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Технологии
Дамир Камалетдинов

Microsoft подключит Teams к метавселенной — в него добавят инструмент для совместной работы в смешанной реальности Статьи редакции

Пользователи смогут создавать виртуальные аватары и иммерсивные рабочие пространства.

17 17 комментариев
1487 просмотров

Microsoft на конференции Ignite 2021 представила Mesh for Teams — инструмент для совместной работы в смешанной реальности внутри корпоративного мессенджера Teams. Доступ к метавселенной смогут получить все 250 миллионов пользователей платформы. Об этом TJ рассказали в Microsoft.

По задумке компании совместная работа в смешанной реальности повысит эффективность взаимодействия в командах и вовлечённость сотрудников. Они смогут работать в среде с эффектом присутствия, но при этом продолжать общаться в чатах и обмениваться документами, а также подключать необходимые инструменты Teams.

Зайти в метавселенную через Teams можно будет в предварительной версии в первой половине 2022 года. Пользователи смогут как создавать собственные цифровые аватары, так и использовать статичные картинки и просто поля с именами или подключиться по видео. Команды также смогут создавать собственные пространства-метавселенные — это позволит людям из разных точек мира находиться в одном месте виртуально.

Microsoft обещает обеспечить поддержку Mesh for Teams широким спектром устройств от смартфонов и ПК до шлемов смешанной реальности. Инструмент будет работать в двух режимах — Together Mode, когда нужно создать общее пространство и Presenter View, когда один участник проводит выступление, а остальные слушают.

Компания представила свой вариант метавселенной ещё в марте 2021 года — платформу назвали Mesh, она работает в смешанной реальности и позволяет взаимодействовать как с виртуальным контентом, так и с реальным.

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#новости #microsoft #метавселенная

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17 комментариев
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Selfish Ledger

Надо придумать новое название всему этому потому что Цукер украл слово метавселенная.

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6
Александр Калинин

Мультиметавселенная

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1
Что Зачем

Это, конечно, все здорово/модно/технологично, но можно просто сделать чтобы вот этот вот тимс работал? Вот чтобы звонки приходили, календарь не зависал до перезагрузки, нормально загружались аватарки после обновления, не пропадали записанные разговоры просто так?

Вот было бы здорово, если бы этот тимс вообще работал.

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6
Грамотный Денис

Нельзя

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0
Азат Салихьянов

Кто такой этот ваш метаселенная нахуй, я ещё с полгода назад читал что мол метавселенные это сила но что тогда не понял что в этом сильного что сейчас

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0
Nagibator RusPro

Корпоративная хуйня изобрела vrchat

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5
Александр Калинин

Это когда ты достаточно много наберёшь себе в компанию по квотам трансметаквир-специалистов, они все коллапсируют в метавселенную

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1
Cody Dismal

А вот зачем ты это высрал? Настолько свербит от чуждых ценностей что аж оральное недержание? 🤔🤔

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0

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Комментарий удален

Selfish Ledger

Это матрица. Соединение данных из интернета с данными в реальном мире в 3d

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0
Грамотный Денис

По задумке компании совместная работа в смешанной реальности повысит эффективность взаимодействия в командах и вовлечённость сотрудников

Мм, вовлечённость.

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1
Грамотный Денис

висящий торс без ног выглядит пиздец крипово, сделали бы хоть внизу пиксели в стиле каспера

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0
Evgeny Kovalyov

Всю власть БЕЗНОГNM
НЕ ПЫТАЙТЕСБ ЧТОТ0 N3МЕНИТЬ!

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2
Багровый Фантомас

Сколько можно этих ваших супергероев обсуждать

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0
Грамотный Денис

Лучше бы подключили тимз к нормальному функционалу и отсутствию багов

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0
lovemyonahole

Пиздец, тимс и там полная срань, а будет вообще жопа.

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0
Люц Шнайдер

Это какая-то другая метавселенная или которую Цукерберг анонсировал?

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0
Грамотный Денис

Нас ожидает конкуренция метавселенных!

Надеюсь, в результате обычная вселенная обезлюдит. Останусь в ней.

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0
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