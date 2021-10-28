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Технологии
Sasha Shambilova

В России начали продавать «трастфон» от Ростеха с защитой от сбора данных Статьи редакции

Цена — 18 тысяч 999 рублей.

Фото пресс-службы 

О запуске российского смартфона AYYA T1 сообщается на сайте «М.Видео-Эльдорадо». Его произвела компания «СмартЭкоСистема», дочернее предприятие НИИ «Масштаб», входящего в госкорпорацию «Ростех». Смартфон поддерживает сети 2G/3G и LTE, возможна работа одновременно двух симкарт.

В «трастфоне» две основные камеры и одна фронтальная, диагональ экрана — 6,55 дюйма. Он работает на тайваньском процессоре Helio P70. Согласно пресс-релизу, в него также встроены функции, которые не позволяют несанкционированный сбор информации с камер и микрофонов — при нажатии боковой кнопки он «обеспечивает высокий уровень конфиденциальности». В этом режиме пользователь всё ещё может принимать звонки и сообщения, а также выходить в интернет.

На AYYA T1 предустановлено российское ПО. Пока смартфон работает на базе операционной системы Android 11, но позже её также заменят на российскую.

Как сообщает «Коммерсантъ», «трастфон» планируют поставлять сотрудникам Минобороны. Он разработан под российский процессор и операционную систему.

#новости #технологии

2458 просмотров
49 49 комментариев
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49 комментариев
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AttentiveMilk

)))

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27
товстий кіт

)))))))

Ответить
4
ваня ванин
Ответить
1
Вторичный пистолет

)))))00)

Ответить
0
Awd Asd

С защитой от сбора данных

Ответить
19
Ёршик Золотой

Блядь, ведь знал, что такой коммент уже есть )))

Ответить
0
Barsuk Barsukoff

зачем так писать цену?))

Ответить
13
Daniel Fadeev

Цена 1 (один) десяток тысяч и 8 (восемь) тысяч 999 (девятьсот девяносто nine) рублей

Ответить
6
aliftin
Ответить
6
Иван Земцов

Ни разу не похож)

Ответить
4
Максим Графов

Третий микс слишком нормально выглядит, плюс это слайдер. А тут скорее копия какого-то дешевого улефона или тип того

Ответить
0
Сергей Павлов

что кричит запытанный в российской колонии?
он кричит: "AYYA"

Ответить
8
Иван Земцов

AVAYA сначала показалось

Ответить
3
Имя И Фамилия

AYAYA

Ответить
7
Вторичный пистолет

Неправильный у тебя AYAYA

Ответить
1
Вторичный пистолет

Все хороши.

Ответить
0
123

https://www.youtube.com/watch?v=D0q0QeQbw9U

Ответить
4
Dr. Acula

опередил

Ответить
0
Вторичный пистолет

Никому нельзя, но товарищу майору можно.

Ответить
3
Ivan Kondrashev
Ответить
2
master of mastery

от Ростеха

с защитой от сбора данных

Ответить
2
FOX

сначала прочел 990рублей

Ответить
1
Виктор Запруднов

Еще инфа с презентации:
Он Звонит товарищу майору без симки и наказывает бутылкой по защищенному протоколу.

Ответить
1
stikerman
Ответить
1
Гюндуз Гусейнли

До этого китайцы с корейцами смотрели на что ты дрочил, а теперь только наши, русские парни!

Ответить
1
Камнем вниз

Могли бы хоть по православному назвать.

Ответить
1
Andrew Muralov

Постофон? Отпевафон?

Ответить
0
Виталий Орлов

Пока смартфон работает на базе операционной системы Android 11, но позже её также заменят на российскую.

Я что-то пропустил, у нас есть операционная система?

Ответить
1
Имя И Фамилия

сейлфиш покупали для госов

Ответить
0
Alexander Sukhinov

Но позже будет российский процессор. Но позже будет российская ОС.

Ну так и выпустили б позже!

Ответить
1
Llaren Hlaalo

Пока смартфон работает на базе операционной системы Android 11, но позже её также заменят на российскую.

Чё-то пропустил. У нас есть своя ОС для смартфонов ?

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Да, сейлфиш

Ответить
1
Вторичный пистолет

Сейлфиш кстати классная, ставил её ещё когда она финам принадлежала

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Классная-классная, да только ничто походу уже монополию ведра и айоси не пошатнёт.

Ответить
1
Llaren Hlaalo

Thanks, надо будет почитать чёт про это.

Ответить
0
Сергей Сергеич

Аврора

Ответить
1
Kirill Astra

))))))))))))))

Ответить
0
Вторичный пистолет

Сканер отпечатка сзади - автоматически мусор

Ответить
0
Василий Дробовский

"Разработан под российский процессор".
...Android 11.

Ответить
0
Barsuk Barsukoff

Helio P70

Ответить
0
Вторичный пистолет

от англ. trust - "доверять"

Ответить
0
AZP

Трахфон

Ответить
0
Некая Л.

Аааааааа, ясно) Это типа не iPhone

а
а
а
а

AYYA Phone)))))))
Ну, поняли?)))))
Типа АЙйяФОН))))))

Ну ростех, ну хитрованы)))))

Ответить
0
Вторичный пистолет
Ответить
0
Вторичный пистолет

Тростьфон

Ответить
0
Вторичный пистолет

возможна работа одновременно двух симкарт.

вау как им это удалосб

Ответить
0
Andrew Muralov

Используется специальный переключатель который нужно быстро перемещать.

Ответить
0
Вторичный пистолет

защитой от сбора данных

Но нет защиты от утечки данных

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0
лала лало

Слишком дорого стоит этот ХЛАМ.
«трастфон» планируют поставлять сотрудникам Минобороны

Ясно. Распил.

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0
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