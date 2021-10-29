Глава компании планирует запустить Метавселенную во второй половине 2020-х годов и продвигать идею «технологий ради людей». Главное из четырёх интервью Цукерберга.

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Фото AP

28 октября Facebook объявила о смене названия на Meta. В компании объяснили такое решение тем, что больше хотят ассоциироваться не только с одной соцсетью, а со всей «метавселенной» своих продуктов.

О планах трансформации Facebook в Метавселенную Марк Цукерберг рассказал ещё летом. По его словам, пользователи мессенджеров, программ для видеосвязи и совместной работы должны иметь возможность общаться не только в своей экосистеме, но и обмениваться информацией между разным софтом. Всё, что для этого понадобится, — только интернет. Метавселенная должна работать на трёх технологиях: виртуальной реальности, дополненной реальности и смешанной реальности.

Ребрендинг компании произошёл на фоне публикаций, основанных на внутренних документах Facebook. Свои расследования опубликовали 17 американских изданий: в них говорится о вреде соцсетей компании на психику, игнорировании торговли людьми и договорённости Цукерберга с вьетнамскими коммунистами.

Накануне презентации Facebook Connect, на которой объявили о ребрендинге, глава компании дал интервью четырём американским изданиям, где рассказал о своём видении будущего компании и объяснил решение сменить название. Сразу же после объявления материалы опубликовали The Verge, Stratechery, The Information и Puck.

Пересказываем основные тезисы из интервью Марка Цукерберга.

О цели ребрендинга

По словам Цукерберга, пользователи воспринимали компанию как владелицу нескольких соцсетей (WhatsApp, Инстаграм, Фейсбук), тогда как он видит в ней организацию, создающую технологии для общения. Глава Meta отметил, что именно это отличает их от других на рынке, что должно отражаться в названии бренда.

Другие стремятся изучать, как люди взаимодействуют с технологиями, мы же создаём их, чтобы люди могли общаться друг с другом. Марк Цукерберг глава Meta

Компания Facebook ассоциировалась с конкретным продуктом бренда, тогда как Цукерберг мыслит глобальнее, полагая, что общение людей не долго ограничиваться нынешней формой соцсетей. После приобретения WhatsApp и Instagram всё больше пользователей связывали компанию с социальными сетями, а Цукерберг хотел, чтобы люди понимали его видение будущего интернета, связанного с Метавселенной.

Глава Meta также рассказал о путанице, которая возникала из-за авторизации через фейсбук в других социальных сетях, в том числе в Quest, приложении для работы в виртуальной реальности. Теперь пользователям «не нужно волноваться об этой проблеме». Через какое-то время для всех соцсетей и устройств планируется внедрить одну учётную запись для создания Метавселенной.



Цукерберг отметил, что в работе над очками дополненной реальности Nazare осознал, что его компания — больше, чем просто социальная сеть. Для него важно, чтобы все продукты бренда «идентифицировались по-другому».



Он считает, что в будущем Nazare станут такими же популярными продуктами компании, как и их соцсети, но их запуск скорее всего произойдёт нескоро.

Официально проект по смене названия начали шесть месяцев назад, но разговоры и споры внутри компании по этому поводу «проводили уже очень давно».



О связи ребрендинга с утечками документов компании и расследованиями СМИ

Цукерберг сообщил, что работа по смене названия началась задолго до цикла «плохих» новостей о компании. Он отметил, что «некоторые захотят тут увидеть эту связь», но это «смешно». «Эта не та среда, в которую вы бы хотели внедрить новый бренд», — рассказал глава Meta.

Я знаю, что у многих людей возникнет вопрос об этой связи. В какой степени мы бежим к чему-то, а не отчего-то? Всё, что я могу сказать, это то, что мне действительно крайне важно, чтобы мы бежали к чему-то: видению будущего, к которому мы правда стремимся и которое нас волнует. Марк Цукерберг глава Meta

Глава Meta отметил, что ребрендинг, возможно, поможет сотрудникам компании справиться с новостями, связанными с утечкой данных. По его словам, он давно объяснял, что хочет превратить Facebook в «компанию Метавселенной», чтобы их заметили именно благодаря этому.

Цукерберг позиционирует Meta «как компанию, которая имеет самое амбициозное видение и самую глубокую приверженность и инвестиции в область будущего». Он также отметил, что им важно оставаться лучшими в создании социальных сетей.

Глава компании рассказал, что они пытаются балансировать «между свободой слова и решением проблемы вредного контента». Он считает отклонение в любую из сторон неправильным, «из-за чего в итоге никто не удовлетворён». Но Цукерберг «искренне гордится» всей работой в компании, где иногда приходится откладывать новые интересные проекты ради решения проблем.

