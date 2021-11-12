Дизайнеры создали 3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании Статьи редакции
Эксперты показали внешний облик автомобиля, а также его салон.
Автомобильные эксперты из Vanarama изучили патенты компании Apple, которые связаны с транспортом, и создали трёхмерную модель возможного электрокара. На каждой детали автомобиля указаны соответствующие патенты, сказано на сайте Vanarama.
Дизайнеры концепта изобразили не только внешний вид автомобиля, но и салон. По их версии у Apple Car предусмотрена единая стеклянная крыша, люк и ветровые стёкла. Также на автомобиле изобразили выдвижные ручки на дверях и сетчатую решётку на бампере, похожую на ту, которую используют в Mac Pro.
Внутри салона можно заметить большой сенсорный дисплей, который занимает всю приборную панель. Siri в электрокаре, как отмечают эксперты, станет интеллектуальным помощником при вождении. Посередине руля расположен ещё один дисплей, а на панели изображены все необходимые виджеты — регулятор температуры в салоне, карта, регулировка сидений и элементы воспроизведения.
Эксперты из Vanarama отмечают, что ранние патенты Apple редко раскрываю облик конечного продукта. Их концепт — лишь первое представление того, как может выглядеть будущий Apple Car. Сама Apple пока воздерживается от комментариев относительно проекта будущего автомобиля, но известно, что они ведут переговоры с партнёрами для его производства.
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