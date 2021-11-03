Устройство оснастили «лапами» вместо колёс, чтобы уменьшить воздействие на объект всемирного наследия.

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Фото Megan Hughes

Группа студентов Университета Аделаиды создала робота-паука для 3D-сканирования Наракортских пещер — национального парка из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, где хорошо сохранились ископаемые останки животных. О разработке сообщает ABC Australia.

По проекту CaveX студенты сделали 15 вариантов робота, прежде чем остановились на окончательном дизайне. Устройство оснастили шестью «лапами», как у паука: разработчики отказались от колёс и гусениц, чтобы не повреждать поверхность пещер во время исследований. Конструкция также позволяет роботу с лёгкостью пересекать неровную местность.

Разработчики робота-паука в пещере Фото Университета Аделаиды

Фото Megan Hughes

3D-модель пещеры, сделанная роботом-пауком Изображение Университета Аделаиды