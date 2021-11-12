Эксперты показали внешний облик автомобиля, а также его салон.

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Иллюстрация Vanarama



Автомобильные эксперты из Vanarama изучили патенты компании Apple, которые связаны с транспортом, и создали трёхмерную модель возможного электрокара. На каждой детали автомобиля указаны соответствующие патенты, сказано на сайте Vanarama.

Дизайнеры концепта изобразили не только внешний вид автомобиля, но и салон. По их версии у Apple Car предусмотрена единая стеклянная крыша, люк и ветровые стёкла. Также на автомобиле изобразили выдвижные ручки на дверях и сетчатую решётку на бампере, похожую на ту, которую используют в Mac Pro.

Иллюстрация Vanarama

Внутри салона можно заметить большой сенсорный дисплей, который занимает всю приборную панель. Siri в электрокаре, как отмечают эксперты, станет интеллектуальным помощником при вождении. Посередине руля расположен ещё один дисплей, а на панели изображены все необходимые виджеты — регулятор температуры в салоне, карта, регулировка сидений и элементы воспроизведения.

Иллюстрация Vanarama