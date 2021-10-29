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Технологии
Sasha Shambilova

Будущее интернета, миллиарды инвестиций и Метавселенная — что рассказал Цукерберг в интервью после ребрендинга Facebook Статьи редакции

Глава компании планирует запустить Метавселенную во второй половине 2020-х годов и продвигать идею «технологий ради людей». Главное из четырёх интервью Цукерберга.

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Фото AP

28 октября Facebook объявила о смене названия на Meta. В компании объяснили такое решение тем, что больше хотят ассоциироваться не только с одной соцсетью, а со всей «метавселенной» своих продуктов.

О планах трансформации Facebook в Метавселенную Марк Цукерберг рассказал ещё летом. По его словам, пользователи мессенджеров, программ для видеосвязи и совместной работы должны иметь возможность общаться не только в своей экосистеме, но и обмениваться информацией между разным софтом. Всё, что для этого понадобится, — только интернет. Метавселенная должна работать на трёх технологиях: виртуальной реальности, дополненной реальности и смешанной реальности.

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Ребрендинг компании произошёл на фоне публикаций, основанных на внутренних документах Facebook. Свои расследования опубликовали 17 американских изданий: в них говорится о вреде соцсетей компании на психику, игнорировании торговли людьми и договорённости Цукерберга с вьетнамскими коммунистами.

Накануне презентации Facebook Connect, на которой объявили о ребрендинге, глава компании дал интервью четырём американским изданиям, где рассказал о своём видении будущего компании и объяснил решение сменить название. Сразу же после объявления материалы опубликовали The Verge, Stratechery, The Information и Puck.

Пересказываем основные тезисы из интервью Марка Цукерберга.

О цели ребрендинга

  • По словам Цукерберга, пользователи воспринимали компанию как владелицу нескольких соцсетей (WhatsApp, Инстаграм, Фейсбук), тогда как он видит в ней организацию, создающую технологии для общения. Глава Meta отметил, что именно это отличает их от других на рынке, что должно отражаться в названии бренда.

Другие стремятся изучать, как люди взаимодействуют с технологиями, мы же создаём их, чтобы люди могли общаться друг с другом.

Марк Цукерберг
глава Meta
  • Компания Facebook ассоциировалась с конкретным продуктом бренда, тогда как Цукерберг мыслит глобальнее, полагая, что общение людей не долго ограничиваться нынешней формой соцсетей. После приобретения WhatsApp и Instagram всё больше пользователей связывали компанию с социальными сетями, а Цукерберг хотел, чтобы люди понимали его видение будущего интернета, связанного с Метавселенной.
  • Глава Meta также рассказал о путанице, которая возникала из-за авторизации через фейсбук в других социальных сетях, в том числе в Quest, приложении для работы в виртуальной реальности. Теперь пользователям «не нужно волноваться об этой проблеме». Через какое-то время для всех соцсетей и устройств планируется внедрить одну учётную запись для создания Метавселенной.
  • Цукерберг отметил, что в работе над очками дополненной реальности Nazare осознал, что его компания — больше, чем просто социальная сеть. Для него важно, чтобы все продукты бренда «идентифицировались по-другому».
  • Он считает, что в будущем Nazare станут такими же популярными продуктами компании, как и их соцсети, но их запуск скорее всего произойдёт нескоро.
  • Официально проект по смене названия начали шесть месяцев назад, но разговоры и споры внутри компании по этому поводу «проводили уже очень давно».

О связи ребрендинга с утечками документов компании и расследованиями СМИ

  • Цукерберг сообщил, что работа по смене названия началась задолго до цикла «плохих» новостей о компании. Он отметил, что «некоторые захотят тут увидеть эту связь», но это «смешно». «Эта не та среда, в которую вы бы хотели внедрить новый бренд», — рассказал глава Meta.

Я знаю, что у многих людей возникнет вопрос об этой связи. В какой степени мы бежим к чему-то, а не отчего-то? Всё, что я могу сказать, это то, что мне действительно крайне важно, чтобы мы бежали к чему-то: видению будущего, к которому мы правда стремимся и которое нас волнует.

