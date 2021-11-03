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Технологии
Яна Ломакина

Ford начала продавать электродвигатели, чтобы автовладельцы могли превратить машину в электрокар Статьи редакции

Двигатели сделали на основе версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.

33 33 комментария
2856 просмотров

Ford начала продавать электрические двигатели для переоборудования машин с ДВС в электромобили. Их создали на основе электромотора Mustang Mach-E GT, сообщила пресс-служба компании.

Электродвигатель Eluminator e-crate развивает мощность в 281 лошадиных сил и 433 ньютон-метров крутящего момента. Цена системы — 3900 долларов.

Для презентации двигателя Ford сделала в единственном экземпляре электрическую версию классического пикапа F-100 1978 года выпуска. Его оснастили двумя электромоторами Eluminator e-crate, общая мощность которых составляет 480 лошадиных сил и 860 ньютон-метров крутящего момента. Характеристики машины соответствуют Mustang Mach-E GT — версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.

Ford запланировала в будущем начать продавать аккумуляторные системы, контроллеры, инверторы и другие компоненты, чтобы облегчить преобразование машины с ДВС в электрокар. Так компания намерена упростить модернизацию машин для большего числа автовладельцев.

#новости #электромобили

33 33 комментария
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33 комментария
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Капитальный Илья

мы живем в эпоху смены нефтяных элит на литиевых

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10
aliftin

Забавно если это одни и теже рептидойды.

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18
Алексей Куликов

Ну в принципе так и есть. Фонд Рокфеллера, члены которого владеют большинством американских нефтяных активов очень много инвестируют и продвигают электромобили. Потребность в нефти никуда не денется, но для них это способ задвинуть ОПЕК.

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3
Капитальный Илья

ну если они подсуетились, то наверное да, иначе американский автоконцерн не стал бы такой движ раньше времени делать

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1
aliftin

Это все очень красивая пыль в глаза. Ты покупаешь себе пикап, он жрёт топливо и через несколько лет ты решаешь его переделать во благо природы? Сомневаюсь что это займёт большую нишу рынка.

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0
Капитальный Илья

если только через несколько лет тебе нечем будет его заправить или альтернатива переделать под электро станет экономически дешевле чем продолжать ебаться с бензом

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3
aliftin

Вся эта тема сейчас (да и ближайшее десятилетие) актуальна только для США. В Европе это чуть раньше будет, но все равно не скоро. Сейчас тему с электромобилямт продвигает не необходимость отказа от топлива, а лобисты.

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4
Evgenie Matus

Одно НО, англичане тебя не поймут, которые в очередях стоят за бензином)

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2
aliftin

Ну будут стоять в очереди к розетке, какая разница. Тут проблема не в отсутствии топлива, а в том что стало слишком много личного транспорта у людей.

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1
Evgenie Matus

Розетка дома есть, на ночь поставил и днём на работу и с работы хватит

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1
Дмитрий Новик

В Англии, может и хватит. Но не в США с их пригородами и пробками.

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0
Роман Яремчук

тут проблема в том что возить топливо после брекзита стало некому

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0
NiemandDa

Ну тот же дизель банят потихоньку. Уже на машине с дизелем евро5 в некоторые города запрещено въезжать

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0
Shenmue

Кто раньше встал того и найки

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0
Задумчивой Кот

Ну родных жаб там точно не будет.

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0
Baileys

Как здорово, что вместо нефтяных вышек будут эксплотировать детей Конго или убивать экологию Чили. Левые будут довольны.

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1
IO

Хорошо что жители Конго плодятся в геометрической прогрессии

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1
Дмитрий Григорьев

Литий гигачад готовится поработить человечество

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1
IO

Удачи переоборудовать хоть одну машину

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5
Lex Provocante

Форд красавцы, странно что Макс до этого не додумался

Ответить
2
Yermek Fun

слушай, я с самого детства (всмысле с 2000х годов)) слышал эти байки про то, что автогиганты вот вот выпустят мощный недорогой электромобиль. И да, были концепты, прототипы, но на этом все. Или если даже выпускали - какие же они уродские были))) мне кажется это был какой-то прикол от них)) И тут пришел Маск, и просто сделал все и всех. Без лишней болтовни. А Форд снова думает объявить об этом и надеется, что вот вот все утихнет, и все забудут про электро... Старперы (в мышлении всмысле), что с них взять. Так-то идея крутая, как альтернатива почему бы и нет. Тоже думал, что вот вот появятся сервисы "переоборудования" из ДВС в электро. Даже вижу эти плакаты на СТОшках с лицом Маска, показывающим палец вверх, и надписью шрифтом Comic Sans красным цветом с желтой обводкой, типа "Переходи на электро!")))

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–2
Саша Фанкар

в электрических мерсах и тойотах в масспродакшне стоят эл-двигатели тесла, кстати

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–2
Алексей Логачев

Чего, блядь? ))) хуйню не неси :)

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2
Yermek Fun

Мерсы ладно, хоть как-то задвигались, а Тойота кажется никак не хотела признавать электрификацию (не считая гибриды). Они вот только только начали как-то что-то показывать. Хотя если эти ребята ворвуться по полной программе, у них есть все ресурсы, чтобы не то чтобы потягаться, а может даже сдвинуть Теслу. Но, еще раз, старперское мышление, не хотят меняться ребята. Их понять можно, тяжело расстаться с тем, с кем всю жизнь "нормально общался"))

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0
Пластиковое Окно

Тойота — это же самые отсталые среди всех. Они не умеют в новое. Из года в год продают тухлятину. ред.

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0
IO

Потому что на других тестируют

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0
Алексей Иванов

Вопросов, конечно, еще много остается. Куда именно вставлять вменяемого размера батарею и что будет с развесовкой. Получается вынимаешь тяжелый ДВС и нагружаешь батареей заднюю часть. Пикапа безусловно проще перевести на электро

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2
Товарищ Колбасный

И не очень понятно, зачем. У электромашины же не просто электродвигатель вместо ДВС, у неё всё другое: другая трансмиссия, другие крутящие моменты, другие принципы управления отдельными колёсами, всякие умные рекуперации торможения и компьютер, который всем этим управляет. А тут просто меняют силовую установку, сохраняя все минусы традиционной машины и добавляя минусы электрической.

Чём-то напоминает популярные в начале нулевых MP3-плееры в формате аудиокассеты, чтобы в старом плеере/машине слушать цифру — ни то, ни сё. ред.

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0
Imyafamilia

@Ertha хуйло к ответу

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0
Алексей Куликов

Замечательный набор, как превратить свой автомобиль в бесполезный драг.

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0
Миржан Досымбаев

Миша снял отличный фильм про то как на самом деле обстоят дела в зелёной энергетике.

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0
Капитальный Илья

Осуждаю, конечно

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0
Маринеску

Предпочитаешь попёрдывать?

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0
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