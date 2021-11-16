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Технологии
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В Швеции произвели литиевый аккумулятор, катод которого на 100% состоит из переработанных материалов Статьи редакции

Теперь Northvolt планирует наладить массовый выпуск — до 125 тысяч тонн батарей в год, преимущественно для электромобилей.

17 17 комментариев
1364 просмотров

Шведский производитель аккумуляторов Northvolt объявил о выпуске первой литий-ионной батареи, катод которой полностью изготовлен из переработанного никеля, марганца и кобальта.

Вторичные материалы извлекались из аккумуляторных отходов с помощью низкоэнергетической гидрометаллургической обработки с использованием водного раствора для изоляции металлов и отделения их от примесей.

Весь процесс осуществлялся на предприятии компании в городе Вестерос. По словам инженеров, технология обеспечивает замкнутый цикл производства и значительно снижает воздействие вредных веществ на окружающую среду.

То, что мы здесь показали, — это доказательство устойчивой, экологически предпочтительной альтернативы добыче традиционных полезных ископаемых для изготовления батарей.

Эмма Неренхайм
директор по охране окружающей среды и глава подразделения Revolt

Согласно испытаниям, литиевая ячейка обеспечивает уровень производительности, аналогичный элементам из оригинальных металлов. Однако для внедрения технологии компании предстоит серьёзно нарастить производственные мощности.

Первоначальный проект по строительству аккумуляторного завода в городе Скеллефтео планируется расширить, чтобы обрабатывать до 125 тысяч тонн батарей (30 ГВт*ч) в год. Основная цель — перевести половину сборочных линий на использование вторсырья к 2030 году.

Строительство фабрики начнётся в первом квартале 2022 года, а эксплуатация — в 2023-м. Металлы будут получать из двух источников: отслуживших батарей от электромобилей и производственных отходов.

С учётом роста электромобильного рынка технология может значительно удешевить изготовление аккумуляторов и снизить углеродный след. Сейчас у Northvolt уже есть многомиллиардные контракты с такими автоконцернами, как BMW и Volkswagen.

Ранее китайский производитель SVOLT объявил о выпуске первого литий-ионного аккумулятора без содержания кобальта — силовой агрегат обеспечивает 82,5 кВт электроэнергии в час.

#новости #аккумуляторы #электромобили

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Mark Black

Хых

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18
aliftin

Вообще то это было снять как раз в Швеции.

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2
Mark Black

чувака все Шведом и погоняют, прилипло как-то

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0
Последовательный Женя

ну кросиво!))

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0
Последовательный Женя

Охуеваю с белых костюмов у него и помощника

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0
Павел Каташев

Мда, заголовок просто говно. Самая проблема таких аккумуляторов в том что их никто не будет перерабатывать это раз, и катод не равно весь аккумулятор. То что они металлы извлекли и обратно засунули это хорошо, а литий то они из воздуха взяли, или там от прошлого что то осталось?
Позвольте порваться?

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6
Последовательный Женя

не мешай людям делать бизнес, слышь!

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0
Павел Каташев

Меня бесит не то что на этом делают бизнес, а то что эта мейнстримность по вине некомпетентных дебилов может когда-нибудь сказаться на нашей жизни или повлиять на перераспределение финансирования различных отраслей.
Вспомнить хотя бы историю с нанотейнерами для крови или пирометаллургическую переработку аккумуляторов
P.s. а вот такое вот "желтое" освещение информации подливает масла в огонь. ред.

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0
Последовательный Женя

”The recycling process can recover up to 95% of the metals in a battery to a level of purity on par with fresh virgin material. What we need now is to scale-up recycling capacities in anticipation of future volumes of batteries requiring recycling

Что-то они имеют ввиду другое.

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0
Последовательный Женя

С другой стороны, там же
Now Northvolt has proven the validity and efficiency of its recycling process, it will turn its attention towards the scaling-up of recycling capacities, to fulfil its aim of producing cells with 50% recycled material by 2030.

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0
Madegghead

Заголовок кликбейт и вранье.
выпуске первой литий-ионной батареи, катод которой полностью изготовлен из переработанного никеля, марганца и кобальта.

Т.е. большая часть батареи изготовлена не из вторичных материалов. И супер не экологичный литий тут приодного происхождения, который и составляет большую часть батареи.

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4
Последовательный Женя

Абзац из оригинала
”The recycling process can recover up to 95% of the metals in a battery to a level of purity on par with fresh virgin material. What we need now is to scale-up recycling capacities in anticipation of future volumes of batteries requiring recycling

Так что либо не «большую», либо еще чтото журналисты накосячили.

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0
Последовательный Женя

Весь процесс осуществлялся на предприятии компании в городе Вестерос

ну бля в мире фэнтези и не такое бывает.

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2
Archarious Man

Переработка аккумуляторов сложный процесс не потому что этим никто не занимается, а потому их переработка требует физических и химических процессов.

Все аккумуляторы разные по своим форм-факторам и химическим соединениям. Значит для каждой уникальной комбинации аккумулятора нужна своя линия переработки. В мире пока не решены проблемы единых маркировок, чтобы обеспечивать правильную сортировку аккумуляторов для переработки.

С одной стороны хорошо, если компания занимается переработкой какого-то типа или семейства продукции, но это не алюминиевые банки или пластик. Важно, чтобы как можно больше компаний, производящих аккумуляторы занимались устойчивым развитием, и сами строили линии по переработке своей продукции. Всё остальное немного спекулятивно.

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2
Зарегистрировался только что

и сколько раз можно перерабатывать такой аккум??

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0
Антон Сциталов

Плохая статья( Вчитываешься и вопросов только больше и не у меня одного, судя по комментариям.

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0
Алексей Куликов

Молодцы, поднимут бабла на субсидиях и на деньгах инвесторов, а аккумуляторы как делались из нового сырья, так и будут делаться, потому что перерабатывать их в новые аккумуляторы экономически нецелесообразно.

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0
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