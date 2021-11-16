Пользователь может пройти пять онлайн-уроков робототехники и получить сертификаты разработчика Boston Dynamics Spot.

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Робособака Boston Dynamics Spot в лаборатории MerkleBot Скриншот видеопрезентации MerkleBot

Учёные петербургского Университета ИТМО вместе с американским стартапом MerkleBot запустили сервис Boston Dynamics Spot SDK Education Program, который позволяет арендовать управление роботом-собакой через интернет и пройти базовый курс программирования для Spot при помощи опытных инженеров. Об этом TJ сообщила пресс-служба вуза.

Четвероногий робот Boston Dynamics физически находится в лаборатории MerkleBot в Кремниевой долине. Пользователь сервиса может удалённо подключаться к штатному API робособаки и управлять ей в реальном времени. Или загружать свой программный код и проверять его в действии — например, чтобы опробовать нестандартные алгоритмы обхода препятствий или взаимодействия с предметами.

Процесс работы с сервисом удалённой аренды робособаки Spot Скриншот одного из создателей сервиса

Час аренды робота обойдётся в 82 доллара (6000 рублей), её следует назначить на подходящую дату в календаре Google. Видеопоток с камер робособаки пользователь получает через Google Meet. Он может использовать доступ к Spot для каких-то собственных экспериментов или без дополнительной платы пройти курс из пяти часовых уроков с обучающими видеороликами от учёных Университета ИТМО. За каждый успешно законченный урок пользователь получает сертификат разработчика Boston Dynamics Spot соответствующего уровня.

В разговоре с TJ пресс-служба университета заявила, что сервис позволит студентам, профессиональным инженерам и энтузиастам получать базовые навыки программирования робота Boston Dynamics Spot. Вуз уже использует его в образовательных программах по робототехнике и программированию для студентов.