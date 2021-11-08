На Disney+ впервые появятся фильмы Marvel, снятые в соотношении сторон IMAX, и с новым многоканальным звуком Статьи редакции
При просмотре в таком формате пропадут широкие чёрные полосы в верхней и нижней части экрана.
Фильмы станут доступны 12 ноября. Они выйдут в соответствии с сертификации IMAX Enhanced, которая позволяет смотреть картины в формате IMAX на домашних телевизорах. Об этом пишет Engadget.
Техника должна отвечать необходимым требованиям для формата — поддержка 4К, HDR10 и звука DTS X. Фильмы Marvel в IMAX можно посмотреть на телевизорах Hisence U7G и U8G, TCL X915, моделях Sony Bravia Z9J, X95J, X90J, A90J и A80J.
В стриминговом сервисе выйдут следующие фильмы:
- «Человек-муравей и Оса»;
- «Мстители: Финал»;
- «Мстители: Война бесконечности»;
- «Чёрная пантера»;
- «Первый мститель: Противостояние»;
- «Капитан Марвел»;
- «Доктор Стрэндж»;
- «Стражи Галактики» (первая и вторая части);
- «Железный человек»;
- «Тор: Рагнарёк»;
- «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Соотношение сторон в формате IMAX позволит смотреть кинокартины без чёрных полос по верхним и нижним сторонам экрана, а соотношение сторон увеличится на 26%. При этом небольшие полосы зритель всё же увидит, если смотрит фильм на телевизоре в формате 16:9. При желании пользователь может переключиться на обычную версию.
Как пишет Engadget, расширенное соотношение сторон хоть визуально и увеличит картинку, но не позволит просматривать все фильмы в формате IMAX. Например, «Мстителей» и первого «Человека-муравья», так как они снимались в пропорции кадра 1,85:1.
С обновлённым форматом фильмов на Disney+ появится и улучшенный звук DTS, который конкурирует с Dolby Atmos. Также стриминговый сервис позволит смотреть фильмы Marvel в 4К, HDR10 и с качеством звука Dolby Vision или Dolby Atmos.
В 2020 году стриминговый сервис Hulu выпустил 16 документальных фильмов в формате IMAX. В библиотеке онлайн-кинотеатра появились фильмы о космосе, пандах, Тихом океане, тираннозавре, подводной жизни и многие другие.