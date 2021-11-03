Ford начала продавать электродвигатели, чтобы автовладельцы могли превратить машину в электрокар Статьи редакции
Двигатели сделали на основе версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.
Ford начала продавать электрические двигатели для переоборудования машин с ДВС в электромобили. Их создали на основе электромотора Mustang Mach-E GT, сообщила пресс-служба компании.
Электродвигатель Eluminator e-crate развивает мощность в 281 лошадиных сил и 433 ньютон-метров крутящего момента. Цена системы — 3900 долларов.
Для презентации двигателя Ford сделала в единственном экземпляре электрическую версию классического пикапа F-100 1978 года выпуска. Его оснастили двумя электромоторами Eluminator e-crate, общая мощность которых составляет 480 лошадиных сил и 860 ньютон-метров крутящего момента. Характеристики машины соответствуют Mustang Mach-E GT — версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.
Ford запланировала в будущем начать продавать аккумуляторные системы, контроллеры, инверторы и другие компоненты, чтобы облегчить преобразование машины с ДВС в электрокар. Так компания намерена упростить модернизацию машин для большего числа автовладельцев.
слушай, я с самого детства (всмысле с 2000х годов)) слышал эти байки про то, что автогиганты вот вот выпустят мощный недорогой электромобиль. И да, были концепты, прототипы, но на этом все. Или если даже выпускали - какие же они уродские были))) мне кажется это был какой-то прикол от них)) И тут пришел Маск, и просто сделал все и всех. Без лишней болтовни. А Форд снова думает объявить об этом и надеется, что вот вот все утихнет, и все забудут про электро... Старперы (в мышлении всмысле), что с них взять. Так-то идея крутая, как альтернатива почему бы и нет. Тоже думал, что вот вот появятся сервисы "переоборудования" из ДВС в электро. Даже вижу эти плакаты на СТОшках с лицом Маска, показывающим палец вверх, и надписью шрифтом Comic Sans красным цветом с желтой обводкой, типа "Переходи на электро!")))
Мерсы ладно, хоть как-то задвигались, а Тойота кажется никак не хотела признавать электрификацию (не считая гибриды). Они вот только только начали как-то что-то показывать. Хотя если эти ребята ворвуться по полной программе, у них есть все ресурсы, чтобы не то чтобы потягаться, а может даже сдвинуть Теслу. Но, еще раз, старперское мышление, не хотят меняться ребята. Их понять можно, тяжело расстаться с тем, с кем всю жизнь "нормально общался"))
И не очень понятно, зачем. У электромашины же не просто электродвигатель вместо ДВС, у неё всё другое: другая трансмиссия, другие крутящие моменты, другие принципы управления отдельными колёсами, всякие умные рекуперации торможения и компьютер, который всем этим управляет. А тут просто меняют силовую установку, сохраняя все минусы традиционной машины и добавляя минусы электрической.
Чём-то напоминает популярные в начале нулевых MP3-плееры в формате аудиокассеты, чтобы в старом плеере/машине слушать цифру — ни то, ни сё. ред.