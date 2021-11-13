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Технологии
Дамир Камалетдинов

Nvidia построит виртуальную «Землю-2», чтобы предсказывать будущее Статьи редакции

Виртуальная планета подскажет, что делать в реальности, считают в компании.

11 11 комментариев
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Изображение Nvidia

Nvidia создаст суперкомпьютер с виртуальной «Землёй-2» — точной копией планеты, которая сможет предсказать будущее. В компании считают, что это позволит предотвратить климатические проблемы. Об этом гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг рассказал в блоге компании.

Как отметил глава Nvidia, Земля нагревается и последние несколько лет стали самым горячими в истории. Выбросы углекислого газа от деятельности человека тоже растут и привели к повышению температуры уже на 1,1 градуса по Цельсию с 1850 года, считает гендиректор компании. По его мнению, то, с чем столкнулось человека — это не «историческая норма», а экстремальная погода.

Исторические засухи, беспрецедентные волны жары, интенсивные ураганы, жестокие штормы и катастрофические потопы. Климатические бедствия — это новая норма.

Дженсен Хуанг
глава Nvidia

Хуанг пояснил, что людям пора начать противостоять изменению климата уже сейчас. Хотя эффекта от действий не будет видно десятилетиями, но своё будущее «стоит знать и ощущать уже сегодня», чтобы действовать в срочном порядке.

Для этого Nvidia решила создать модель предсказания изменения климата — «Землю-2». Она позволит разработать лучшие стратегии для адаптации и прогнозировать перемены в отдельных регионах на десятилетия вперёд.

В отличие от предсказания погоды, которая построена на атмосферной физике, климатические модели представляют собой десятилетние симуляции. В них учитываются физика, химия и биология атмосферы, воды, льда, почвы и человеческая активность.

Нынешние симуляции могут выдавать «разрешение» с точностью от 10 до 100 километров. Но для моделирования циркуляции воды в мировом масштабе нужны более точные системы, так как именно этот процесс приводит к усилению штормов и засух. А для предсказания поведения облаков нужно разрешение точностью до метров — они отражают солнечный свет обратно в космос.

По мнению учёных, моделирование симуляций в таких разрешениях потребует миллионы или даже триллионы нынешних компьютерных мощностей. Для достижения таких результатов потребуются десятилетия, если десятикратный темп усовершенствования компьютеров сохранится.

Как отметил Хуанг, у Nvidia есть технология, которая позволяет моделировать климат в ультравысоком разрешении и с прицелом на десятилетия вперёд. Компания достигла этого благодаря комбинированию трёх технологий — вычислений с применением видеокарт, глубокого машинного обучения и прорывов в нейросетях, которые начали «понимать» физику, а также суперкомпьютеров с ИИ-алгоритмами.

«Земля-2» позволит странам, городам и деревням получать ранние предупреждения об изменениях климата, чтобы адаптировать инфраструктуру. С более точными предсказаниями люди и нации смогут действовать более точечно, считает Хуанг.

Самый мощный ИИ-суперкомпьютер для предсказания изменений климата будет работать в Omniverse — собственной метавселенной от Nvidia. Система станет аналогом суперкомпьютера для предсказания здравоохранения «Кембридж-1», который представили в 2021 году в Великобритании. Однако «Земля-2» будет настроена на только на изменения климата.

#новости #nvidia #метавселенная #изменениеклимата

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Люц Шнайдер

Допустим они смоделируют Землю и получат предсказание, что процесс потепления не остановить и нашей планете осталось 50-100 лет до климатической катастрофы... Расскажут ли учёные об этом или будут тихонько строить какой-нибудь ковчег, чтобы эвакуировать лучшие умы и элиту общества?

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Андрей Заварзин

кажется это уже было в рик и морти
а потом нужно будет думать не симуляция ли мы

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Дамир Камалетдинов

В «Мире дикого запада» тоже было что-то похожее

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Eva Dark

Чот на картинке с атмосферой и её масштабом оч большая беда

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Дамир Камалетдинов

Это просто через 10 лет так будет, надо подождать

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0
Eva Dark

Надо бы успеть съебаться к Маску на Марс

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Классный Кирилл

Выглядит всрато

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Дамир Камалетдинов

Дженсен, всё хуйня, давай по новой

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Классный Кирилл

Хуанг дай видюху

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Классный Кирилл

Это овсянка с малиной?

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Дамир Камалетдинов

Малина с овсянкой

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