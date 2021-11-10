Как новый макбук показывает себя в ежедневной работе, специальных тестах и зачем нужен профессионалам.

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MacBook Pro на 16 дюймов с процессором M1 Pro Фото здесь и далее — Никита Родионов

На октябрьской презентации Apple показала первые MacBook Pro на 14 и 16 дюймов на новых версиях собственного процессора M1 Pro и M1 Max. Этих ноутбуков профессиональное сообщество ждало с момента отказа Apple от Intel.

TJ вместо традиционного обзора передал MacBook Pro профессионалу, который смог бы раскрыть всю мощь устройства. По просьбе редакции глава небольшой продакшн-студии из Петербурга Никита Родионов провёл несколько дней с новым макбуком. Он проверил его как в своей повседневной работе, так и в сравнении с MacBook Pro на Intel, а также с ПК на Windows в разных рабочих сценариях. Передаём слово профессионалу.

Какой MacBook Pro тестировали:

Чип M1 Pro с 10-ядерным процессором и 16-ядерным графическим процессором;

32 гигабайта объединённой памяти;

Диагональ дисплея — 16 дюймов;

Внутренняя память — 1 ТБ.

Какая техника и для чего нужна при производстве видео

Никита Родионов глава студии видеопродакшена из Петербурга

Я руковожу небольшой командой: мы снимаем рекламу, репортажи и видео под ключ для бизнеса. Для этого часто приходится выезжать на съёмки. В основном работаем с беззеркальными камерами, но иногда берём в аренду что-то «околокиношное». Поэтому чаще всего работать приходится со старым-добрым форматом H.264 с глубиной цвета 10 бит и дискретизацией 4:2:2.

Конечно, есть кодек H.265 — файлы в нём занимают ещё меньше места, но меня устраивает и так. Иногда я соглашаюсь что-то пофотографировать, но для этого хватает Sony A7-3, на которой всего 24 мегапикселя — снимки в таком разрешении откроет почти любой ноутбук.

Основная рабочая станция — это массивный ПК в форм-факторе Mini ITX (выглядит как большой куб) на процессоре Intel Core i9 9900k. Мне не хотелось его менять ещё со времён фанбойства по Intel — он с водяным охлаждением, пачкой SSD, видеокартой Nvidia RTX 3080 и 64 ГБ оперативной памяти в двухканальном режиме. Во всех смыслах один из самых мощных компьютеров для работы.

Студийный рабочий компьютер (справа)

ПК стоит в студии, и к нему подключены два монитора — LG с 4К и старенький AOC с разрешением 1920 на 1200 пикселей для чатов и ютуба. В целом такой сетап позволяет мне комфортно работать почти всегда, так как большая часть рабочих программ в 2021 году задействует видеокарту, а не процессор. Разве что кроме Photoshop и After Effects.

Чаще всего я работаю с пакетом Adobe Creative Cloud. Изредка к этому добавляется DaVinci Resolve, но это больше инструмент для цветокоррекции. Незаменимый помощник в моей работе — Topaz Video Enhance AI. Эта программа работает с нейросетями и иногда может спасти технический брак по шумам или повысить разрешение сильно сжатого ролика.

Зачем в работе ноутбуки

Ноутбуки для меня — отдельная история. Я часто выезжаю на съёмки вне студии, поэтому достаточно давно знаком с макбуками: первым был MacBook на Core2Duo, затем Air 2012 года и недолгое время Pro 2015 года, который иногда брал по работе. В 2017 году я решил, что пора обзавестись мощным рабочим ноутом и вновь взглянул на макбуки.

К сожалению, тогда я увидел совсем грустные урезанные версии видеокарт AMD и купил HP Omen 15 i7 и GTX 1070, которую нахваливают до сих пор. Устройство оказалось очень тоскливым: экран блеклый, тачпад пластиковый и неотзывчивый, производительность остаётся более-менее высокой секунд 40, да и то при питании от сети. Сколько он мог прожить на полном заряде батареи под нагрузкой — даже подумать страшно.

В 2019 году Apple выпустила MacBook Pro со впечатляющим промо-роликом, тогда ещё инновационным тач-баром и даже неплохой видеокартой. С мыслью «надо брать» я купил его спустя полгода после презентации. Это была эйфория: нормальный тачпад, нормальный экран и даже пристойный звук из динамиков.

Тот самый промо-ролик

Правда, счастье длилось недолго. Мобильные процессоры компании раньше всегда вызывали вопросы из-за высоких требований к охлаждению — и новый макбук не стал исключением. После первого же рабочего проекта стало ясно: как бы Apple не божилась, что переработала систему охлаждения, это был всё тот же Intel со всеми вытекающими проблемами.

