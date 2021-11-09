Google научился искать двойников животных с помощью ИИ в произведениях искусства Статьи редакции
На чём изображён ваш питомец — древнеегипетских статуях или картинах экспрессионистов?
Компания Google представила новую функцию Pet Portraits для приложения Google Arts & Culture. Она позволяет найти двойника кошки, собаки, лошади, ящерицы, черепахи или кролика на любых произведениях искусства. Об этом сказано в блоге компании.
Пользователю необходимо сфотографировать питомца или загрузить фотографию. Процесс поиска изображений занимает считанные секунды, а в конце предлагается посмотреть, где он изображён — статуэтке, древнеегипетском рисунке или картине эпохи Ренессанса. Также приложение предлагает перейти к экспонату, чтобы узнать больше о произведении искусства и изучить детали, и сохранить видео со всеми совпадениям.
При этом функция не всегда точно определяет двойника питомца. ИИ в приложении чаще всего находит картины по общей цветовой гамме и цвету шерсти.
TJ тоже протестировал функцию на домашних животных редакторов.