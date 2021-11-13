Nvidia построит виртуальную «Землю-2», чтобы предсказывать будущее Статьи редакции
Виртуальная планета подскажет, что делать в реальности, считают в компании.
Nvidia создаст суперкомпьютер с виртуальной «Землёй-2» — точной копией планеты, которая сможет предсказать будущее. В компании считают, что это позволит предотвратить климатические проблемы. Об этом гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг рассказал в блоге компании.
Как отметил глава Nvidia, Земля нагревается и последние несколько лет стали самым горячими в истории. Выбросы углекислого газа от деятельности человека тоже растут и привели к повышению температуры уже на 1,1 градуса по Цельсию с 1850 года, считает гендиректор компании. По его мнению, то, с чем столкнулось человека — это не «историческая норма», а экстремальная погода.
Хуанг пояснил, что людям пора начать противостоять изменению климата уже сейчас. Хотя эффекта от действий не будет видно десятилетиями, но своё будущее «стоит знать и ощущать уже сегодня», чтобы действовать в срочном порядке.
Для этого Nvidia решила создать модель предсказания изменения климата — «Землю-2». Она позволит разработать лучшие стратегии для адаптации и прогнозировать перемены в отдельных регионах на десятилетия вперёд.
В отличие от предсказания погоды, которая построена на атмосферной физике, климатические модели представляют собой десятилетние симуляции. В них учитываются физика, химия и биология атмосферы, воды, льда, почвы и человеческая активность.
Нынешние симуляции могут выдавать «разрешение» с точностью от 10 до 100 километров. Но для моделирования циркуляции воды в мировом масштабе нужны более точные системы, так как именно этот процесс приводит к усилению штормов и засух. А для предсказания поведения облаков нужно разрешение точностью до метров — они отражают солнечный свет обратно в космос.
По мнению учёных, моделирование симуляций в таких разрешениях потребует миллионы или даже триллионы нынешних компьютерных мощностей. Для достижения таких результатов потребуются десятилетия, если десятикратный темп усовершенствования компьютеров сохранится.
Как отметил Хуанг, у Nvidia есть технология, которая позволяет моделировать климат в ультравысоком разрешении и с прицелом на десятилетия вперёд. Компания достигла этого благодаря комбинированию трёх технологий — вычислений с применением видеокарт, глубокого машинного обучения и прорывов в нейросетях, которые начали «понимать» физику, а также суперкомпьютеров с ИИ-алгоритмами.
«Земля-2» позволит странам, городам и деревням получать ранние предупреждения об изменениях климата, чтобы адаптировать инфраструктуру. С более точными предсказаниями люди и нации смогут действовать более точечно, считает Хуанг.
Самый мощный ИИ-суперкомпьютер для предсказания изменений климата будет работать в Omniverse — собственной метавселенной от Nvidia. Система станет аналогом суперкомпьютера для предсказания здравоохранения «Кембридж-1», который представили в 2021 году в Великобритании. Однако «Земля-2» будет настроена на только на изменения климата.