Марк Цукерберг
глава Meta
  • Глава Meta отметил, что ребрендинг, возможно, поможет сотрудникам компании справиться с новостями, связанными с утечкой данных. По его словам, он давно объяснял, что хочет превратить Facebook в «компанию Метавселенной», чтобы их заметили именно благодаря этому.
  • Цукерберг позиционирует Meta «как компанию, которая имеет самое амбициозное видение и самую глубокую приверженность и инвестиции в область будущего». Он также отметил, что им важно оставаться лучшими в создании социальных сетей.
  • Глава компании рассказал, что они пытаются балансировать «между свободой слова и решением проблемы вредного контента». Он считает отклонение в любую из сторон неправильным, «из-за чего в итоге никто не удовлетворён». Но Цукерберг «искренне гордится» всей работой в компании, где иногда приходится откладывать новые интересные проекты ради решения проблем.

О своей роли в новой компании

  • Цукерберг заявил, что «взволнован новым этапом», из-за чего действительно хочет занимать должность главы в Meta. Он заявил, что довольно молод и энергичен — ему 37 лет. Уход с должности генерального директора он не рассматривал.
  • «Но, конечно, в какой-то момент не я буду управлять компанией», — рассказал глава Meta. При этом он подчеркнул, что это неважно и не имеет отношения к сути темы.

Об аудитории новой компании

  • Основная аудитория Meta, на которую рассчитывает Цукерберг, — это пользователи от 18 до 29 лет. Он также отмечает важность других возрастных групп, поскольку продуктами компании «пользуются всё больше людей».
  • В работе с сотрудниками он всегда объясняет, что нужно разделять аудиторию по возрасту. Например, при создании Marketplace нужно понимать, что товары, которые нужны пользователям от 18 до 29 лет и тем, кто старше, отличаются.
  • Цукерберг отметил, что есть «много фундаментальных вещей», которые необходимо сделать. Из-за этого вряд ли Метавселенная «запустится ранее второй половины этого десятилетия».
  • В качестве основных конкурентов Instagram и Facebook глава Meta назвал TikTok и iMessage. Из-за этого компании придётся тщательно работать со своими социальными сетями, увеличивая их охват, когда же «аудитория Метавселенной будет далека от тонны аудитории».

О связи термина с киберпанк-романом «Лавина»

В романе «Лавина» Нила Стивенсона описывает будущее, в котором мир объединяет трёхмерная виртуальная реальность — Метавселенная. Люди отправлялись туда, чтобы развлечься, поработать или пообщаться. Миры плотно переплетены, но существуют независимо друг от друга. Успех в Метавселенной не гарантирует хорошей реальной жизни, а по сюжету обоим мирам угрожает наркотик-вирус.

  • Цукерберг считает минусом то, что пользователи видят связь между компаний и «Лавиной» Нила Стивенсона. По его мнению, вокруг книги «негативная среда», но «по мере развития технологии приобретают различные коннотации». Он считает, что через пять лет основная ассоциация с Метавселенной не будет связана с «Лавиной».
  • Глава Meta заявил, что хотел бы отыскать в истории первые упоминания о концепции интернета. Люди «всегда думали о нём как об информационной супермагистрали», но такое понимание странно для современного человека, считает Цукерберг. Он уверен, что в будущем люди больше времени станут проводит в интернете.

Я думаю, что эти вещи более динамичны. Я не хотел, чтобы меня удерживали от использования термина, который казался нам чётким и логичным, который соответствовал тому, что мы хотим построить, из-за некоторых негативных коннотаций в головах людей. Это приобретёт больше смысла.

Марк Цукерберг
глава Meta

О работе Метавселенной

  • Самым важным в «такой захватывающей среде как Метавселенная» Цукерберг выделил конфиденциальность. Сотрудники разработают устройства, позволяющие создавать цифровые аватары или голограммы в реальной жизни. Именно поэтому важно, что в новом пространстве пользователь сможет легко избегать людей, в которых видит опасность.
  • Также глава Meta отметил совместимость. Он разочарован уровнем её развития в мобильным интернете и хотел бы, чтобы разные приложения воспринимались «как разные пространства, в которые можно телепортироваться». Цукерберг недоволен тем, что в смартфонах пользователям приходится в каждом отдельном приложении «начинать с нуля». Он планирует изменить это в рамках концепции Метавселенной: «Все части должны будут каким-то образом работать вместе».
  • Ещё одним важным элементом Цукерберг назвал организацию вокруг личности. Он отметил, что цифровые аватары, их одежда и инструменты помогут получить новый опыт пользователям. Важно, чтобы их никто не мог отобрать и люди чувствовали, что вещи действительно принадлежат им.

Мы должны разрабатывать наши вычислительные платформы вокруг людей, а не приложений. Сегодня на телефонах основополагающим элементом является приложение, верно? Я надеюсь, что в будущем организационным принципом будете вы, ваша личность, ваши вещи, ваши цифровые товары, ваши связи.

