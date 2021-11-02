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Новости vc.ru

Сбер представил нейросеть, которая создаёт изображения по описанию на русском языке Статьи редакции

В основе лежит DALL-E, которую в январе представила OpenAI.

118 118 комментариев
3567 просмотров

«Сбер» утверждает, что ruDALL-E — первая нейросеть, которая может генерировать картинки по запросу на русском языке.

Нейросеть обучается одновременно на картинках и текстах и может создавать неограниченное число новых изображений по заданному описанию, рассказали vc.ru в «Сбере».

Изображение ruDALL-E по запросу «Красивый горный пейзаж»
Изображение ruDALL-E по запросу «Шикарная гостиная с зелеными креслами»

Модель ruDALL-E XL с 1,3 млрд параметров лежит в открытом доступе на GitHub. Есть вторая версия — ruDALL-E 12B с 12 млрд параметров. Обе в ближайшее время будут доступны на платформеML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub от SberCloud.

ruDALL-E состоит из трёх нейросетей, первая принимает текст и генерирует заданное число картинок, вторая выбирает более удачные, третья — увеличивает их в размере без потери качества.

Нейросеть DALL-E для генерации картинок по описаниям на английском языке представила OpenAI в январе 2021 года. Команды SberDevices, Sber AI и SberCloud воспроизвели её код и запустили обучение модели на платформе ML Space на базе суперкомпьютера «Кристофари».

Обучение заняло 23 тысячи GPU-часов на массиве данных из 120 млн пар текст-изображение. По данным «Сбера», обучение ruDALL-E стало самым большим нейросетевым вычислительным проектом в России и СНГ.

#новости #сбер #нейросети

118 118 комментариев
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118 комментариев
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Грамотный Денис

штож, ждем 16 минут

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7
Грамотный Денис
Ответить
34
Грамотный Денис
Ответить
2
7 комментариев
Владислав Васильев

Зачем мы мыслим почти одинаково?

Ответить
4
Владислав Васильев

@Уважаемый Чувак Стэтхомович мы всё сломали

Ответить
3
Anton NS

Граждане, вы охуели, какие 39 минут? Толпу создали, не протолкнуться. Выйдите пожалуйста, я с этим киборгом подрочить пытаюсь.

Ответить
2
Anton NS

Наканецта

Ответить
0
Грамотный Денис

https://img.rudalle.ru/images/b8/32/86/b83286acd50447eeaf7d4ccaceda96d0_00000.jpg

Даже не буду говорить, какой запрос.

Ответить
13
Мистер Андерсон
Ответить
6
Грамотный Денис

шишка встала

Ответить
0
Грамотный Денис

и ушла

Ответить
9
7 комментариев
Грамотный Денис

запрос был:
"Анастасия Тиунова" ?

Ответить
0
Грамотный Денис

Нюдсы которые мы заслужили

Ответить
0
Мистер Андерсон

«туинова сестра нюдсы»

Ответить
0
Руслан Астратов
Ответить
0
Руслан Астратов
Ответить
0
Саша

Ну шо тут сказати

Ответить
14
Грамотный Денис

вот это хорошо получилось)))))

Ответить
2
Грамотный Денис

какой-то сюрреализм

Ответить
9
Anton NS

При обработке запроса просто идет автозамена c Навальный на Тот самый гражданин.

Ответить
5
Leha Shum

Очевидно что Навальный фигурировало рядом с фото с митингов))

Ответить
0
Грамотный Денис

Все таки Аниме

Ответить
10
Грамотный Денис

@Nem Exodare забирай аниму

Ответить
0
FOX

Узнаю сбер

Ответить
6
Грамотный Денис

@Уважаемый Чувак Стэтхомович все мощности забил

Ответить
8
serjb

где вставали в очередь, туда и идите

Ответить
2
Photuum

А ты талончик взял?

Ответить
1
Станислав
Ответить
5
Виктор Мерзляков

Падажжи, тут угадывается синица. По-английски tits - собственно, синицы (а также сиськи). Уж не является ли эта инновационная сетка простым гугл транслейтом перед прогоном запроса по англоязычной сети?

Ответить
8
Polina Malahova

Тоже об этом подумала, что он переводит запрос коряво на английский, и уже из этой пурги генерирует картинку. Инновации, дип машинг лёрнгинг, блокчейн, эджайл.

Ответить
3
Станислав

Тут скорее всего ищет по всем птицам, а не конкретно по синицам.

Синица выглядит по другому.

