Австралийские студенты разработали робота-паука для 3D-сканирования пещер Статьи редакции
Устройство оснастили «лапами» вместо колёс, чтобы уменьшить воздействие на объект всемирного наследия.
Группа студентов Университета Аделаиды создала робота-паука для 3D-сканирования Наракортских пещер — национального парка из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, где хорошо сохранились ископаемые останки животных. О разработке сообщает ABC Australia.
По проекту CaveX студенты сделали 15 вариантов робота, прежде чем остановились на окончательном дизайне. Устройство оснастили шестью «лапами», как у паука: разработчики отказались от колёс и гусениц, чтобы не повреждать поверхность пещер во время исследований. Конструкция также позволяет роботу с лёгкостью пересекать неровную местность.
Робот-паук нужен для 3D-сканирования пещер. «Мы надеемся найти тоннели, которые, возможно, приведут к новым ископаемыми месторождениям», — сказал один из работавших над проектом аспирантов Крейг Уильямс. Теперь робота передадут другой команде инженеров, которая должна оснастить его технологиями искусственного интеллекта.