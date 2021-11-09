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Технологии
Яна Ломакина

NVIDIA научила нейросеть анимировать 3D-модель лица только на основе голоса Статьи редакции

Бета-версия Audio2Face с поддержкой русского языка доступна для скачивания.

11 11 комментариев
383 просмотров

Программа Audio2Face работает на основе открытой платформы Nvidia Omniverse, позволяющей создавать модели в режиме реального времени. На основе аудиозаписей технология искусственного интеллекта Nvidia делает 3D-анимацию лица, сообщает журнал PC Gamer.

Компания начала выкладывать демонстрационные видео и обучающие ролики весной 2021 года, а теперь на сайте компании можно скачать открытую бета-версию программы. Технология может создавать анимацию как на основе готового файла, так и в реальном времени. Для этого нужно загрузить в приложение уже имеющуюся звуковую дорожку или говорить в микрофон.

Пример анимации Audio2Face  Видео Nvidia 

Демонстрационная версия использует модель персонажа Digital Mark, но для работы можно взять лицо с любыми чертами. Также анимацию, предназначенную для одного персонажа, можно перенести на другого — например, с человека на животное.

Демонстрация переноса анимации мимики с Digital Mark на 3D-модель носорога 

Программа поддерживает четыре языка: английский, французский, итальянский и русский. В компании обещают, что в будущем Audio2Face сможет обрабатывать любые языки.

Похожие технологии создавали и раньше. Например, нейросеть Wav2Lip может адаптировать готовое видео с говорящим лицом под аудиозапись речи.

Видео из телеграм-канала @denissexy 

#новости #нейросети #nvidia #анимация

11 11 комментариев
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Желающий Мика

Также анимацию, предназначенную для одного персонажа, можно перенести на другого — например, с человека-человека на животное-животное

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4
Желающий Мика

Круто выглядит на самом деле. Такая штука т̶е̶с̶т̶и̶р̶о̶в̶а̶л̶а̶с̶ь̶ в̶ спасла бы МЭ Андромеду

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0
Желающий Мика

а анимацию пистолетов направленных на самих себя? ред.

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1
Желающий Мика

Эта фича пока в разработке

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1
Желающий Мика

Ждём больше годных инди поделий

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0
Marhal_New _Arleana

Пойду сделаю понимаю разговаривающего #. Я чё зря это учился моделить?

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0
Ёршик Золотой

Было сложно, но я вроде тебя понял. Ты хочешь себе создать собеседники из себя самого же.

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0
1 2

Крипота) зловещая долина на максималках

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0
Aram Mirzoyants

еще сыровато, но круто

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0
испанский смех

rest in cringe

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0
Владислав Микк

о, говорящий носорог

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