Под нагрузкой процессор дай бог выдавал частоту 3,2 ГГц на всех ядрах (при заявленных в Turbo Boost 5 ГГц), а видеокарта из-за слабого охлаждения часто тоже решала «отдохнуть». Конечно, проблема троттлинга (замедление процессора из-за перегрева) преследовала макбуки уже многие годы, но к этому моменту стала совсем угрожающей. Доходило до того, что устройство можно было положить в холодильник и отрендерить проект вдвое быстрее.

Мощности уже старого MacBook Pro хватало для Photoshop и несложного монтажа. Но после этого я купил ещё и новую камеру Sony A7S3, в которую добавили упомянутые в начале глубину цвета 10 бит и цветовую дискретизацию 4:2:2.

Монтаж в таком качестве из-за отсутствия аппаратного декодера в макбуке превратился в настоящий ад. Поэтому я начал использовать его для несложных задач вроде сборки простых проектов в дороге и редактирования фотографий. Если был доступ к быстрому интернету, то мне было проще удалённо подключиться к своему ПК на Windows и сделать работу там, но потребность в мощном мобильном ноутбуке сохранилась.

Почему все профи ждали MacBook Pro

У людей, которые работают с фото или видео контентом, на самом деле очень простой запрос. Им нужно устройство с нормальным экраном, на котором можно поработать с материалом «средней» тяжести. А для работы со сложной 3D-графикой маки никто до сих пор особо и не рассматривал — под такой материал обычно нужно особое железо.

В ноутбуке для профессионалов важна автономность. Быть привязанным к розетке — так себе развлечение, если у тебя постоянные съёмки. Довольно много работы можно делать в дороге, да и на месте отсмотреть и сделать какой-то черновой монтаж иногда бывает полезно.

Полтора года назад Apple представила платформу для своих процессоров Apple Silicon. Тогда обещали нереальную автономность, очень низкий нагрев и весьма неплохую производительность за такие деньги для устройства весом чуть больше килограмма.

С тех пор любые разговоры о макбуках с людьми, так или иначе связанными с видеопроизводством, сводились примерно к одному и тому же. Все говорили, что «это всё прикольно, но процессор всё же слабоват, да и памяти мало, ждём профессиональное решение».

Первый MacBook Pro на базовом M1 Фото The Verge

Даже на базовом M1 можно было работать с фотографиями быстрее чем на 16-дюймовом Pro 2019 года и монтировать видео примерно так же. Но большая часть программ спустя полгода после выхода первых устройств так и не была оптимизирована под процессор. Объединённой памяти в 16 ГБ без возможности расширения хватало для базовых задач, но поработать с материалом в 8K с какой-нибудь камеры вроде RED — уже было проблемой.

На рынке Windows-ноутбуков в это же время всё уже было не так плохо. Появилась вполне удачная 3000-я серия видеокарт от Nvidia, новые процессоры от AMD и даже что-то вменяемое от Intel. Но всё это упиралось в ограниченные теплопакеты (требования к системе охлаждения, прим.TJ) или приличный вес. Да, на рынке есть серия XPS от DELL и ZenBook Pro от Asus, но даже в них многое держится на компромиссах.

M1 выдал Apple очень большой кредит доверия, поэтому многие ждали от новых процессоров почти невозможного — и это в той или иной мере всё же произошло.

Меня по-настоящему удивило, что в новом MacBook Pro производительность никогда не меняется — и неважно, работаешь ты с питанием от сети или без. С обычными ноутбуками такого не происходит: если отключить их от розетки, они либо «умрут» за пару часов, либо уйдут в режим ограничения ресурсов процессора и видеокарты, чтобы сэкономить заряд.

Второй момент не такой очевидный, но к нему быстро привыкаешь — это субъективная «скорость». Сильнее всего я ощутил это когда взял на съёмки свой старый MacBook Pro после пары дней с новым. Там, где ты привык думать, что всё будет отлично, начинаются подвисания, а в тяжёлых проектах видеокарта просто не справляется.

MacBook Pro 2019 и MacBook Pro 2021

В новую «прошку» в кои-то веки вернули порты, из-за которых многие страдали, когда от них отказались. Теперь в ноутбуке есть три разъёма USB-C Thunderbolt 4, HDMI-выход и кард-ридер — это почти уравнивает его по периферии с макбуком из 2015 года. Разъём Thunderbolt настолько быстрый, что можно подключить ещё какой-нибудь донгл для интернета по кабелю, разъёмов USB-A и всего, что только захочешь.