О своей роли в новой компании

Цукерберг заявил, что «взволнован новым этапом», из-за чего действительно хочет занимать должность главы в Meta. Он заявил, что довольно молод и энергичен — ему 37 лет. Уход с должности генерального директора он не рассматривал.

«Но, конечно, в какой-то момент не я буду управлять компанией», — рассказал глава Meta. При этом он подчеркнул, что это неважно и не имеет отношения к сути темы.

Об аудитории новой компании

Основная аудитория Meta, на которую рассчитывает Цукерберг, — это пользователи от 18 до 29 лет. Он также отмечает важность других возрастных групп, поскольку продуктами компании «пользуются всё больше людей».

В работе с сотрудниками он всегда объясняет, что нужно разделять аудиторию по возрасту. Например, при создании Marketplace нужно понимать, что товары, которые нужны пользователям от 18 до 29 лет и тем, кто старше, отличаются.

Цукерберг отметил, что есть «много фундаментальных вещей», которые необходимо сделать. Из-за этого вряд ли Метавселенная «запустится ранее второй половины этого десятилетия».



В качестве основных конкурентов Instagram и Facebook глава Meta назвал TikTok и iMessage. Из-за этого компании придётся тщательно работать со своими социальными сетями, увеличивая их охват, когда же «аудитория Метавселенной будет далека от тонны аудитории».

О связи термина с киберпанк-романом «Лавина»

В романе «Лавина» Нила Стивенсона описывает будущее, в котором мир объединяет трёхмерная виртуальная реальность — Метавселенная. Люди отправлялись туда, чтобы развлечься, поработать или пообщаться. Миры плотно переплетены, но существуют независимо друг от друга. Успех в Метавселенной не гарантирует хорошей реальной жизни, а по сюжету обоим мирам угрожает наркотик-вирус.

Цукерберг считает минусом то, что пользователи видят связь между компаний и «Лавиной» Нила Стивенсона. По его мнению, вокруг книги «негативная среда», но «по мере развития технологии приобретают различные коннотации». Он считает, что через пять лет основная ассоциация с Метавселенной не будет связана с «Лавиной».

Глава Meta заявил, что хотел бы отыскать в истории первые упоминания о концепции интернета. Люди «всегда думали о нём как об информационной супермагистрали», но такое понимание странно для современного человека, считает Цукерберг. Он уверен, что в будущем люди больше времени станут проводит в интернете.

Я думаю, что эти вещи более динамичны. Я не хотел, чтобы меня удерживали от использования термина, который казался нам чётким и логичным, который соответствовал тому, что мы хотим построить, из-за некоторых негативных коннотаций в головах людей. Это приобретёт больше смысла. Марк Цукерберг глава Meta

О работе Метавселенной

Самым важным в «такой захватывающей среде как Метавселенная» Цукерберг выделил конфиденциальность. Сотрудники разработают устройства, позволяющие создавать цифровые аватары или голограммы в реальной жизни. Именно поэтому важно, что в новом пространстве пользователь сможет легко избегать людей, в которых видит опасность.

Также глава Meta отметил совместимость. Он разочарован уровнем её развития в мобильным интернете и хотел бы, чтобы разные приложения воспринимались «как разные пространства, в которые можно телепортироваться». Цукерберг недоволен тем, что в смартфонах пользователям приходится в каждом отдельном приложении «начинать с нуля». Он планирует изменить это в рамках концепции Метавселенной: «Все части должны будут каким-то образом работать вместе».

Ещё одним важным элементом Цукерберг назвал организацию вокруг личности. Он отметил, что цифровые аватары, их одежда и инструменты помогут получить новый опыт пользователям. Важно, чтобы их никто не мог отобрать и люди чувствовали, что вещи действительно принадлежат им.

Мы должны разрабатывать наши вычислительные платформы вокруг людей, а не приложений. Сегодня на телефонах основополагающим элементом является приложение, верно? Я надеюсь, что в будущем организационным принципом будете вы, ваша личность, ваши вещи, ваши цифровые товары, ваши связи. Марк Цукерберг глава Meta

Важно, что в Метавселенной пользователи действовали не только как потребители, но и как создатели. Это одна из фундаментальных вещей для экономического развития: реализовывать её Цукерберг планирует на основе программы Horizon. Также «довольно важную роль» сыграют криптотехнологии, такие как NFT и смарт-контракты.

Только в этом году Цукерберг потратил десять миллиардов долларов на Метавселенную.