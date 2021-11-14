Роскосмос разработал многоразовый корабль для полётов космических туристов и прыжков с парашютами Статьи редакции
Он сможет находиться в невесомости около трёх минут и достигать высоты в 100 километров.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая входит в Роскосмос, запатентовала корабль для суборбитального туризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент.
Планируется, участники полёта в скафандрах смогут находиться «вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве». Максимальная скорость корабля во время снижения — не больше одного километра в секунду.
По данным агенства о схеме полёта, перед началом экипаж займёт места в катапультных креслах, а корабль поднимется на высоту 40-50 километров. После этого он совершит баллистический полёт до высоты в 100 километров. Во время путешествия корабль будет находится в невесомости три минуты.
Разработанный аппарат увеличит высоту прыжка парашюта — член экипажа может спрыгнуть в самой высокой точке полёта.
Согласен.
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