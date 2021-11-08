В бета-версии WhatsApp появилась возможность использовать десктопное приложение без привязки к телефону Статьи редакции
К аккаунту можно будет подключиться, даже если телефон потеряется или выключится.
Разработчики мессенджера выпустили бета-версию, которую может опробовать любой пользователь. Предложение о тестировании появится после синхронизации с версией для ПК. Об этом пишет Ubergizmo.
После синхронизации пользователю больше не нужно будет проходить повторную авторизацию с помощью телефона для входа в приложение на ПК. Даже если смартфон выключится, потеряется или сломается, WhatsApp продолжит свою работу на компьютере.
Аккаунт мессенджера можно будет подключить на четыре устройства одновременно — например, телефон, планшет и компьютер. Чтобы ввести такую функцию, разработчикам пришлось полностью изменить архитектуру безопасности в WhatsApp.
В бета-версии мессенджера у функции есть некоторые ограничения — не получится позвонить и отправить голосовое- и видеосообщение пользователям, которые используют старую версию приложения на своих устройствах. Издание Ubergizmo отмечает, что эта проблема решится, если обновиться до новой версии WhatsApp.
Разработчики WhatsApp тестировали функцию использования приложения на компьютере без смартфона ещё в июле 2021 года.
Для использования WhatsApp на компьютере необходимо синхронизировать его со смартфоном с помощью QR-кода.