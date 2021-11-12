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Технологии
Сергей Исенеков

Дизайнеры создали 3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании Статьи редакции

Эксперты показали внешний облик автомобиля, а также его салон.

117 117 комментариев
3313 просмотров
Иллюстрация Vanarama

Автомобильные эксперты из Vanarama изучили патенты компании Apple, которые связаны с транспортом, и создали трёхмерную модель возможного электрокара. На каждой детали автомобиля указаны соответствующие патенты, сказано на сайте Vanarama.

Дизайнеры концепта изобразили не только внешний вид автомобиля, но и салон. По их версии у Apple Car предусмотрена единая стеклянная крыша, люк и ветровые стёкла. Также на автомобиле изобразили выдвижные ручки на дверях и сетчатую решётку на бампере, похожую на ту, которую используют в Mac Pro.

Иллюстрация Vanarama

Внутри салона можно заметить большой сенсорный дисплей, который занимает всю приборную панель. Siri в электрокаре, как отмечают эксперты, станет интеллектуальным помощником при вождении. Посередине руля расположен ещё один дисплей, а на панели изображены все необходимые виджеты — регулятор температуры в салоне, карта, регулировка сидений и элементы воспроизведения.

Иллюстрация Vanarama

Эксперты из Vanarama отмечают, что ранние патенты Apple редко раскрываю облик конечного продукта. Их концепт — лишь первое представление того, как может выглядеть будущий Apple Car. Сама Apple пока воздерживается от комментариев относительно проекта будущего автомобиля, но известно, что они ведут переговоры с партнёрами для его производства.

#новости #технологии #apple #электромобили

117 117 комментариев
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117 комментариев
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Photuum
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66
Принудительный Мурод

Уродство какое-то.

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14
Хрусталёв

Как в последнюю пятилетку у Apple
Странно, что зеркальце на лобовухе не сделано в виде неснимаемой впечатанной чёлки

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1
Принудительный Мурод

хз че ты бомбишь, чёлка - это не прихоть, а технические ограничения

Ответить
2
15 комментариев
Grosse Tete

Это дизайн от Apple?

Ответить
–1
6 комментариев
Валенок

Обмылок

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1
Денис Фадеев

Да не, по мне та кэто даже лучше кибертрака выглядит

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0
Сальвадор Лемонес

Мы установим тебе дисплей в дисплей чтобы ты мог смотреть на дисплей пока смотришь на дисплей

Ответить
10
Слава Чернокнижник
Ответить
8
Имя И Фамилия
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4
Smaug The Terrible

Мне одному он Москвич напоминает?

Ответить
1
Smaug The Terrible

Apple Mac-квич
Кек

Ответить
6
Принудительный Мурод

как-то отдает социалистической простой в єтом дизайне, типо делают его максимально обікновеннім чтобі ті біл равнім среди других животніх и не відилялся

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0
rustyrazor

Дефолтное дешевое говно того времени, на большее великая социалистическая страна неспособна.
Из автомобилей с нормальным дизайном совок только чайку смог сделать (да и то благодаря тому, что вдохновлялись американским автопромом того времени), которая энивей обычному человеку была недоступна, ибо их на весь совок 3К штук было.

Ответить
0
Arthur Sergeev

Да. Блин формы совсем другие.

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0
Smaug The Terrible

Или ты в глаза долбишься
Тебе вон и травля мерещится в каждом упоминании

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0
47 комментариев
Принудительный Мурод

в комплекте будет шнур зарядки?

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2
Люц Шнайдер

Будешь на алике покупать, так как родной будет стоить дохуилиард и перетираться через две зарядки.

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2
Arthur Sergeev

неплохо выглядит.

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1
Принудительный Мурод

ждем ответку от яндекса?

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2
Принудительный Мурод

Яндекс в качестве ответной меры увеличил количество рекламы в своих сервисах еще втрое

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5
1 комментарий
Принудительный Мурод
Ответить
4
Люц Шнайдер

Скорее от Сбера, у них и команда разработчиков уже куплена

Ответить
0
4 комментария
Bibba La Bibba

В виде повышения цен на яндекс такси

Ответить
0
Принудительный Мурод

это просто Mac Pro на больших колёсиках

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2
Люц Шнайдер

Почему руль справа?

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2
Grosse Tete

Забавно, что концепт высрали какие-то криворукие дизайнеры, а в комментах хуесосят Apple.

Ответить
0
Принудительный Мурод

Детям-внукам совка не нужен повод, чтоб хуесосить Apple

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0
Grosse Tete

Ваистену! :))

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0
Принудительный Мурод

Детям-внукам совка, которые дорвались наконец до цивилизации ничего не стоит зафанботь огрызок.
УПД:

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0
Erzkanzler Valorum

AppleCar v0.1

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1
Пластиковое Окно

Дизайнеры дауны, как обычно

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1
Марк Варламов

Новость про концепты от каких-то левых долбоебов новостью не является

Ответить
1
Принудительный Мурод

Где челка? Новый продукт Apple не может не иметь челки

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1
Принудительный Мурод

А чехольчики и тряпочки почём будут?

Ответить
0
Принудительный Мурод

$9999.99

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0
Aleksandr Dolgikh

Гей-пропаганда какая-то!

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0
Принудительный Мурод

Главное, что яблочко светится.

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0
Дизайнер Павленко

Это бред 😁 примерно из разряда предоставлений как будет выглядеть новый айфон

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0
испанский смех

это не эксперты, а хуеглоты. Эппл не собирается выпускать свой автомобиль, только шизик полный до такого может додуматься

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0
Таблетка Галоперидола

Интересно как будет работать подушка в руле с экраном

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0
Shenmue

А мне iCar напомнил мем

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0
Принудительный Мурод

взяли cybertruck и закруглили края)

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0
Денис Фадеев

А вы специально не добавили разъем под разрядку? Типо нужно купить отдельную модель в 2 раза дороже?

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0
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