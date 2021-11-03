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Технологии
Яна Ломакина

Австралийские студенты разработали робота-паука для 3D-сканирования пещер Статьи редакции

Устройство оснастили «лапами» вместо колёс, чтобы уменьшить воздействие на объект всемирного наследия.

6 6 комментариев
525 просмотров
Фото Megan Hughes

Группа студентов Университета Аделаиды создала робота-паука для 3D-сканирования Наракортских пещер — национального парка из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, где хорошо сохранились ископаемые останки животных. О разработке сообщает ABC Australia.

По проекту CaveX студенты сделали 15 вариантов робота, прежде чем остановились на окончательном дизайне. Устройство оснастили шестью «лапами», как у паука: разработчики отказались от колёс и гусениц, чтобы не повреждать поверхность пещер во время исследований. Конструкция также позволяет роботу с лёгкостью пересекать неровную местность.

Разработчики робота-паука в пещере Фото Университета Аделаиды
Фото Megan Hughes
3D-модель пещеры, сделанная роботом-пауком Изображение Университета Аделаиды

Робот-паук нужен для 3D-сканирования пещер. «Мы надеемся найти тоннели, которые, возможно, приведут к новым ископаемыми месторождениям», — сказал один из работавших над проектом аспирантов Крейг Уильямс. Теперь робота передадут другой команде инженеров, которая должна оснастить его технологиями искусственного интеллекта.

#новости #австралия #роботы

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Дизайнер Павленко
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2
Капитальный Илья

еее австралийские дроны))))

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0
Капитальный Илья

Для сканирования Наркотских пещер

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Evgeny Kovalyov

А могли бы просто купить в магазе https://ypapa.ru/catalog/roboty/roboty-pauki

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0
Photuum

На гик пикнике такой бегал

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Капитальный Илья

Австралийцы кроме пауков ничего в жизни и не видят

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