Новый сервис пока так и не работает в России — его должны запустить 3 ноября.

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В России раньше времени стала доступна премиальная версия подписки на сервисы Apple. В неё входят TV+, Arcade, Music, 2 терабайта в облачном хранилище iCloud и Fitness+. На это обратили внимание в твиттере, редакция TJ подтвердила доступность новой подписки.

Скриншот TJ

Премиальная подписка на Apple One станет самой дорогой в линейке — она обойдётся в 995 рублей в месяц. Базовая семейная стоит 525 рублей в месяц, а индивидуальная — 365 рублей в месяц.

В конце октября Apple объявила, что подписка Apple One Premier станет доступна в 21 стране, включая Россию, только с 3 ноября. Вероятно, тогда же планировали запустить Fitness+ — сервис для дистанционных занятий спортом.

Подписка Apple One объединяет все сервисы Apple по единой цене и стоит дешевле, чем платить за каждый из них по отдельности. Все сервисы работают на всех устройствах компании — от Apple Watch до Mac.