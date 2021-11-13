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Технологии
Дамир Камалетдинов

Американские компании впервые в истории «наняли» 29 тысяч роботов — это рекордная цифра за неполный год Статьи редакции

Это на 37% больше, чем за тот же период в 2020 году.

32 32 комментария
602 просмотров
Роботы Kuka на сборке машин Фото по лицензии Wikimedia Commons

Североамериканские компании приобрели 29 тысяч роботов за девять месяцев 2021 года и потратили на это 1,48 миллиарда долларов. Это число превысило пиковое значение 2017 года и стало рекордным в истории США, сообщило CNN со ссылкой на отчёт Ассоциации продвижения автоматизации.

Причиной приобретения роботов стал рост спроса, который компаниям не удаётся удовлетворить, нанимая работников-людей. Многие компании также не смогли привлечь сотрудников на работу после пандемии и рассмотрели роботов в качестве альтернативы на производстве.

Бизнес просто не может найти нужных людей, поэтому они начали соревноваться в автоматизации.

Джефф Бёрнштейн
президент Ассоциации продвижения автоматизации

По данным ассоциации, роботы также начали проникать во всё больше секторов экономики. Автомобильные компании долгое время покупали больше всех индустриальных роботов, но в 2020 году запрос других типов бизнесов суммарно превысил автомобильный сектор впервые в истории. Тренд продолжился и в 2021 году.

В первые девять месяцев года заказы со стороны автомобильных компаний выросли на 20% до 12 544 тысяч штук. А заказы со стороны бизнеса из других сфер вырос на 53% до 16 355 штук. Рост показали все крупные сектора экономики — от металлургии до производителей еды.

Одной из компаний, которые сделали ставку на роботов, стала Athena Manufacturing — производитель металла для других поставщиков в техасском Остине. Теперь у компании трудится семь роботов, четыре из которых установили в 2021 году, а первого купили ещё в 2016 году.

Как рассказал владелец компании Джон Ньюман, роботы помогли Athena справиться с ростом спроса. В 2021 году компания столкнулась с увеличением заказов на отдельные компоненты на 50% из-за повышенного спроса на рынке полупроводников. Роботы также повысили операционную эффективность предприятия: мало кто из 250 сотрудников хотел бы работать по ночам, но для роботов это не проблема, отметил Ньюман.

#новости #роботы #сша

32 32 комментария
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32 комментария
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Классный Кирилл

А потом заводчанина будут приследовать
https://youtu.be/7f2wg1pqQDs

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3
Дамир Камалетдинов

Крутой клип!

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2
Forest Cat

Осталось научить роботов строить роботов которые будут строить роботов. И все.

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2
Классный Кирилл

Надеюсь, пролетариат поставит их место

Ответить
0
Классный Кирилл

Роботов

Ответить
0
Классный Кирилл

Здравствуйте, прикройте хлебальничек, спасибо Вашему дому

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1
Классный Кирилл

Твой склад покрышек нахуй не сдался ни одному робомозгу

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1
Классный Кирилл

Мне не нравится твой комментарий, ставлю минус

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2
Коровка говорит мууу
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4
Классный Кирилл

Жди ремонтов на озоне за домогательства

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1
Universe

Белых

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0
Коровка говорит мууу

Поставит на посадочное место, настроит

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1
Нижний интернет

Роботы это и есть пролетариат лол

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0
Mikki Rurk

Да конечно, не могут они людей найти..

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1
Люц Шнайдер

Нужно тоже нанять робота, который будет писать комментарии вместо меня. Столько времени освободится.

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0
Классный Кирилл
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1
Элджей Сартов

Как бы все очевидно, все к этому и идёт.

Ответить
0
Нижний интернет

Ты следующий.

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0
Дамир Камалетдинов

Я нет

Ответить
0
Нижний интернет

Почему ты так думаешь?

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0
Дамир Камалетдинов

Потому что этого ещё не произошло

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0
norm

В СНГ сейчас даже самую дебильную работу делают люди. Можно было бы поставить автоматический станок / линию/ робота, но у нас предпочитают забивать заводы и производства мигрантами и дешёвой рабочей силой, платя им тридцатку в месяц.

Так что простым работягам можно не бояться будущего ещё лет сто, даже если завтра в США всех заменят роботами.

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0
Андрей Рядькин

Когда перестанут платить пособия будет немножко социальный взрыв

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0
Классный Кирилл

Можно будет послать социуму немного взрывных роботов тоже.

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0
Классный Кирилл

Так вот из-за кого мы чипов лишились, во время роботов решили ввести

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0
pakkasse@

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0
Классный Кирилл

А у них уже профсоюз?
Какая их позиция по ограничениям?
Что думает Светов по этому поводу?

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0
Классный Кирилл

Ладно, мы все итак знаем, что Светов занят войной в твиттере с вакцинами

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0
Классный Кирилл

Его борьба

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0
Люц Шнайдер

@Робатдикт Бамблбэтч , а тебя ещё не наняли?

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0
Alex

Америка в 2029 году:

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0
Максим Шпилёв

До чего дошёл прогресс!
Труд физический исчез
Да и умственный заменит
Механический процесс

Позабыты хлопоты
Остановлен бег
Вкалывают роботы
А не человек

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0
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