Марк Цукерберг
глава Meta
  • Важно, что в Метавселенной пользователи действовали не только как потребители, но и как создатели. Это одна из фундаментальных вещей для экономического развития: реализовывать её Цукерберг планирует на основе программы Horizon. Также «довольно важную роль» сыграют криптотехнологии, такие как NFT и смарт-контракты.
  • Только в этом году Цукерберг потратил десять миллиардов долларов на Метавселенную.

Метавселенная — это воплощённый интернет, где вместо того, чтобы смотреть на интернет, вы находитесь в нём.

Марк Цукерберг
глава Meta

#facebook #meta #интервью #интернет #цукерберг #мнения

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Символический лолипоп

продвигать идею «технологий ради людей»

Чото за всё время Фейсбук не зарекомендовал себя как дохуя заботящийся о людях. Заяви такое Дуров, ещё может быть есть какая-то вероятность, но тебе, рептилоид, я не верю.

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10
Символический лолипоп

его цель проста, расти расти и расти, он боится стать MySpace-ом, и боится что придет новые Facebook.
А вот какие ценности за ним стоят, тут хз.

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1
испанский смех

так он и придёт, цукер не способен придумать что-то новое успешное

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0
Символический лолипоп

какой нахуй фейсбук

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2
Символический лолипоп

кто в нем сидит?

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1
Символический лолипоп

больше 2 млрд людей, то что в России он непопулярен вовсе не значит что он непопулярен в остальном мире.

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0
Символический лолипоп

бля чел

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0
Символический лолипоп

такой назидательный тон)))

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2
Андрей Охапкин

Хз я про Фейсбук видел только зарубежные мемы типа в нем сидят одни старики. Видимо такой иностранный аналог "одноклассников"

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2
Символический лолипоп

типа воу чувакккк, фейсбуком пользуется во всем мире, ты не знал?!)!)!)!!)

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0
Символический лолипоп

а в чем для тебя новость что facebook является самым влиятельным продуктом в интернете на данный момент?

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0
Символический лолипоп

где я это написал

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0
Символический лолипоп

ШТО ЗНАЧАТ ПЕРВЫЕ 2 КОММЕНТАРИЯ? КАКОЙ КОНТЕКСТ??

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0
Символический лолипоп

АХАХАХ ДЗЕН БУДДИСТСКИЙ В НИХ КОНТЕКСТ

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0
Символический лолипоп

какой нахуй фейсбук и их метакорпорация, когда всё кругом пустота нахуй

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0
Александр Белов

Ты спрашиваешь у него кто в нём сидит, но ты делаешь это без уважения!

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0
Символический лолипоп

простите пожалуйста

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0
Emile Zäkiev

бля киборх

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0
Символический лолипоп

уже даже в инстаграме впадлу на сторис нажимать, а тем более что-то туда выкладывать. соцсети это чт-то из 00-х

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0
Твоего деда дед

Выкладывают в статьи фотки по 1,5Мб, будто я собираюсь разглядывать прыщики Цукерберга, а потом у них ТЖ тормозит.

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2
Символический лолипоп

Вчера как раз They Live пересматривал. Теперь всю эту херню от Цукера вдвойне смешно читать

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1
Символический лолипоп

Жесть, как быстро меняется наша с вами реальность, просто пизданутся с какой скоростью всё несется!

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0
Андрей Охапкин

Поэтому

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1
ziggy stardust

Не могу не ответить треком.

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0
solawind

Цукерберг владелец одной спизженной с чужой идеи соцсети и десятка купленных крупных продуктов, по факту.

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0
Александр Белов

У нас маил ру сделал ребрендинг, а за бургом фейсбук сменил название.
Похоже фейсбук не понял что тут произошло у нас и решил не отставать и тоже сменить название управляющей компании.

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0
Кирилл Сосновский

мы делаем мир лучше
ред.

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0
Символический лолипоп

Метавселенная — это воплощённый интернет, где вместо того, чтобы смотреть на интернет, вы находитесь в нём.

Каждый будет, как Vision, так?

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0
испанский смех

а Цукерберг хотел, чтобы люди понимали его видение будущего интернета

ишь ты, нахер пусть идёт петушара, сам ни одного продукта успешного в жизни не сделал еще и учит тут блеть

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0
испанский смех

Цукерберг позиционирует Meta «как компанию, которая имеет самое амбициозное видение

амбициозное видение:

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0
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