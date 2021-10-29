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Технологии
Сергей Исенеков

Bloomberg: компания Марка Цукерберга Meta выпустит умные часы с фронтальной камерой Статьи редакции

Устройство собираются представить в 2022 году, но окончательного решения в компании ещё не приняли.

20 20 комментариев
1012 просмотров
Фото Bloomberg

Bloomberg показал фото умных часов. Предположительно, их разрабатывает компания Meta Platforms, сообщает издание.

Как сообщает Bloomberg, изображение удалось получить благодаря разработчику Стиву Мозеро. Он отыскал фото часов в приложении для управления умными очками, выпущенными Facebook в партнёрстве с Ray-Ban. Издание обратилось за комментариями в Meta, но в компании не ответили на вопросы.

На изображении видно, что часы имеют съёмный ремешок, кнопку управления в левой части устройства и изогнутый дизайн. Bloomberg считает, что благодаря наличию камеры их можно использовать во время видеозвонков. Эта особенность будет отличать устройства от конкурентов — в умных часах Apple и Samsung отсутствует камера.

Источник Bloomberg рассказал, что Facebook планирует выпустить свои часы в 2022 году, но окончательное решение о сроках в компании ещё не приняли. Собеседник издания уточнил, что в данный момент компания работает над тремя версиями умных часов, которые рассчитаны на разные сроки выпуска. По его словам, устройство на фото в конечном итоге может и не попасть в массовое производство.

В июне 2021 года The Verge писал о том, что часы от компании Марка Цукерберга получат датчик сердечного ритма.

На прошедшем мероприятии Facebook Connect компания Meta сообщила, что часы, которые находятся в разработке, смогут использоваться как аксессуар для гарнитуры виртуальной реальности под названием Project Cambria.

#новости #facebook #meta

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20 комментариев
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solawind

Он даже не пытается скрывать что его цель навнедрять везде камер. Для обучения их бигдата о том что каждый человек делает и как на собранных о нем данных заработать ред.

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7
Символический лолипоп

он никогда даже не пытался скрывать что хочет контролировать ВСË, ебанутый параноик. Контроль ради контроля

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5
Символический лолипоп

где-то я это уже видел

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0
Символический лолипоп

где????

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0
испанский смех

но окончательного решения в компании ещё не приняли.

нахуй тогда это здесь?

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2
Андрей Охапкин

Обсудить, сделать предположения

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0
испанский смех

зачем? кому нужны часы от фейсбука

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0
Символический лолипоп

фото часов в приложении для управления умными очками

Запутался

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0
Символический лолипоп

Есть умные очки от Meta (бывшие Facebook). Типо шпионские с камерой.
Для управления ими есть приложение для смартфона.
Внутри этого приложения чел на одной из страничек нашёл фото этих часов.

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1
Символический лолипоп

.

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0
Дизайнер Павленко

В самсунговских часах были камеры, врёте

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0
Bash Khodjaev

давай ещё топни ножкой

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0
Дизайнер Павленко

А в чем я не прав?

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0
Дизайнер Павленко

Gear, Gear 2, Gear S вроде с камерами

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0
Дизайнер Павленко

Эта особенность будет отличать устройства от конкурентов — в умных часах Apple и Samsung отсутствует камера.

🤔

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0
Mikhail Seleznev

У меня gear s3 - там нет камеры.

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0
Дизайнер Павленко

Наверно только в 1 и 2 версии была

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0
Archarious Man

Купил часы - заклей камеру

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0
Имя И Фамилия

Напоминаю вам о том, что сам Марк заклеивает камеру на ноуте.

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0
плюшевый батон

Вот вроде люди уже за карантин заебались с этих камер. Типа без мимики на пробежке никак не поговорить будет, без камеры-то. С локтем затекающим на уровне лица.

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0
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