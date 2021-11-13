Американские компании впервые в истории «наняли» 29 тысяч роботов — это рекордная цифра за неполный год Статьи редакции
Это на 37% больше, чем за тот же период в 2020 году.
Североамериканские компании приобрели 29 тысяч роботов за девять месяцев 2021 года и потратили на это 1,48 миллиарда долларов. Это число превысило пиковое значение 2017 года и стало рекордным в истории США, сообщило CNN со ссылкой на отчёт Ассоциации продвижения автоматизации.
Причиной приобретения роботов стал рост спроса, который компаниям не удаётся удовлетворить, нанимая работников-людей. Многие компании также не смогли привлечь сотрудников на работу после пандемии и рассмотрели роботов в качестве альтернативы на производстве.
По данным ассоциации, роботы также начали проникать во всё больше секторов экономики. Автомобильные компании долгое время покупали больше всех индустриальных роботов, но в 2020 году запрос других типов бизнесов суммарно превысил автомобильный сектор впервые в истории. Тренд продолжился и в 2021 году.
В первые девять месяцев года заказы со стороны автомобильных компаний выросли на 20% до 12 544 тысяч штук. А заказы со стороны бизнеса из других сфер вырос на 53% до 16 355 штук. Рост показали все крупные сектора экономики — от металлургии до производителей еды.
Одной из компаний, которые сделали ставку на роботов, стала Athena Manufacturing — производитель металла для других поставщиков в техасском Остине. Теперь у компании трудится семь роботов, четыре из которых установили в 2021 году, а первого купили ещё в 2016 году.
Как рассказал владелец компании Джон Ньюман, роботы помогли Athena справиться с ростом спроса. В 2021 году компания столкнулась с увеличением заказов на отдельные компоненты на 50% из-за повышенного спроса на рынке полупроводников. Роботы также повысили операционную эффективность предприятия: мало кто из 250 сотрудников хотел бы работать по ночам, но для роботов это не проблема, отметил Ньюман.
В СНГ сейчас даже самую дебильную работу делают люди. Можно было бы поставить автоматический станок / линию/ робота, но у нас предпочитают забивать заводы и производства мигрантами и дешёвой рабочей силой, платя им тридцатку в месяц.
Так что простым работягам можно не бояться будущего ещё лет сто, даже если завтра в США всех заменят роботами.