Полноценно заменить компьютер в этом смысле не выйдет, но с другой стороны — задач, где мне нужно столько портов, у меня не бывает. Мой обычный сценарий — это один разъём для внешнего хранилища и ещё один для одновременной зарядки и подключения монитора. Третий порт можно занять донглом для подключения периферии, HDMI останется свободным для второго монитора.

Третья важная деталь — это экран. Он очень хорош: не могу сказать, что с этим были какие-то проблемы у предыдущего поколения, но здесь заметно, что решили проблему с равномерностью подсветки и сделали его процентов на 20-30 ярче. Это важно при работе в дневном освещении.

Критичная лично для меня деталь — габариты. Я волновался, влезет ли 16-дюймовая версия в мой рюкзак: она казалась больше предыдущей модели, но на самом деле размеры почти одинаковые. Она без проблем поместилась в отсек, где до неё хранился Pro 2019 года, при этом вес увеличился всего лишь на 200 граммов.

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Отдельно скажу про MagSafe — в отличие от многих, кто испытывает ностальгию, я его не люблю. Искренне не понимаю, зачем его вернули: этот разъём прикольно выглядит первые пару месяцев, а потом начинает забиваться грязью и отваливаться через раз уже в первое время. Проблема актуальна — достаточно поискать по запросу «cleaning the MagSafe port».

К тому же, это идёт в разрез с предыдущими усилиями Apple по унификации MacBook. Вроде бы двигались к полному переходу на USB-C, и тут на тебе — проприетарный разъём (при том, что зарядка по USB-C продолжает работать). Я понимаю, почему это могло понадобиться: видимо, инженеры не успели подготовить комплектующие, которые бы пропускали больше ста ватт напряжения, но лично я могу пока пожить и без быстрой зарядки с учётом и без того низкого энергопотребления M1 Pro.

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Как мы проверяли MacBook Pro в тестах и в работе

Нам на тест попалась не самая обычная версия MacBook Pro. Это особая сборка под заказ: размер экрана 16 дюймов, процессор M1 Pro (не Max) с 16 графическими ядрами и 32 ГБ объединённой памяти. В базовых версиях есть выбор только между версиями с M1 Pro на 16 ГБ и M1 Pro Max на 32 ГБ объединённой памяти.

Для проверки MacBook Pro я на несколько дней полностью перешёл на него в своей обычной работе — поездил с ним по локациям, монтируя на ходу и в перерывах на обед. Помимо этого мы устроили стресс-тесты в разных профессиональных программах, пытаясь достичь предела возможностей чипа M1 Pro.

Забегая вперёд — я остался в восторге от производительности. Он «тянет» все рабочие проекты с большого ПК за исключением одного-двух. За два дня с ним я отработал две фотосъёмки и смонтировал одно полноценное видео — почти всё в дороге «на колёсах» прямо в такси без потери мощности. Раньше это было сложно представить, но самое удивительное, что при этом я мог не думать о зарядке, «тормозах» и прочих вещах.

Premiere Pro

Я использовал проект минутной длины, снятый в 4К H.264 8bit 4-2-0. На каждом видео было по 2-5 слоёв цветокоррекции, в некоторых отрезках фон был отделён от человека. Это средняя по тяжести работа — такие проекты попадаются мне не всегда. Получившийся ролик выводили в Full HD 10-mbps VBR 1-pass.

ПК под Windows — 42 секунды;

MacBook Pro 16 на Intel i9 с графикой 5500 m и 32 ГБ памяти — две минуты и 5 секунд;



MacBook Pro на M1 Pro с 32 ГБ памяти — минута и 35 секунд.



Adobe After effects

Популярный инструмент для работы с прикладной графикой и моушн-дизайном. Для теста скачали обычный стоковый проект с expression, shape-анимацией и инфографикой. Длина видео — минута, выводили встроенным рендером в Lossless (ProRes 4:2:2).

ПК на Windows — снова 42 секунды;

MacBook 16 i9 5500m 32gb — 6 минуты и 5 секунд;



MacBook 16 M1Pro — 4 минуты 54 секунды.



XCode

Популярный инструмент для разработки приложений под iOS от Apple. Для теста скомпилировали сборку приложения Wikipedia под iPhone 13.

MacBook Pro 2019 года — минута и 52 секунды;

MacBook Pro 2021 — минуты и две секунды.



Cinebench R21

Бенчмарк для проверки возможностей работы с киноконтентом, тестирует одноядерную и многоядерную производительность.

ПК на Windows — 1223 и 12162 очка соответственно;

MacBook Pro 2019 — 1164 и 8521 очка;



MacBook Pro 2021 — 1530 и 12335 очков.



