Вмешательство полицейских всё же помогло — стокгольмские чиновники пошли на попятную и перестали давить на разработчиков-добровольцев.

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Разработчик Кристиан Ландгрен и директор городского департамента образования Лена Хольмдаль Фото Dagens Samhälle

Попытка программиста улучшить работу государственного онлайн-сервиса обернулась для него давлением властей. Журналисты Wired обратили внимание на историю, которая произошла в столице Швеции.

Полурабочая система стоимостью в миллиард

В 2013 году городские власти Стокгольма начали внедрять компьютерную систему Skolplattform для удобного взаимодействия учителей, учеников и их родителей в 177 школах и 600 дошкольных учреждениях шведской столицы. Цифровая платформа должна была охватить все основные школьные процессы, начиная от регистрации посещаемости и заканчивая учётом оценок. В её составе — три подсистемы с 18 отдельными модулями, поддержкой которых занимаются пять разных компаний.

Однако государственная программа стоимостью в миллиард шведских крон (более 116 миллионов долларов или 8,3 миллиарда рублей) не смогла добиться поставленных целей. Полноценный запуск Skolplattform сильно затянулся, в 2016 году появилась информация о низком качестве управления проектом, а саму систему назвали технологической катастрофой.

В 2018 году наконец-то появилось мобильное приложение для Skolplattform — и быстро завоевало ненависть учителей, учеников и их родителей за сложный запутанный интерфейс и постоянные «вылеты». Сейчас версия для Android имеет всего 1,2 балла рейтинга.

На этом проблемы не закончились. 24 ноября прошлого года Шведское управление по защите конфиденциальности оштрафовало образовательный совет Стокгольма на четыре миллиона шведских крон (около 466 тысяч долларов или более 33 миллионов рублей). Оказалось, что Skolplattform позволяет получить доступ к личным данным сотен тысяч школьников и их родителей через обычный поиск Google.

Качественный упрощённый аналог за два месяца

Программист и генеральный директор консалтинговой компании Кристиан Ландгрен тоже страдал из-за Skolplattform, будучи отцом троих детей. В ноябре 2020 года раздражение достигло такой степени, что сподвигло его на создание собственной альтернативы государственной системе.

Ландгрен запросил у городских чиновников документацию на API школьной платформы и в ожидании ответа попробовал изучить систему собственными силами через свою учётную запись. Уже через несколько часов программист смог написать несколько функций, которые работали стабильнее, чем в оригинальном приложении.

Christian Landgren @Landgren Funderar på att beställa lite merch att ha på mig nästa gång jag hämtar. Насмешливый твит Ландгрена, в котором он сравнивает Skolplattformen с мусором

Вскоре к Ландгрену присоединились Йохан Обринк и Эрик Хеллман — ещё двое программистов, чьи дети учились в школах Стокгольма. Втроём они исследовали работу Skolplattform через инструменты разработчика в браузере Google Chrome и составили таким образом полный список сетевых адресов и запросов к ним. То есть, фактически воссоздали API школьной платформы.

Примерно через два месяца, 12 февраля 2021 года трое разработчиков-добровольцев выпустили Öppna Skolplattformen — «открытую школьную платформу», упрощённую версию системы для родителей учеников. Мобильное приложение позволяет им войти через BankID и быстро просмотреть всю доступную информацию о своих детях. Как итог — 4,2 балла рейтинга в Google Play.

Вместо сотрудничества — заявление в полицию

Исходный код Öppna Skolplattformen полностью открыт и доступен на GitHub под лицензией Apache 2.0 — то есть, власти Стокгольма могут легально использовать его, чтобы улучшить работу государственной школьной платформы. Об этом чиновникам сообщил и сам Ландгрен на личных встречах.

Однако власти Стокгольма отреагировали иначе. Ещё до выхода Öppna Skolplattformen они ответили на первый запрос Ландгрена предупреждением, что разработка аналога «может быть незаконной». То же самое чиновники заявили в интервью местному изданию — по их мнению, «открытая школьная платформа» ставит под угрозу персональные данные учеников и их родителей.

