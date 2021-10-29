Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Технологии
Никита Логинов

В Великобритании создали «пятимерный» компакт-диск ёмкостью 500 терабайт со скоростью записи, как у первых CD-R Статьи редакции

Такой накопитель из кварцевого стекла способен хранить данные десятки миллиардов лет — дольше, чем существует Вселенная.

14 14 комментариев
751 просмотров
Один из «пятимерных компакт-дисков» предыдущего поколения  Фото Arch Mission Foundation

Специалисты Саутгемптонского университета разработали новый метод 5D-записи данных на оптические диски из кварцевого стекла. С помощью «взрывных» микроимпульсов лазера инженерам удалось повысить плотность записи до 500 ТБ на диск, а скорость — как минимум до 225 килобайт в секунду, что приближает кварцевые накопители к практическому использованию. Об этом инженеры сообщили в журнале Optica.

Лазерные импульсы при записи диска создают в нём объёмные микрокристаллы различной формы. Длина, ширина и высота каждого микрокристалла, а также сила и поляризация импульса света, который возвращается от него при считывании, дают «пять измерений», в которых можно закодировать данные.

Схема кодирования данных в микрокристаллах 5D-диска Изображение Саутгемптонского университета

Эту технологию предложили японские учёные в 2010 году, и в последующие годы свои реализации «пятимерных» накопителей создавали Microsoft, Hitachi, а также Саутгемптонский университет. Но у всех этих образцов был общий недостаток — очень низкая скорость записи, которая составляла примерно 12 килобит в секунду. На запись данных объёмом с DVD (4,7 ГБ) требовалось больше месяца, что делало «пятимерные» диски неудобными в использовании.

Процесс записи на оптический 5D-накопитель

Новый метод позволяет увеличить скорость записи в 150 раз до 225 килобайт в секунду, а при использовании лазера с частотой импульсов 40 мегагерц — до нескольких мегабайт в секунду. По мнению авторов изобретения, это позволит расширить использование 5D-накопителей. Также им удалось повысить плотность записи: на диск диаметром 127 миллиметров и толщиной четыре миллиметра (это сравнимо с размерами обычного компакт-диска) можно уместить 500 терабайт данных.

Главное достоинство оптических накопителей из кварцевого стекла — их крайне высокая надёжность. Они выдерживают температуры до тысячи градусов, и даже при 190 °C могут хранить данные в течение 14 миллиардов лет — это больше возраста Вселенной, которая появилась 13,8 миллиардов лет назад.

Сейчас кварцевые «пятимерные» диски использует фонд Arch Mission Foundation, чтобы сохранить на них достижения человеческой культуры на миллиарды лет вперёд. В 2018 году фонд разместил один из таких накопителей в автомобиле Tesla Roadster, который Илон Маск запустил в космос. Участники фонда планируют вывести по одному диску на орбиту каждой планеты и каждого крупного астероида Солнечной системы, создав таким образом космическую «резервную копию» знаний человечества.

ORC Southampton @orctweets
Our 5D optical storage was launched into orbit yesterday on the Arch Mission's SpaceX Heavy Falcon. http://ow.ly/3hXF30ifDnh @archmission @novaspivak
Наш 5D-накопитель вчера был запущен на орбиту с помощью SpaceX Heavy Falcon

Кварцевые «пятимерные» диски с повышенной скоростью записи могут быть полезны библиотекам, музеям, архивным службам, государственным организациям, частным компаниям и вообще всем заинтересованным в долгом и надёжном хранении важных данных. Однако записывающее устройство для 5D-накопителей может обойтись в несколько десятков тысяч долларов.

#новости #компьютеры #изобретения

14 14 комментариев
HP ENVY x360
с энергосбережением
SmartSense
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Символический лолипоп

Такой накопитель из кварцевого стекла способен хранить данные десятки миллиардов лет — дольше, чем существует Вселенная.

Пока его не поцарапаешь

Ответить
9
Символический лолипоп

Такой накопитель из кварцевого стекла способен хранить данные десятки миллиардов лет — дольше, чем существует Вселенная.

Существа из следующей вселенной смогут покекать с наших мемов.

Ответить
1
Символический лолипоп

Запишите от меня.

Ответить
8
Нижний интернет

И этот тоже обязательно

Ответить
3
AttentiveMilk

Я перестал понимать мемы.

Ответить
1
Символический лолипоп

надо записать туда все статьи и комментарии на тж

Ответить
2
Символический лолипоп

С помощью «взрывных» микроимпульсов лазера

Хлопковых

Ответить
2
Стильная самочка орангутана

Иногда они возвращаются

Ответить
1
stepan ua

Выглядит как в фантастических фильмах на заре популярности компакт дисков

Ответить
1
Colonial Waster

Наконец-то, хоть где-то теперь можно будет хранить дискографию Bull of Heaven

Ответить
1
solawind

Архивируйте pornhub

Ответить
1
Sergey Michko

sounds expensive

Ответить
0
Символический лолипоп

Запишем на него все тиктоки и отправим в галактику андромеды

Ответить
0
Максим Шпилёв

Однако записывающее устройство для 5D-накопителей может обойтись в несколько десятков тысяч долларов.

Как всегда, самое главное в конце..

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null