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Технологии
Sasha Shambilova

Роскосмос разработал многоразовый корабль для полётов космических туристов и прыжков с парашютами Статьи редакции

Он сможет находиться в невесомости около трёх минут и достигать высоты в 100 километров.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая входит в Роскосмос, запатентовала корабль для суборбитального туризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

Планируется, участники полёта в скафандрах смогут находиться «вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве». Максимальная скорость корабля во время снижения — не больше одного километра в секунду.

По данным агенства о схеме полёта, перед началом экипаж займёт места в катапультных креслах, а корабль поднимется на высоту 40-50 километров. После этого он совершит баллистический полёт до высоты в 100 километров. Во время путешествия корабль будет находится в невесомости три минуты.

Разработанный аппарат увеличит высоту прыжка парашюта — член экипажа может спрыгнуть в самой высокой точке полёта.

Спортсмен в скафандре с парашютом может покинуть корабль в любой точке траектории после окончания работы маршевого двигателя. Он может воспользоваться катапультным креслом или просто оттолкнуться от корабля ногами.

из текста патента

#новости #космос

854 просмотров
22 22 комментария
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22 комментария
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Трогательный Слава

так если разработала, где прототип
а то я так могу заявить что разработал лекарство от рака

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9
Андрей Рядькин

наверняка сроки где. то в районе 2030. А там уже другие руководители и вообще пошли нахуй посмотрите что на Украине!!!

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14
New

Согласен.
На Украине даже отопить нормально не могут школы
https://24tv.ua/ru/odesse-ne-vkljuchili-otoplenie-100-shkol-sadikov-novosti-odessy_n1789408?ref=tjournal.ru

В Одессе не включили отопление 100 школ и…
Отопительный сезон в Одессе начался еще 1 ноября. Однако даже через неделю после этого там не…
24tv.ua
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–9
andrej

пущай в ДНРу переезжают, там лафа, за днрявый газ платят россияне.

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2
Трогательный Слава

ТАСС со ссылкой на патент.

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8
New

Ну куда ты так спешишь?
У них все постепенно делается.
Этот бюджет освоили, на следующий год бюджет пока не утвердили.
Подожди... не так быстро))

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2
Andrey Voronin

Я тоже вчера такой разработал.

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9
Трогательный Слава

Лучше бы они жопу Рогозина разработали

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3
Petr

Проекция detected)

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0
w0Lf

Похоже на батут.

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3
Саша

Плюс в том , что всегда можно свалить с парашютом. А он только над Россией летать планирует ?

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2
Chikk

Патент != разработка. Хотя, если снять мультипликацию...

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1
Zzzzzzz

Нахрена богатым американцам и европейцам летать из России, если у них есть Virgin, SpaceX, Blue Origin

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1
Ваша Закладко

ну всё, к 2030му полетит

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0
Ден

Опять пиздёж

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0
Дмитрий Сафронов

"не больше 1 километра в час."

Ошибка?

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0
Dmitry Sursin

Видимо
P.s. Не думал что кто тот считает в км/с, обычно м/с берут за норму. ред.

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0
Dmitry Sursin

Как всё сложно в этой космонавтике и астрономии

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0
andrej

у них все-в поллитрах.

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0
Трогательный Слава

ТАСС со ссылкой на патент

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0
Трогательный Слава

…или просто оттолкнуться от корабля ногами.

Они там частично без корпуса как Мэтт Дэймонд в Марсианине хотят полетать?

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0
Максим Козаченко

@Sasha Shambilova ты с телефона статьи пишешь?

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0
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