Будущее интернета, миллиарды инвестиций и Метавселенная — что рассказал Цукерберг в интервью после ребрендинга Facebook Статьи редакции
Глава компании планирует запустить Метавселенную во второй половине 2020-х годов и продвигать идею «технологий ради людей». Главное из четырёх интервью Цукерберга.
28 октября Facebook объявила о смене названия на Meta. В компании объяснили такое решение тем, что больше хотят ассоциироваться не только с одной соцсетью, а со всей «метавселенной» своих продуктов.
О планах трансформации Facebook в Метавселенную Марк Цукерберг рассказал ещё летом. По его словам, пользователи мессенджеров, программ для видеосвязи и совместной работы должны иметь возможность общаться не только в своей экосистеме, но и обмениваться информацией между разным софтом. Всё, что для этого понадобится, — только интернет. Метавселенная должна работать на трёх технологиях: виртуальной реальности, дополненной реальности и смешанной реальности.
Ребрендинг компании произошёл на фоне публикаций, основанных на внутренних документах Facebook. Свои расследования опубликовали 17 американских изданий: в них говорится о вреде соцсетей компании на психику, игнорировании торговли людьми и договорённости Цукерберга с вьетнамскими коммунистами.
Накануне презентации Facebook Connect, на которой объявили о ребрендинге, глава компании дал интервью четырём американским изданиям, где рассказал о своём видении будущего компании и объяснил решение сменить название. Сразу же после объявления материалы опубликовали The Verge, Stratechery, The Information и Puck.
Пересказываем основные тезисы из интервью Марка Цукерберга.
О цели ребрендинга
- По словам Цукерберга, пользователи воспринимали компанию как владелицу нескольких соцсетей (WhatsApp, Инстаграм, Фейсбук), тогда как он видит в ней организацию, создающую технологии для общения. Глава Meta отметил, что именно это отличает их от других на рынке, что должно отражаться в названии бренда.
- Компания Facebook ассоциировалась с конкретным продуктом бренда, тогда как Цукерберг мыслит глобальнее, полагая, что общение людей не долго ограничиваться нынешней формой соцсетей. После приобретения WhatsApp и Instagram всё больше пользователей связывали компанию с социальными сетями, а Цукерберг хотел, чтобы люди понимали его видение будущего интернета, связанного с Метавселенной.
- Глава Meta также рассказал о путанице, которая возникала из-за авторизации через фейсбук в других социальных сетях, в том числе в Quest, приложении для работы в виртуальной реальности. Теперь пользователям «не нужно волноваться об этой проблеме». Через какое-то время для всех соцсетей и устройств планируется внедрить одну учётную запись для создания Метавселенной.
- Цукерберг отметил, что в работе над очками дополненной реальности Nazare осознал, что его компания — больше, чем просто социальная сеть. Для него важно, чтобы все продукты бренда «идентифицировались по-другому».
- Он считает, что в будущем Nazare станут такими же популярными продуктами компании, как и их соцсети, но их запуск скорее всего произойдёт нескоро.
- Официально проект по смене названия начали шесть месяцев назад, но разговоры и споры внутри компании по этому поводу «проводили уже очень давно».
О связи ребрендинга с утечками документов компании и расследованиями СМИ
- Цукерберг сообщил, что работа по смене названия началась задолго до цикла «плохих» новостей о компании. Он отметил, что «некоторые захотят тут увидеть эту связь», но это «смешно». «Эта не та среда, в которую вы бы хотели внедрить новый бренд», — рассказал глава Meta.
- Глава Meta отметил, что ребрендинг, возможно, поможет сотрудникам компании справиться с новостями, связанными с утечкой данных. По его словам, он давно объяснял, что хочет превратить Facebook в «компанию Метавселенной», чтобы их заметили именно благодаря этому.
- Цукерберг позиционирует Meta «как компанию, которая имеет самое амбициозное видение и самую глубокую приверженность и инвестиции в область будущего». Он также отметил, что им важно оставаться лучшими в создании социальных сетей.
