Двигатели сделали на основе версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.

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Ford начала продавать электрические двигатели для переоборудования машин с ДВС в электромобили. Их создали на основе электромотора Mustang Mach-E GT, сообщила пресс-служба компании.

Электродвигатель Eluminator e-crate развивает мощность в 281 лошадиных сил и 433 ньютон-метров крутящего момента. Цена системы — 3900 долларов.

Для презентации двигателя Ford сделала в единственном экземпляре электрическую версию классического пикапа F-100 1978 года выпуска. Его оснастили двумя электромоторами Eluminator e-crate, общая мощность которых составляет 480 лошадиных сил и 860 ньютон-метров крутящего момента. Характеристики машины соответствуют Mustang Mach-E GT — версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.

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