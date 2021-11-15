Обновление получило название Taproot.

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14 ноября блокчейн криптовалюты получил апдейт, который позволит открывать смарт-контракты и проводить транзакции без участия посредников. Об этом пишет CNBC.

Основная часть нововведений связана с цифровыми подписями, идентифицирующие каждую транзакцию. До этого они создавались из закрытого биткоин-кошелька и гарантировали, что средства могут быть потрачены только законным владельцем. В обновлении используются «подписи Шнорра», которые дают возможность совершать транзакции с несколькими подписями. Эксперты отмечают, что это поможет лучше сохранять анонимность.

Подписи также расширят применение смарт-контрактов на основе биткоина. Сейчас эта функция чаще всего применяется с криптовалютой Ethereum. Смарт-контракт — это особая транзакция, фиксируемая в блокчейне и автоматически исполняющаяся при выполнении заранее предопределенных условий. Например, наступлении даты очередного платежа. С обновлением Taproot смарт-контракты станут дешевле, потому что проводятся за одну транзакцию.

По мнению опрошенных CNBC экспертов, это откроет путь для создания на базе самой популярной мировой криптовалюты новых финансовых приложений и инновационных бизнесов.