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Технологии
Сергей Исенеков

Google научился искать двойников животных с помощью ИИ в произведениях искусства Статьи редакции

На чём изображён ваш питомец — древнеегипетских статуях или картинах экспрессионистов?

13 13 комментариев
734 просмотров

Компания Google представила новую функцию Pet Portraits для приложения Google Arts & Culture. Она позволяет найти двойника кошки, собаки, лошади, ящерицы, черепахи или кролика на любых произведениях искусства. Об этом сказано в блоге компании.

Mitchell @strawberrywell
They most just look like cats to me...

Пользователю необходимо сфотографировать питомца или загрузить фотографию. Процесс поиска изображений занимает считанные секунды, а в конце предлагается посмотреть, где он изображён — статуэтке, древнеегипетском рисунке или картине эпохи Ренессанса. Также приложение предлагает перейти к экспонату, чтобы узнать больше о произведении искусства и изучить детали, и сохранить видео со всеми совпадениям.

При этом функция не всегда точно определяет двойника питомца. ИИ в приложении чаще всего находит картины по общей цветовой гамме и цвету шерсти.

TJ тоже протестировал функцию на домашних животных редакторов.

Кот редактора лонгридов Саши Кирилловой
Кот редактора лонгридов Ольги Щербининой
Кошка SMM-редактора Кати Устиновой
Просто соседский кот

#новости #google #искусство

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Желающий Мика

Хз

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3
Саша Кириллова

Своему коту ставлю лайк, молодец: сам сфотографировался, сам фотографию отправил...

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2
Желающий Мика

теперь ищем двойников путина

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2
Тиджей

пиздец))))

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1
Тиджей

прощай

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0
Желающий Мика
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0
Желающий Мика

Двойников животных-животных

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2
Желающий Мика

И исключать их из результатов поиска по картинкам

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1
Желающий Мика

Ерунда, на разных котов выдаёт одни и те же картины, совершенно не похожие на фото

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1
Желающий Мика

Ну не знаю

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1
Александра Утёнкова

Вообще то похоже, Пуш)

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0
Желающий Мика

да.

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0
Alexey Novikov

Хуита.

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–1
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