Половина программистов остались довольны ИИ-помощником и продолжили использовать его в работе.

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Пример работы Copilot Изображение GitHub

Вице-президент GitHub Next Оге де Мур раскрыл в интервью изданию Axios некоторую статистику использования Copilot — ИИ-помощника для программистов, запущенного в конце июня. По словам Мура, с помощью этой нейросети создано около 30% всего кода, который программисты добавили на GitHub с начала июля, при этом половина программистов, попробовавших Copilot, стали использовать его и дальше.

Нейросеть Copilot основана на системе OpenAI Codex и обучена на нескольких терабайтах общедоступных исходных кодов различных программ. ИИ-помощник работает по принципу «умного автодополнения» — анализирует уже написанный программистом код с комментариями и предлагает некоторое количество строк нового кода. Исходя из того, какие варианты программист принимает и отклоняет, Copilot обучается в процессе использования и со временем начинает работать всё точнее.

Ранее ИИ-помощник полноценно работал только с Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go, но теперь компания добавила в этот список Java, C, C++ и C# — нейросеть научилась предлагать многострочные фрагменты кода и на этих популярных языках программирования. Также Copilot начал поддерживать среды разработки Neovim, IntelliJ IDEA и PyCharm, а в скором будущем будет работать и в Visual Studio.

Armin “vax ffs” Ronacher @mitsuhiko I don't want to say anything but that's not the right license Mr Copilot. Ничего не хочу говорить, но это не та лицензия, Мистер Copilot

Copilot может упростить жизнь программиста, но работает он небезупречно. Иногда нейросеть «увлекается» и вместо нескольких нужных строк кода предлагает большие абзацы, целиком заимствованные из общедоступных программ, причём невзирая на их лицензию. Таким образом ИИ-помощник может подставить программиста под уголовное преступление — использование чужого кода, которое нарушает условия лицензионного соглашения. GitHub ответил, что подобное случается редко — примерно в 0,1% случаев.