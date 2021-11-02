В основе лежит DALL-E, которую в январе представила OpenAI.

{"id":467063,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/467063-sber-predstavil-neyroset-kotoraya-sozdaet-izobrazheniya-po-opisaniyu-na-russkom-yazyke","title":"\u0421\u0431\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c \u044f\u0437\u044b\u043a\u0435","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/467063-sber-predstavil-neyroset-kotoraya-sozdaet-izobrazheniya-po-opisaniyu-na-russkom-yazyke&title=\u0421\u0431\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c \u044f\u0437\u044b\u043a\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/467063-sber-predstavil-neyroset-kotoraya-sozdaet-izobrazheniya-po-opisaniyu-na-russkom-yazyke","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/467063-sber-predstavil-neyroset-kotoraya-sozdaet-izobrazheniya-po-opisaniyu-na-russkom-yazyke&text=\u0421\u0431\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c \u044f\u0437\u044b\u043a\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/467063-sber-predstavil-neyroset-kotoraya-sozdaet-izobrazheniya-po-opisaniyu-na-russkom-yazyke&text=\u0421\u0431\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c \u044f\u0437\u044b\u043a\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/467063-sber-predstavil-neyroset-kotoraya-sozdaet-izobrazheniya-po-opisaniyu-na-russkom-yazyke","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u0431\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c \u044f\u0437\u044b\u043a\u0435&body=https:\/\/tjournal.ru\/tech\/467063-sber-predstavil-neyroset-kotoraya-sozdaet-izobrazheniya-po-opisaniyu-na-russkom-yazyke","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 3567 просмотров

«Сбер» утверждает, что ruDALL-E — первая нейросеть, которая может генерировать картинки по запросу на русском языке.

Нейросеть обучается одновременно на картинках и текстах и может создавать неограниченное число новых изображений по заданному описанию, рассказали vc.ru в «Сбере».

Изображение ruDALL-E по запросу «Красивый горный пейзаж»

Изображение ruDALL-E по запросу «Шикарная гостиная с зелеными креслами»

Модель ruDALL-E XL с 1,3 млрд параметров лежит в открытом доступе на GitHub. Есть вторая версия — ruDALL-E 12B с 12 млрд параметров. Обе в ближайшее время будут доступны на платформеML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub от SberCloud.

ruDALL-E состоит из трёх нейросетей, первая принимает текст и генерирует заданное число картинок, вторая выбирает более удачные, третья — увеличивает их в размере без потери качества.

Нейросеть DALL-E для генерации картинок по описаниям на английском языке представила OpenAI в январе 2021 года. Команды SberDevices, Sber AI и SberCloud воспроизвели её код и запустили обучение модели на платформе ML Space на базе суперкомпьютера «Кристофари».