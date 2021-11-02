Microsoft подключит Teams к метавселенной — в него добавят инструмент для совместной работы в смешанной реальности Статьи редакции
Пользователи смогут создавать виртуальные аватары и иммерсивные рабочие пространства.
Microsoft на конференции Ignite 2021 представила Mesh for Teams — инструмент для совместной работы в смешанной реальности внутри корпоративного мессенджера Teams. Доступ к метавселенной смогут получить все 250 миллионов пользователей платформы. Об этом TJ рассказали в Microsoft.
По задумке компании совместная работа в смешанной реальности повысит эффективность взаимодействия в командах и вовлечённость сотрудников. Они смогут работать в среде с эффектом присутствия, но при этом продолжать общаться в чатах и обмениваться документами, а также подключать необходимые инструменты Teams.
Зайти в метавселенную через Teams можно будет в предварительной версии в первой половине 2022 года. Пользователи смогут как создавать собственные цифровые аватары, так и использовать статичные картинки и просто поля с именами или подключиться по видео. Команды также смогут создавать собственные пространства-метавселенные — это позволит людям из разных точек мира находиться в одном месте виртуально.
Microsoft обещает обеспечить поддержку Mesh for Teams широким спектром устройств от смартфонов и ПК до шлемов смешанной реальности. Инструмент будет работать в двух режимах — Together Mode, когда нужно создать общее пространство и Presenter View, когда один участник проводит выступление, а остальные слушают.
Компания представила свой вариант метавселенной ещё в марте 2021 года — платформу назвали Mesh, она работает в смешанной реальности и позволяет взаимодействовать как с виртуальным контентом, так и с реальным.
В июле 2021 года Марк Цукерберг анонсировал превращение Facebook в метавселенную. В октябре компания переименовалась в Meta, а основатель соцсети рассказал, каким видит будущее интернета.
Это, конечно, все здорово/модно/технологично, но можно просто сделать чтобы вот этот вот тимс работал? Вот чтобы звонки приходили, календарь не зависал до перезагрузки, нормально загружались аватарки после обновления, не пропадали записанные разговоры просто так?
Вот было бы здорово, если бы этот тимс вообще работал.