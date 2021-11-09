NVIDIA научила нейросеть анимировать 3D-модель лица только на основе голоса Статьи редакции
Бета-версия Audio2Face с поддержкой русского языка доступна для скачивания.
Программа Audio2Face работает на основе открытой платформы Nvidia Omniverse, позволяющей создавать модели в режиме реального времени. На основе аудиозаписей технология искусственного интеллекта Nvidia делает 3D-анимацию лица, сообщает журнал PC Gamer.
Компания начала выкладывать демонстрационные видео и обучающие ролики весной 2021 года, а теперь на сайте компании можно скачать открытую бета-версию программы. Технология может создавать анимацию как на основе готового файла, так и в реальном времени. Для этого нужно загрузить в приложение уже имеющуюся звуковую дорожку или говорить в микрофон.
Демонстрационная версия использует модель персонажа Digital Mark, но для работы можно взять лицо с любыми чертами. Также анимацию, предназначенную для одного персонажа, можно перенести на другого — например, с человека на животное.
Программа поддерживает четыре языка: английский, французский, итальянский и русский. В компании обещают, что в будущем Audio2Face сможет обрабатывать любые языки.
Похожие технологии создавали и раньше. Например, нейросеть Wav2Lip может адаптировать готовое видео с говорящим лицом под аудиозапись речи.
Пойду сделаю понимаю разговаривающего ##я. Я чё зря это учился моделить?