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Технологии
Сергей Исенеков

На Disney+ впервые появятся фильмы Marvel, снятые в соотношении сторон IMAX, и с новым многоканальным звуком Статьи редакции

При просмотре в таком формате пропадут широкие чёрные полосы в верхней и нижней части экрана.

7 7 комментариев
1010 просмотров
Disney

Фильмы станут доступны 12 ноября. Они выйдут в соответствии с сертификации IMAX Enhanced, которая позволяет смотреть картины в формате IMAX на домашних телевизорах. Об этом пишет Engadget.

Техника должна отвечать необходимым требованиям для формата — поддержка 4К, HDR10 и звука DTS X. Фильмы Marvel в IMAX можно посмотреть на телевизорах Hisence U7G и U8G, TCL X915, моделях Sony Bravia Z9J, X95J, X90J, A90J и A80J.

В стриминговом сервисе выйдут следующие фильмы:

  • «Человек-муравей и Оса»;
  • «Мстители: Финал»;
  • «Мстители: Война бесконечности»;
  • «Чёрная пантера»;
  • «Первый мститель: Противостояние»;
  • «Капитан Марвел»;
  • «Доктор Стрэндж»;
  • «Стражи Галактики» (первая и вторая части);
  • «Железный человек»;
  • «Тор: Рагнарёк»;
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Соотношение сторон в формате IMAX позволит смотреть кинокартины без чёрных полос по верхним и нижним сторонам экрана, а соотношение сторон увеличится на 26%. При этом небольшие полосы зритель всё же увидит, если смотрит фильм на телевизоре в формате 16:9. При желании пользователь может переключиться на обычную версию.

Пример изменения соотношения сторон обычной и IMAX-версии «Мстители: Финал»

Как пишет Engadget, расширенное соотношение сторон хоть визуально и увеличит картинку, но не позволит просматривать все фильмы в формате IMAX. Например, «Мстителей» и первого «Человека-муравья», так как они снимались в пропорции кадра 1,85:1.

С обновлённым форматом фильмов на Disney+ появится и улучшенный звук DTS, который конкурирует с Dolby Atmos. Также стриминговый сервис позволит смотреть фильмы Marvel в 4К, HDR10 и с качеством звука Dolby Vision или Dolby Atmos.

В 2020 году стриминговый сервис Hulu выпустил 16 документальных фильмов в формате IMAX. В библиотеке онлайн-кинотеатра появились фильмы о космосе, пандах, Тихом океане, тираннозавре, подводной жизни и многие другие.

#новости #кино #disney #marvel

7 7 комментариев
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7 комментариев
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На торентах эти фильмы давно уже лежат в этом формате (open-matte)

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8
Влад Тыщенко

ждем дисней + в рф ред.

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1
Предметный Гоша

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0
Предметный Гоша

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0
Предметный Гоша

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0
Антигравитационный торт

Какие размеры у сосиски?

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–1
Предметный Гоша

Посмотрел я на свой телевизор, который в формате HD показывает, и понял, что мне до всяких Аймаксов, Долбит Атмосов и Дтсов как с Сибири до Парижа.

Что самое важное, меня это абсолютно устраивает, ибо телевизор в принципе смотрю редко

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