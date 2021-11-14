Он сможет находиться в невесомости около трёх минут и достигать высоты в 100 километров.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая входит в Роскосмос, запатентовала корабль для суборбитального туризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

Планируется, участники полёта в скафандрах смогут находиться «вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве». Максимальная скорость корабля во время снижения — не больше одного километра в секунду.

По данным агенства о схеме полёта, перед началом экипаж займёт места в катапультных креслах, а корабль поднимется на высоту 40-50 километров. После этого он совершит баллистический полёт до высоты в 100 километров. Во время путешествия корабль будет находится в невесомости три минуты.

Разработанный аппарат увеличит высоту прыжка парашюта — член экипажа может спрыгнуть в самой высокой точке полёта.

Спортсмен в скафандре с парашютом может покинуть корабль в любой точке траектории после окончания работы маршевого двигателя. Он может воспользоваться катапультным креслом или просто оттолкнуться от корабля ногами. из текста патента