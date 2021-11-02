Пользователи смогут создавать виртуальные аватары и иммерсивные рабочие пространства.

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Microsoft на конференции Ignite 2021 представила Mesh for Teams — инструмент для совместной работы в смешанной реальности внутри корпоративного мессенджера Teams. Доступ к метавселенной смогут получить все 250 миллионов пользователей платформы. Об этом TJ рассказали в Microsoft.

По задумке компании совместная работа в смешанной реальности повысит эффективность взаимодействия в командах и вовлечённость сотрудников. Они смогут работать в среде с эффектом присутствия, но при этом продолжать общаться в чатах и обмениваться документами, а также подключать необходимые инструменты Teams.

Зайти в метавселенную через Teams можно будет в предварительной версии в первой половине 2022 года. Пользователи смогут как создавать собственные цифровые аватары, так и использовать статичные картинки и просто поля с именами или подключиться по видео. Команды также смогут создавать собственные пространства-метавселенные — это позволит людям из разных точек мира находиться в одном месте виртуально.

Microsoft обещает обеспечить поддержку Mesh for Teams широким спектром устройств от смартфонов и ПК до шлемов смешанной реальности. Инструмент будет работать в двух режимах — Together Mode, когда нужно создать общее пространство и Presenter View, когда один участник проводит выступление, а остальные слушают.

Компания представила свой вариант метавселенной ещё в марте 2021 года — платформу назвали Mesh, она работает в смешанной реальности и позволяет взаимодействовать как с виртуальным контентом, так и с реальным.