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Технологии
Дамир Камалетдинов

«Яндекс.Музыка» запустила «умный» поток «Моя волна» — он моментально подстраивается под настроение Статьи редакции

Система работает на новых рекомендациях, которые учитывают каждое действие пользователя и ещё тысячу параметров.

34 34 комментария
1415 просмотров

В «Яндекс.Музыке» появилась «Моя волна» — бесконечный музыкальный поток, который постоянно подстраивается под пользователя по настроению, характеру музыки и языку. Он работает на новой системе рекомендаций, которая чаще выдаёт новую музыку, но «попадает» во вкусы пользователей. Об этом TJ рассказали в «Яндексе».

Как устроена «Моя волна»

В отличие от «умных» плейлистов, «Моя волна» реагирует на действия пользователя моментально, а не спустя день или неделю: системе не нужно время на настройку. Пользователи могут выбрать четыре настроения от бодрого до грустного, характер — любимое, незнакомое или популярное, язык потока — русский или иностранный, а также оценивать конкретные треки.

«Моя волна» учитывает и неочевидные критерии на основе поведения слушателей. Например, если пользователь переключает несколько инструментальных композиций, то сервис на время включит вокальную музыку.

Новый поток получил необычный «живой» дизайн. «Яндекс.Музыка» генерирует анимацию для «Моей волны» в реальном времени в момент проигрывания трека — изображение двигается в такт музыке и меняет цвет в зависимости от настроения композиции.

Как отметила глава «Яндекс.Музыки» Александра Сагалович, «Моя волна» решает проблему, когда пользователи хотят найти баланс между новыми и любимыми композициями. Новый поток позволяет поймать «чувство сиюминутного восторга», но заранее знать, что музыка уже понравится, пояснила руководитель сервиса.

«Моя волна» стала переосмыслением «Радио» — популярного продукта «Яндекс.Музыки». Пользователи смогут включить поток с 15 ноября на всех платформах: некоторым он уже стал доступен, а остальным доступ откроют постепенно в ближайшее время.

Что изменили в рекомендациях

Поток «Моя волна» работает на новой формуле рекомендаций. В «Яндексе» рассказали TJ, как он устроен — система учитывает более тысячи факторов, на треть чаще выдаёт новую музыку, и на 23% чаще выдаёт новых исполнителей. По первым данным сервиса, пользователи на 57% чаще слушать новую музыку после обновления рекомендаций.

В компании утверждают, что стали учитывать больше факторов, чем когда-либо раньше. Теперь на рекомендации влияют и время суток, и день недели, и погода за окном: после этого люди стали и чаще лайкать музыку, и с более высокой вероятностью реагировать на треки.

Как пояснили в «Яндексе», одна из основных проблем для музыкальных сервисов — замыкание в «пузыре рекомендаций». Пользователи не любят, когда радио гоняет исполнителей по кругу, но и резкие перемены их не устраивают.

Нельзя просто выкинуть из потока любимые треки и вместо них ставить случайные новинки. Сложность состоит в том, чтобы нащупать правильный баланс между незнакомой музыкой и тем, что пользователь уже слушал раньше.

пресс-служба «Яндекса.

Представители компании рассказали, что раньше для улучшения рекомендаций в «Музыке» использовали ручные правила — например, «не повторять трек чаще, чем один раз из 400». Но этот подход оказался неэффективным.

Новый метод разнообразия потока основан на «стохастическом процессе прореживания старой музыки». То есть сервис случайным образом фильтрует музыку, но вероятность отфильтровать трек повышает в зависимости от предыдущих прослушиваний. Теперь настраивая параметры процесса, «Яндекс» может добиться нужной степени разнообразия рекомендаций.

Другая сложность заключалась во внедрении новой нейронной модели. Пока один алгоритм генерирует рекомендации, другой пытается предсказать, какую обратную связь даст пользователь. Для этого модель берёт историю прослушиваний пользователя, а на выходе выдаёт прогноз того, дослушает ли он трек до конца. Данные от нейросети учитываются среди примерно 1,5 тысяч других признаков в рекомендациях, пояснили в «Яндексе».

#музыка #яндекс #сервисы #нейросети #новости

34 34 комментария
7
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34 комментария
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Подозрительный Абдужаббор

удачи угадать мое настроение из плейлиста из кадышевой, рамштайна, DJ Дождик и Boney M

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12
Подозрительный Абдужаббор

тебе можно подсунуть любое говно))

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32
Подозрительный Абдужаббор

я забыл сказать что я не поьзуюсь яндекс музыкой хехехе напиздюнькал да

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2
Подозрительный Абдужаббор

ты че сука на бони м гонишь?

