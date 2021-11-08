К аккаунту можно будет подключиться, даже если телефон потеряется или выключится.

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Разработчики мессенджера выпустили бета-версию, которую может опробовать любой пользователь. Предложение о тестировании появится после синхронизации с версией для ПК. Об этом пишет Ubergizmo.

После синхронизации пользователю больше не нужно будет проходить повторную авторизацию с помощью телефона для входа в приложение на ПК. Даже если смартфон выключится, потеряется или сломается, WhatsApp продолжит свою работу на компьютере.

Аккаунт мессенджера можно будет подключить на четыре устройства одновременно — например, телефон, планшет и компьютер. Чтобы ввести такую функцию, разработчикам пришлось полностью изменить архитектуру безопасности в WhatsApp.

В бета-версии мессенджера у функции есть некоторые ограничения — не получится позвонить и отправить голосовое- и видеосообщение пользователям, которые используют старую версию приложения на своих устройствах. Издание Ubergizmo отмечает, что эта проблема решится, если обновиться до новой версии WhatsApp.