Ответить
1
1 комментарий
Грамотный Денис

ну вот их статья на хабре – все-таки не совсем
https://habr.com/ru/company/sberdevices/blog/564440/

Ответить
0
Грамотный Денис

Секас

Ответить
0
Nick No

Это вообще не то…

Ответить
5
Nick No

Эээ

Ответить
4
Nick No

Сууууука

Ответить
4
2 комментария
Грамотный Денис

Не очень кучерявая

Ответить
0
YaakovJaffe
Ответить
6
YaakovJaffe
Ответить
3
Victor Aristov
Ответить
4
Victor Aristov
Ответить
5
Victor Aristov
Ответить
4
Владислав Недзвецкий

Сакашвили теперь и белорусом побудет

Ответить
0
Михаил Затолокин

Мне плохо от большинства картинок в комментах (кроме честного Путина), они одновременно и складные, и в то же время видно, что человек ни в каком уме такие формы не создаст, какое то ответвление эффекта зловещей долины

Ответить
4
Anton NS
Ответить
1
Илья Синица

Вот вы иронизируете, а тут прямое попадание

Ответить
4
Грамотный Денис

получилась какая-то хуйня

Ответить
3
serjb

иронов и татьяныч одобряет

Ответить
2
Грамотный Денис

В принципе, они теперь не нужны

Ответить
0
1 комментарий
Tauraloke Esteru

Похоже на язык ведьм из Мадоки.

Ответить
0
gusigaga

Пусть так и будет

Ответить
3
Саша Рауш

Это было интересно

Ответить
3
Саша Савицкий
Ответить
3
Sonya Blade

Полчаса ждать. Типичный сбер.

Ответить
2
Грамотный Денис

Где в очередь вставали, туда и идите

Ответить
1
Sonya Blade

Я разочарована, прождала полчаса, и получила совсем не то, что ожидала.

Ответить
2
2 комментария
Denis Shiryaev
Ответить
2
Грамотный Денис

вот и раскрылась методология разработки сайтов в комитете

Ответить
1
AttentiveMilk

😱

Ответить
0
N.D

Мне кажется, или слева опора линии электропередач?

Ответить
2
Грамотный Денис

там перешли с котлов на элетрокотлы

Ответить
0
N.D

Я к тому что это же типичная картина нашей, необъятной в зимнее время

Ответить
1
Грамотный Денис
Ответить
2
Грамотный Денис

кто это?

Ответить
0
Грамотный Денис

там написано

Ответить
0
2 комментария
ziggy stardust

Олег за все берется смело

Ответить
2
Николай
Ответить
2
Николай
Ответить
0
Николай

кароч вот такая картинка по запросу хуй

Ответить
0
1 комментарий
Грамотный Денис
Ответить
2
Грамотный Денис
Ответить
2
gusigaga

Абстракционизм твоей мамки

Ответить
2
YaakovJaffe

Ех

Ответить
2
Федя Прозоров

Мой запрос для нейросети: «Прекрасная Россия будущего»

Ответить
1
Грамотный Денис

пиздец, какой я вторичный..

Ответить
2
Грамотный Денис

пости в тред выше, там сбор по этому запросу

Ответить
0
Джон Кроули

На запрос "хуйло" выдал правильную картинку, одобряю. В сбере диверсанты работают?

Ответить
1
Виктор Запруднов

Визуальная дислексия какая то

Ответить
1
Грамотный Денис

Прб кто нибудь пробовал вбивать?

Ответить
0
Anton NS

У меня все шикарно вышло, хочу туда.

Ответить
2
Грамотный Денис

А тут так се

Ответить
1
1 комментарий
Anton Golovanov

Мне такое выдал, чушь какая-то.

Ответить
0
Грамотный Денис

Таков путь

Ответить
0
Грамотный Денис

Россию без деда уже генерировал кто?

Ответить
0
Грамотный Денис

настолько фантастические пейзажи сеть сгенерировать не может

Ответить
0
Грамотный Денис

Требую соблюдения Конституции

Ответить
0
Евгений Благолев

Вот это да

Ответить
0
Pa Chu

А вот:

Ответить
0
Грамотный Денис

Ну такое. Это ведь пушистый снежок, а не мерзлота. Зря 40 минут ждал только.

Ответить
0
Грамотный Денис

Вечная мерзлота ж в грунте как оно тебе ее покажет
Ты видимо хотел покровное оледенение

Ответить
0
Грамотный Денис

Ну да, хотел что-то типа такого.

Ответить
0
Шоггот2

Ну...

Ответить
0
Грамотный Денис

ХМ

Ответить
0
Грамотный Денис

Вот что выдала нейросеть

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–1
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