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1
Vladislav Pauls
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1
Алексей Астафьев

Всем волна а тебе на ебло говна, резюмировали представители Яндекс

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10
Подозрительный Абдужаббор

Вау как круто обязательно перейду на Яндекс.Музыку
Нет

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2
Beerman

эт реально киллерфича Ямузыки, у Спотифай не нашел аналогов такого индивидуального радио, есть только плелисты, а это немножк не то. У Яндекса же давно есть несколько персональных потоков, причем композиции подбирает очень хорошо.

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11
Stepan Morozov

У deezer есть подобное. Flow называется. Но есть одна загвоздка, которая и в статье упомянута - очень часто этот бесконечный поток подходящих песен зацикливается на том, что ты и так часто слушаешь. То есть новые песни даже от избранных групп вряд ли услышишь

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1
Леночка Пеночка

Фиче один день, а то и вообще час после релиза, что значит «часто» в твоём сообщении?

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1
Some Dude

композиции подбирает очень хорошо

как ты интересно написал "подсовывает по очереди все треки, которым ты ставил лукас" и добавляет 1 новый трек на 1000 прослушиваний старых. причем трек вообще рандомный

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–1
Александра Утёнкова

Удивительно, но пару дней назад тестили Мою волну. Всё годные треки подсунули.

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4
Дамир Камалетдинов

Тоже остался под впечатлением: какой-то «Плейлист» дня на максималках

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0
Some Dude

так раньше то же самое умело радио, алло

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0
Дамир Камалетдинов

В заметке говорится, что изменилось, алло

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0
Some Dude

еще бы яндексу верить)
не удивлюсь, если там школьники в толоке вручную плейлисты клепают для этой волны за 5 копеек)

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0
Дамир Камалетдинов

)))

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1
Вадим Шестаков

Странная новость, функционалу несколько лет. Раньше называлось Радио, но даже переименовали в "Мою волну" уже почти полгода как...

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3
Артем Гарбарт

В том и смысл, что это не просто радио. Можно выбрать характер, настроение и язык исполнения. В радио этого делать было нельзя.

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1
Some Dude

так и раньше было радио по настроению вообще-то...
сделали дубль радио и переименовали. красавцы

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0
Дамир Камалетдинов

Во-первых, не переименовали, а переосмыслили — это не «Радио», в нём подобных настроек не было и работало оно достаточно топорно.

Во-вторых, не полгода, а пару дней назад появилось у ограниченной выборки пользователей, а теперь запустилось официально.

«Моя волна» стала переосмыслением «Радио» — популярного продукта «Яндекс.Музыки». Пользователи смогут включить поток с 15 ноября на всех платформах: некоторым он уже стал доступен, а остальным доступ откроют постепенно в ближайшее время.

Ответить
0
Andre Macareno

Вчера думал, что было бы круто, если бы в спотифае была кнопка «играть что угодно» а-ля айпод шаффл

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2
Beerman

у Яндекса такая есть, и давно

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1
Ильнур Нугманов

поэтому и не пользуюсь больше Спотифай

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0
no name

Да, спотифай крут только как "соц сеть", где можно подписаться на друзей и слушать их "стрим" и плейлисты. Ну и удобный ux.

Магии подборок от споти я так и не обнаружил за два года. Все их подборки быстро заслушиваются и слабо обновляются

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0
no name

Вот что круто - это "радио" артистов и треков, там можно че нибудь новое найти.

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0
Подозрительный Абдужаббор

нахуя мне об этом знать

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0
Подозрительный Абдужаббор

на 23% чаще выдаёт новых исполнителей

почему вы выдаете это за плюс???

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0
Some Dude

потому что чeмоданы сами себя не отработают, а редакторам тж надо как-то платить зп)

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0
Подозрительный Абдужаббор

в смысле вы че не знаете исполнителя и трек который хотите послушать ЗАРАНЕЕ что ли? вы любите быть ведомыми, когда вами управляют???

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1
Лёня Соболь

угодали настроенбице

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0
Подозрительный Абдужаббор
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0
Подозрительный Абдужаббор

Уже пол года пользуюсь такой штукой. На днях узнал, что оказывается я тестировал эту функцию. Забавно

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0
Громкий череп

Так это же Радио.
Самая крутая фишка у ЯМ, которой нет у конкурентов. Можно станцию по настроению выбрать, настроить тип энергичности, незнакомые/новые/любимые.
В общем дохрена настроек. Мне очень нравилось.

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0
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