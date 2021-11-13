Это на 37% больше, чем за тот же период в 2020 году.

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Роботы Kuka на сборке машин Фото по лицензии Wikimedia Commons

Североамериканские компании приобрели 29 тысяч роботов за девять месяцев 2021 года и потратили на это 1,48 миллиарда долларов. Это число превысило пиковое значение 2017 года и стало рекордным в истории США, сообщило CNN со ссылкой на отчёт Ассоциации продвижения автоматизации.

Причиной приобретения роботов стал рост спроса, который компаниям не удаётся удовлетворить, нанимая работников-людей. Многие компании также не смогли привлечь сотрудников на работу после пандемии и рассмотрели роботов в качестве альтернативы на производстве.

Бизнес просто не может найти нужных людей, поэтому они начали соревноваться в автоматизации. Джефф Бёрнштейн президент Ассоциации продвижения автоматизации

По данным ассоциации, роботы также начали проникать во всё больше секторов экономики. Автомобильные компании долгое время покупали больше всех индустриальных роботов, но в 2020 году запрос других типов бизнесов суммарно превысил автомобильный сектор впервые в истории. Тренд продолжился и в 2021 году.

В первые девять месяцев года заказы со стороны автомобильных компаний выросли на 20% до 12 544 тысяч штук. А заказы со стороны бизнеса из других сфер вырос на 53% до 16 355 штук. Рост показали все крупные сектора экономики — от металлургии до производителей еды.

Одной из компаний, которые сделали ставку на роботов, стала Athena Manufacturing — производитель металла для других поставщиков в техасском Остине. Теперь у компании трудится семь роботов, четыре из которых установили в 2021 году, а первого купили ещё в 2016 году.