- Глава компании рассказал, что они пытаются балансировать «между свободой слова и решением проблемы вредного контента». Он считает отклонение в любую из сторон неправильным, «из-за чего в итоге никто не удовлетворён». Но Цукерберг «искренне гордится» всей работой в компании, где иногда приходится откладывать новые интересные проекты ради решения проблем.
О своей роли в новой компании
- Цукерберг заявил, что «взволнован новым этапом», из-за чего действительно хочет занимать должность главы в Meta. Он заявил, что довольно молод и энергичен — ему 37 лет. Уход с должности генерального директора он не рассматривал.
- «Но, конечно, в какой-то момент не я буду управлять компанией», — рассказал глава Meta. При этом он подчеркнул, что это неважно и не имеет отношения к сути темы.
Об аудитории новой компании
- Основная аудитория Meta, на которую рассчитывает Цукерберг, — это пользователи от 18 до 29 лет. Он также отмечает важность других возрастных групп, поскольку продуктами компании «пользуются всё больше людей».
- В работе с сотрудниками он всегда объясняет, что нужно разделять аудиторию по возрасту. Например, при создании Marketplace нужно понимать, что товары, которые нужны пользователям от 18 до 29 лет и тем, кто старше, отличаются.
- Цукерберг отметил, что есть «много фундаментальных вещей», которые необходимо сделать. Из-за этого вряд ли Метавселенная «запустится ранее второй половины этого десятилетия».
- В качестве основных конкурентов Instagram и Facebook глава Meta назвал TikTok и iMessage. Из-за этого компании придётся тщательно работать со своими социальными сетями, увеличивая их охват, когда же «аудитория Метавселенной будет далека от тонны аудитории».
О связи термина с киберпанк-романом «Лавина»
В романе «Лавина» Нила Стивенсона описывает будущее, в котором мир объединяет трёхмерная виртуальная реальность — Метавселенная. Люди отправлялись туда, чтобы развлечься, поработать или пообщаться. Миры плотно переплетены, но существуют независимо друг от друга. Успех в Метавселенной не гарантирует хорошей реальной жизни, а по сюжету обоим мирам угрожает наркотик-вирус.
- Цукерберг считает минусом то, что пользователи видят связь между компаний и «Лавиной» Нила Стивенсона. По его мнению, вокруг книги «негативная среда», но «по мере развития технологии приобретают различные коннотации». Он считает, что через пять лет основная ассоциация с Метавселенной не будет связана с «Лавиной».
- Глава Meta заявил, что хотел бы отыскать в истории первые упоминания о концепции интернета. Люди «всегда думали о нём как об информационной супермагистрали», но такое понимание странно для современного человека, считает Цукерберг. Он уверен, что в будущем люди больше времени станут проводит в интернете.
О работе Метавселенной
- Самым важным в «такой захватывающей среде как Метавселенная» Цукерберг выделил конфиденциальность. Сотрудники разработают устройства, позволяющие создавать цифровые аватары или голограммы в реальной жизни. Именно поэтому важно, что в новом пространстве пользователь сможет легко избегать людей, в которых видит опасность.
- Также глава Meta отметил совместимость. Он разочарован уровнем её развития в мобильным интернете и хотел бы, чтобы разные приложения воспринимались «как разные пространства, в которые можно телепортироваться». Цукерберг недоволен тем, что в смартфонах пользователям приходится в каждом отдельном приложении «начинать с нуля». Он планирует изменить это в рамках концепции Метавселенной: «Все части должны будут каким-то образом работать вместе».
- Ещё одним важным элементом Цукерберг назвал организацию вокруг личности. Он отметил, что цифровые аватары, их одежда и инструменты помогут получить новый опыт пользователям. Важно, чтобы их никто не мог отобрать и люди чувствовали, что вещи действительно принадлежат им.
- Важно, что в Метавселенной пользователи действовали не только как потребители, но и как создатели. Это одна из фундаментальных вещей для экономического развития: реализовывать её Цукерберг планирует на основе программы Horizon. Также «довольно важную роль» сыграют криптотехнологии, такие как NFT и смарт-контракты.
- Только в этом году Цукерберг потратил десять миллиардов долларов на Метавселенную.