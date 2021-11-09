На чём изображён ваш питомец — древнеегипетских статуях или картинах экспрессионистов?

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Компания Google представила новую функцию Pet Portraits для приложения Google Arts & Culture. Она позволяет найти двойника кошки, собаки, лошади, ящерицы, черепахи или кролика на любых произведениях искусства. Об этом сказано в блоге компании.

Mitchell @strawberrywell They most just look like cats to me...

Пользователю необходимо сфотографировать питомца или загрузить фотографию. Процесс поиска изображений занимает считанные секунды, а в конце предлагается посмотреть, где он изображён — статуэтке, древнеегипетском рисунке или картине эпохи Ренессанса. Также приложение предлагает перейти к экспонату, чтобы узнать больше о произведении искусства и изучить детали, и сохранить видео со всеми совпадениям.

При этом функция не всегда точно определяет двойника питомца. ИИ в приложении чаще всего находит картины по общей цветовой гамме и цвету шерсти.

TJ тоже протестировал функцию на домашних животных редакторов.

Кот редактора лонгридов Саши Кирилловой



Кот редактора лонгридов Ольги Щербининой

Кошка SMM-редактора Кати Устиновой

