Владимир Филатов

для будущих машин

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1
Gedevan

Машинам код не нужен

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1
Дмитрий Тимофеев

сейчас она корреляцию написанных прог с исходными ТЗ проведет и сама будет писать проги на заказ, а кожаные мешки вылетят с программистских должностей

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2
Gedevan

Се ля ви, йопта.

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1
Вторичный пистолет

Есть здесь кто-нибудь кто этим пользовался? В чем помогло?

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2
Photuum

Потом эта шняга заменит программистов

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2
Вторичный пистолет

прикольно для copy paste функционала, но я хз где таким изо дня в день занимаются, сейчас и так базу всю собирают фреймворки

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1
Вторичный пистолет

автоматизировали шаблоны.

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1
Вторичный пистолет

Охуенно.

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1
Дизайнер Павленко

рано или поздно весь код будет писать нейросеть и работа программистов подешевеет с 300к в наносекунду до нуля. думаю в ближайшие 10-20 лет это случится. переходите в дизайн, глупцы

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–2
123

дизайнеров раньше заменит

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0
Дизайнер Павленко

нет, потому что генерацию уникальных образов невозможно реализовать через нейросеть.

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–1
Укрошофист

Возможно.

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0
Дизайнер Павленко

есть примеры?

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0
123

Ага https://thisanimedoesnotexist.ai/

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0
Дизайнер Павленко

это не уникальные образы, а натренированная нейросетка на аниме и манге.

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0
123

а будет нейросетка натренированная на логотипах или шаблонах сайтов, разница?

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0
Дизайнер Павленко

не будет уникальных образов. это все компиляции

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0
Укрошофист

Весь код и так пишут нейросети на биологической основе работающие за еду.

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0
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