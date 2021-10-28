В «трастфоне» две основные камеры и одна фронтальная, диагональ экрана — 6,55 дюйма. Он работает на тайваньском процессоре Helio P70. Согласно пресс-релизу, в него также встроены функции, которые не позволяют несанкционированный сбор информации с камер и микрофонов — при нажатии боковой кнопки он «обеспечивает высокий уровень конфиденциальности». В этом режиме пользователь всё ещё может принимать звонки и сообщения, а также выходить в интернет.