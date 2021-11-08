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Артём Мазанов

Минцифры предложило ограничить Роскомнадзор в получении данных абонентов. Часть сведений будут передавать после суда Статьи редакции

Без судебного решения регулятор сможет требовать данные о фактах передачи данных, звонках, SMS и геолокации.

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Минцифры доработало проект постановления правительства, которое утверждает порядок передачи данных корпоративных абонентов Роскомнадзору по новому закону о борьбе «с серыми SIM-картами». Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В прошлой версии проекта постановления правительства говорилось, что Роскомнадзор в том числе сможет запрашивать данные о звонках, передаче данных и расположении абонентов относительно ближайших базовых станций.

Согласной новой версии документа, международный идентификационный номер абонента, дату и время оказания ему услуг и объём переданных и полученных данных Роскомнадзор может запрашивать только по решению суда. Другие данные регулятор может запрашивать за две недели не чаще чем раз в полгода: информация о фактах передачи данных, звонках, SMS и геолокации.

Источник «Коммерсанта» в одном из операторов заявил, что создаваемая система подразумевает передачу сведений не только о корпоративных абонентах, но и о физлицах. Он оценил её создание в 1-2 миллиарда рублей на крупного оператора.

В Минцифры изданию рассказали, что новой версией документа ограничили возможность Роскомнадзора запрашивать данные по каждому абонентскому номеру. Работа продолжится, чтобы навести порядок на рынке «серых» SIM-карт, «исключив предоставление избыточных сведений операторами и обеспечив сохранность данных абонентов».

В сентябре операторы выступили против передачи Роскомнадзору данных корпоративных абонентов без суда. Они отнесли это к тайне связи.

#новости #роскомнадзор

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