Минцифры предложило ограничить Роскомнадзор в получении данных абонентов. Часть сведений будут передавать после суда Статьи редакции
Без судебного решения регулятор сможет требовать данные о фактах передачи данных, звонках, SMS и геолокации.
Минцифры доработало проект постановления правительства, которое утверждает порядок передачи данных корпоративных абонентов Роскомнадзору по новому закону о борьбе «с серыми SIM-картами». Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
В прошлой версии проекта постановления правительства говорилось, что Роскомнадзор в том числе сможет запрашивать данные о звонках, передаче данных и расположении абонентов относительно ближайших базовых станций.
Согласной новой версии документа, международный идентификационный номер абонента, дату и время оказания ему услуг и объём переданных и полученных данных Роскомнадзор может запрашивать только по решению суда. Другие данные регулятор может запрашивать за две недели не чаще чем раз в полгода: информация о фактах передачи данных, звонках, SMS и геолокации.
Источник «Коммерсанта» в одном из операторов заявил, что создаваемая система подразумевает передачу сведений не только о корпоративных абонентах, но и о физлицах. Он оценил её создание в 1-2 миллиарда рублей на крупного оператора.
В Минцифры изданию рассказали, что новой версией документа ограничили возможность Роскомнадзора запрашивать данные по каждому абонентскому номеру. Работа продолжится, чтобы навести порядок на рынке «серых» SIM-карт, «исключив предоставление избыточных сведений операторами и обеспечив сохранность данных абонентов».
В сентябре операторы выступили против передачи Роскомнадзору данных корпоративных абонентов без суда. Они отнесли это к тайне связи.