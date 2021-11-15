Биткоин впервые за четыре года получил обновление — оно обеспечивает повышенную конфиденциальность при транзакциях Статьи редакции
Обновление получило название Taproot.
14 ноября блокчейн криптовалюты получил апдейт, который позволит открывать смарт-контракты и проводить транзакции без участия посредников. Об этом пишет CNBC.
Основная часть нововведений связана с цифровыми подписями, идентифицирующие каждую транзакцию. До этого они создавались из закрытого биткоин-кошелька и гарантировали, что средства могут быть потрачены только законным владельцем. В обновлении используются «подписи Шнорра», которые дают возможность совершать транзакции с несколькими подписями. Эксперты отмечают, что это поможет лучше сохранять анонимность.
Подписи также расширят применение смарт-контрактов на основе биткоина. Сейчас эта функция чаще всего применяется с криптовалютой Ethereum. Смарт-контракт — это особая транзакция, фиксируемая в блокчейне и автоматически исполняющаяся при выполнении заранее предопределенных условий. Например, наступлении даты очередного платежа. С обновлением Taproot смарт-контракты станут дешевле, потому что проводятся за одну транзакцию.
По мнению опрошенных CNBC экспертов, это откроет путь для создания на базе самой популярной мировой криптовалюты новых финансовых приложений и инновационных бизнесов.
Предыдущее обновление биткоин получил в 2017 году. Тогда криптовалюта представила функцию SegWit, которая решала проблему с пластичностью транзакций. В момент выхода обновления многие майнеры выступали против нововведений.