При просмотре в таком формате пропадут широкие чёрные полосы в верхней и нижней части экрана.

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Disney

Фильмы станут доступны 12 ноября. Они выйдут в соответствии с сертификации IMAX Enhanced, которая позволяет смотреть картины в формате IMAX на домашних телевизорах. Об этом пишет Engadget.

Техника должна отвечать необходимым требованиям для формата — поддержка 4К, HDR10 и звука DTS X. Фильмы Marvel в IMAX можно посмотреть на телевизорах Hisence U7G и U8G, TCL X915, моделях Sony Bravia Z9J, X95J, X90J, A90J и A80J.

В стриминговом сервисе выйдут следующие фильмы:

«Человек-муравей и Оса»;

«Мстители: Финал»;

«Мстители: Война бесконечности»;

«Чёрная пантера»;

«Первый мститель: Противостояние»;

«Капитан Марвел»;

«Доктор Стрэндж»;

«Стражи Галактики» (первая и вторая части);

«Железный человек»;

«Тор: Рагнарёк»;

«Шан-Чи и легенда десяти колец».

Соотношение сторон в формате IMAX позволит смотреть кинокартины без чёрных полос по верхним и нижним сторонам экрана, а соотношение сторон увеличится на 26%. При этом небольшие полосы зритель всё же увидит, если смотрит фильм на телевизоре в формате 16:9. При желании пользователь может переключиться на обычную версию.

Пример изменения соотношения сторон обычной и IMAX-версии «Мстители: Финал»

Как пишет Engadget, расширенное соотношение сторон хоть визуально и увеличит картинку, но не позволит просматривать все фильмы в формате IMAX. Например, «Мстителей» и первого «Человека-муравья», так как они снимались в пропорции кадра 1,85:1.

С обновлённым форматом фильмов на Disney+ появится и улучшенный звук DTS, который конкурирует с Dolby Atmos. Также стриминговый сервис позволит смотреть фильмы Marvel в 4К, HDR10 и с качеством звука Dolby Vision или Dolby Atmos.