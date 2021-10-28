В России начали продавать «трастфон» от Ростеха с защитой от сбора данных Статьи редакции
Цена — 18 тысяч 999 рублей.
О запуске российского смартфона AYYA T1 сообщается на сайте «М.Видео-Эльдорадо». Его произвела компания «СмартЭкоСистема», дочернее предприятие НИИ «Масштаб», входящего в госкорпорацию «Ростех». Смартфон поддерживает сети 2G/3G и LTE, возможна работа одновременно двух симкарт.
В «трастфоне» две основные камеры и одна фронтальная, диагональ экрана — 6,55 дюйма. Он работает на тайваньском процессоре Helio P70. Согласно пресс-релизу, в него также встроены функции, которые не позволяют несанкционированный сбор информации с камер и микрофонов — при нажатии боковой кнопки он «обеспечивает высокий уровень конфиденциальности». В этом режиме пользователь всё ещё может принимать звонки и сообщения, а также выходить в интернет.
На AYYA T1 предустановлено российское ПО. Пока смартфон работает на базе операционной системы Android 11, но позже её также заменят на российскую.
Как сообщает «Коммерсантъ», «трастфон» планируют поставлять сотрудникам Минобороны. Он разработан под российский процессор и операционную систему.