Blender.

Популярный инструмент для работы с 3D-графикой. Он выдал невменяемые результаты из-за плохой оптимизации под M1, поэтому в сравнении нет смысла. Работать на нём на MacBook Pro пока очень непросто.

Мои ожидания оправдались — все программы работают так, как и должны. Единственное, что Adobe как-то неудачно оптимизировал Premiere, но это сильно лучше, чем 16-дюймовый MacBook Pro 2019, хоть в экспорте он чуть не дотягивает до ПК.

Мы также провели самый элементарный тест — сделали файл с огромным разрешением в десятки тысяч пикселей в Photoshop, применили несколько базовых инструментов и посмотрели, сколько он будет сохраняться. На выходе получился файл размером в 19 ГБ, чтобы не быть голословным — вот ссылка. Если у вас получится его открыть, то можно считать, что ваш компьютер уже рабочая станция.

У меня возник вопрос только к формату ProRes, который Apple так активно продвигает в последнее время. Его поддержка появилась в iPhone 13 Pro Max, а чипы M1 Pro и Max умеют работать с кодеком на аппаратном уровне — для этого в них встроены специальные медиа-энкодеры. Apple не стесняется заявлять о работе с ProRes в 8К сразу в семи потоках.

Это действительно удобный формат, потому что видео в нём содержит максимум информации и запускается даже на очень старом железе вроде того же PowerBook G4. Но контент в этом формате ещё нужно откуда-то взять: нативно в нём записывают лишь несколько камер в мире (в основном, специально для кино), поэтому зачастую используют либо рекордеры, либо перекодируют файл уже после.

Если ты хочешь передать кому-то проект по работе и не знаешь, что ещё с ним будут делать — обычно ты пересылаешь его в ProRes. Но правда ли есть сценарий работы с ProRes в 8К в семи потоках? Массово, я думаю, точно нет: как минимум, даже в 8К сейчас записывают всё ещё очень мало доступных камер, а большинство снимает просто в H.264/H.265, но это и правда возможно.

MacBook Pro — в первую очередь, но не только для профессионалов

Apple, наконец, смогла выпустить универсальное устройство для профессионалов. Новый MacBook Pro во многом не уступает или даже выигрывает у аналогичных Windows-ноутбуков, почти приближаясь к настольным решениям. В условиях роста цен на видеокарты и дефицита комплектующих — это огромный плюс, но не единственный.

Клавиатуру в новом MacBook Pro незначительно переработали, поэтому поначалу она ощущается очень непривычной — как будто все клавиши сдвинули на одну влево

Устройство выдаёт шикарную автономность и отличную картинку. Большая редкость встретить сочетание подобных параметров в технике такого сегмента: обычно где-то есть серьёзный компромисс — либо в компактности и мобильности, либо в автономности и производительности.

Здесь этого нет: похоже, MacBook Pro может закрыть большую часть профессиональных сценариев и даже не нагреться.

Возвращение портов — это из разряда приятных мелочей. Многие удивляются, зачем вернули разъём для SD-карт, но мне это непонятно: по Type-C можно подключить что угодно, но зачем, если можно этого не делать.

Из минусов, которые я заметил — как бы Apple не подталкивала разработчиков ПО к поддержке M1, многие программы или вообще не оптимизированы под ARM, либо работают с багами. «Чёлка» мне откровенно не понравилась, меня устраивала допотопная веб-камера из 2019, да и от рамки потолще сверху дисплея никто бы не умер, но в целом это не критичный момент.

В полноэкранном режиме интерфейс сдвигается вниз, а область с камерой маскируется под одну толстую рамку

Личная рекомендация после пары дней с новым MacBook Pro. Если нужно работать с фото — хватит модели с M1 Pro на 32 или даже 16 гигабайт объединённой памяти. В эпоху, когда почти все снимки выгружаются в Instagram, почти нет задач, где нужно больше 20-30 мегапикселей от кадра.

В случае с видео я бы брал модель на M1 Max на 64 ГБ памяти — то есть максимальную конфигурацию. На первый взгляд она стоит запредельно много (около 375 тысяч рублей). Но когда у тебя одна только рабочая камера стоит столько же — это не настолько критичный ценник за устройство, которое будет лет пять окупать работу, делая её проще, быстрее и удобнее, чем раньше.

Конечно, устройство с похожими характеристиками можно найти дешевле на Windows, но они не будут настолько же компактными, автономными и мощными одновременно, хотя могут быть хороши в чём-то одном. Лично я убедился, что MacBook Pro может заменить и портативную, и студийную рабочую станцию — по сути, мне больше не нужен ПК.