В Швеции произвели литиевый аккумулятор, который на 100% состоит из переработанных материалов Статьи редакции
Теперь Northvolt планирует наладить массовый выпуск — до 125 тысяч тонн батарей в год, преимущественно для электромобилей.
Шведский производитель аккумуляторов Northvolt объявил о выпуске первой литий-ионной батареи, катод которой полностью изготовлен из переработанного никеля, марганца и кобальта.
Вторичные материалы извлекались из аккумуляторных отходов с помощью низкоэнергетической гидрометаллургической обработки с использованием водного раствора для изоляции металлов и отделения их от примесей.
Весь процесс осуществлялся на предприятии компании в городе Вестерос. По словам инженеров, технология обеспечивает замкнутый цикл производства и значительно снижает воздействие вредных веществ на окружающую среду.
Согласно испытаниям, литиевая ячейка обеспечивает уровень производительности, аналогичный элементам из оригинальных металлов. Однако для внедрения технологии компании предстоит серьёзно нарастить производственные мощности.
Первоначальный проект по строительству аккумуляторного завода в городе Скеллефтео планируется расширить, чтобы обрабатывать до 125 тысяч тонн батарей (30 ГВт*ч) в год. Основная цель — перевести половину сборочных линий на использование вторсырья к 2030 году.
Строительство фабрики начнётся в первом квартале 2022 года, а эксплуатация — в 2023-м. Металлы будут получать из двух источников: отслуживших батарей от электромобилей и производственных отходов.
С учётом роста электромобильного рынка технология может значительно удешевить изготовление аккумуляторов и снизить углеродный след. Сейчас у Northvolt уже есть многомиллиардные контракты с такими автоконцернами, как BMW и Volkswagen.
Ранее китайский производитель SVOLT объявил о выпуске первого литий-ионного аккумулятора без содержания кобальта — силовой агрегат обеспечивает 82,5 кВт электроэнергии в час.
Заголовок кликбейт и вранье.
выпуске первой литий-ионной батареи, катод которой полностью изготовлен из переработанного никеля, марганца и кобальта.
Т.е. большая часть батареи изготовлена не из вторичных материалов. И супер не экологичный литий тут приодного происхождения, который и составляет большую часть батареи.