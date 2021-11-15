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Технологии
Сергей Исенеков

Биткоин впервые за четыре года получил обновление — оно обеспечивает повышенную конфиденциальность при транзакциях Статьи редакции

Обновление получило название Taproot.

8 8 комментариев
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14 ноября блокчейн криптовалюты получил апдейт, который позволит открывать смарт-контракты и проводить транзакции без участия посредников. Об этом пишет CNBC.

Основная часть нововведений связана с цифровыми подписями, идентифицирующие каждую транзакцию. До этого они создавались из закрытого биткоин-кошелька и гарантировали, что средства могут быть потрачены только законным владельцем. В обновлении используются «подписи Шнорра», которые дают возможность совершать транзакции с несколькими подписями. Эксперты отмечают, что это поможет лучше сохранять анонимность.

Подписи также расширят применение смарт-контрактов на основе биткоина. Сейчас эта функция чаще всего применяется с криптовалютой Ethereum. Смарт-контракт — это особая транзакция, фиксируемая в блокчейне и автоматически исполняющаяся при выполнении заранее предопределенных условий. Например, наступлении даты очередного платежа. С обновлением Taproot смарт-контракты станут дешевле, потому что проводятся за одну транзакцию.

По мнению опрошенных CNBC экспертов, это откроет путь для создания на базе самой популярной мировой криптовалюты новых финансовых приложений и инновационных бизнесов.

Предыдущее обновление биткоин получил в 2017 году. Тогда криптовалюта представила функцию SegWit, которая решала проблему с пластичностью транзакций. В момент выхода обновления многие майнеры выступали против нововведений.

#новости #криптовалюты #биткоин

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Андрей Галицкий

ну теперь можно и вложиться.

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1
Степан Анейчик

Все это бессмысленно, пока скорость транзакции составляет 1 час.

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0
RAZ DVA

какой 1 час лол - 5 минут, а иногда меньше, минус самый огромный и самый главный - это адрес кошелька который три четыре раза приходится перепроверять перед транзакцией

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0
Dizzy Dizz

Привет из 2014?

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0
Хрусталёв

Можешь за минуту сделать транзакцию, просто будь добр оплати огромную комиссию

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0
Fenrir784

А когда обнова для удаления крипты?

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0
Dizzy Dizz

Можешь просто перевести ее мне.

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0
Подозрительный Абдужаббор

а когда будет обновление которое убьет крипивалюты?

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–2
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