Öppna skolplattformen @oppnaskolplatt Nu har stadens utbildningsdirektör uppmanat oss medborgare att ta ner vår kod från Github - utan att berätta vilken eventuell lag vi skulle bryta mot. Vi förstår att frågan är komplex och vi vill göra rätt men att be oss avpublicera vår källkod är en rätt allvarlig sak att göra. Директор городского отдела образования требует от разработчиков удалить код Öppna Skolplattformen с GitHub — по его мнению, приложение нарушает законы (чиновник не сообщил, какие именно)

Йохан Обринк заверил чиновников, что Öppna Skolplattformen работает только с открытыми данными из общедоступных источников, но городские власти не обратили внимания на его слова и развернули целую кампанию против «гражданской альтернативы» государственному сервису.

Чиновники начали «строгое расследование» и заказали у независимой компании аудит приложения. Он закончился уже в середине февраля и показал, что Öppna Skolplattformen не нарушает законов о персональных данных. Несмотря на строгую политику прозрачности, власти несколько месяцев не публиковали результаты аудита;

В конце февраля власти заявили, что начинают улучшать безопасность Skolplattform, чтобы не допустить утечек персональных данных. Фактически, систему стали регулярно переделывать, из-за чего Öppna Skolplattformen переставала работать. Только в марте приложение пришлось обновлять семь раз из-за изменений в API государственной системы;

В начале апреля чиновники потребовали удалить код Öppna Skolplattformen с GitHub, а через неделю заявили, что расследование показало опасность «открытой школьной платформы» для сохранности персональных данных. После этого администрация города обратилась в полицию.

Чиновники специально составили заявление в полицию так, чтобы оно выглядело как можно страшнее. Кристиан Ландгрен создатель Öppna Skolplattformen

Следователи из отдела борьбы с киберпреступлениями пришли к Ландгрену домой и допросили его. Несмотря на такое давление, команда Öppna Skolplattformen решила продолжать разработку. К тому времени в ней состояли уже 40 жителей Стокгольма — как программисты, так и дизайнеры с юристами. Добровольцы перевели приложения на разные языки, реализовали функцию поиска и исправили ошибки. И до самой осени им приходилось обновлять код Öppna Skolplattformen из-за постоянного изменения API государственной системы.

По словам секретаря шведского отделения Пиратской партии, события вокруг Skolplattformen хорошо раскрывают некоторые причины, почему цифровизация Швеции проходит хуже, чем в большинстве развитых и даже в некоторых развивающихся странах.

Разворот на 180 градусов

Полицейское расследование показало, что создатели Öppna Skolplattformen не нарушили никаких законов, о чём представитель правоохранительных органов сообщил 16 августа. В отчёте полиции упоминаются и неопубликованные результаты февральского аудита, согласно которым приложение не отправляет конфиденциальную информацию третьим лицам и не представляет угрозы для пользователей.

Вердикт полиции был однозначным: все данные, которые использует Öppna Skolplattformen, общедоступны — их распространяет сама администрация города. После этого стокгольмские чиновники поменяли своё отношение к приложению на противоположное и заявили о его полной безопасности.

Попытки властей «поломать» работу Öppna Skolplattformen с помощью изменений в API также прекратились — начиная с сентября, разработчикам-добровольцам больше не приходилось обновлять приложение по этой причине. Теперь Ландгрен и его команда надеются продать Öppna Skolplattformen городской администрации. Так власти могли бы получить улучшенный сервис, а участники команды — компенсацию затраченных усилий.

Впрочем, чиновники очень осторожны в переговорах — например, они обращают внимание, что Öppna Skolplattformen реализует лишь часть функций государственной Skolplattformen, потому что предназначена только для родителей учеников. Но приложением всё равно заинтересовались в других городах Швеции — сейчас Ландгрен обсуждает контракт с властями Гетеборга, второго по численности населения в Швеции.

Christian Landgren @Landgren Fler techtidningar återpublicerar. Många som kommenterar uppskattar att staden valde att ändra sig och föreslå ett samarbete. I nästa vecka vet vi om det stämmer. https://twitter.com/oppnaskolplatt/status/1457031054175449090 Ландгрен пишет, что многие комментаторы позитивно воспринимают изменение отношения городских властей к разработчикам Öppna Skolplattformen, но отмечает, что окончательные выводы делать рано

Сам Ландгрен не рассчитывает получить какую-то прибыль. По его мнению, история вокруг Öppna Skolplattformen должна показать неэффективность нынешней модели государственных трат на цифровизацию. Вместо того, чтобы тратить миллионы и миллиарды на огромные всеобъемлющие проекты, политикам и чиновникам лучше сосредоточиться на создании удобных условий для работы бизнеса и добровольных объединений.