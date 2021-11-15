Система работает на новых рекомендациях, которые учитывают каждое действие пользователя и ещё тысячу параметров.

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В «Яндекс.Музыке» появилась «Моя волна» — бесконечный музыкальный поток, который постоянно подстраивается под пользователя по настроению, характеру музыки и языку. Он работает на новой системе рекомендаций, которая чаще выдаёт новую музыку, но «попадает» во вкусы пользователей. Об этом TJ рассказали в «Яндексе».

Как устроена «Моя волна»

В отличие от «умных» плейлистов, «Моя волна» реагирует на действия пользователя моментально, а не спустя день или неделю: системе не нужно время на настройку. Пользователи могут выбрать четыре настроения от бодрого до грустного, характер — любимое, незнакомое или популярное, язык потока — русский или иностранный, а также оценивать конкретные треки.

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«Моя волна» учитывает и неочевидные критерии на основе поведения слушателей. Например, если пользователь переключает несколько инструментальных композиций, то сервис на время включит вокальную музыку.

Новый поток получил необычный «живой» дизайн. «Яндекс.Музыка» генерирует анимацию для «Моей волны» в реальном времени в момент проигрывания трека — изображение двигается в такт музыке и меняет цвет в зависимости от настроения композиции.

Как отметила глава «Яндекс.Музыки» Александра Сагалович, «Моя волна» решает проблему, когда пользователи хотят найти баланс между новыми и любимыми композициями. Новый поток позволяет поймать «чувство сиюминутного восторга», но заранее знать, что музыка уже понравится, пояснила руководитель сервиса.

«Моя волна» стала переосмыслением «Радио» — популярного продукта «Яндекс.Музыки». Пользователи смогут включить поток с 15 ноября на всех платформах: некоторым он уже стал доступен, а остальным доступ откроют постепенно в ближайшее время.

Что изменили в рекомендациях

Поток «Моя волна» работает на новой формуле рекомендаций. В «Яндексе» рассказали TJ, как он устроен — система учитывает более тысячи факторов, на треть чаще выдаёт новую музыку, и на 23% чаще выдаёт новых исполнителей. По первым данным сервиса, пользователи на 57% чаще слушать новую музыку после обновления рекомендаций.

В компании утверждают, что стали учитывать больше факторов, чем когда-либо раньше. Теперь на рекомендации влияют и время суток, и день недели, и погода за окном: после этого люди стали и чаще лайкать музыку, и с более высокой вероятностью реагировать на треки.

Как пояснили в «Яндексе», одна из основных проблем для музыкальных сервисов — замыкание в «пузыре рекомендаций». Пользователи не любят, когда радио гоняет исполнителей по кругу, но и резкие перемены их не устраивают.

Нельзя просто выкинуть из потока любимые треки и вместо них ставить случайные новинки. Сложность состоит в том, чтобы нащупать правильный баланс между незнакомой музыкой и тем, что пользователь уже слушал раньше. пресс-служба «Яндекса.

Представители компании рассказали, что раньше для улучшения рекомендаций в «Музыке» использовали ручные правила — например, «не повторять трек чаще, чем один раз из 400». Но этот подход оказался неэффективным.

Новый метод разнообразия потока основан на «стохастическом процессе прореживания старой музыки». То есть сервис случайным образом фильтрует музыку, но вероятность отфильтровать трек повышает в зависимости от предыдущих прослушиваний. Теперь настраивая параметры процесса, «Яндекс» может добиться нужной степени разнообразия рекомендаций.