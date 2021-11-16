Microsoft вернёт «синий экран смерти» в Windows 11 Статьи редакции
В начальной версии операционной системы он был чёрным, это могло путать техподдержку.
- Microsoft изменит цвет «экрана смерти» в Windows 11 на исходный синий. Он был чёрным, как и новые экраны входа и выключения, сообщает The Verge.
- Обновление системы выпустят в ближайшее время. Компания не объясняет, с чем связано изменение. Издание предполагает, что при удалённой работе техподдержке легче будет определить ошибку по синему экрану, а чёрный может ассоциироваться с проблемами монитора.
- «Синий экран смерти» впервые появился в Windows 3.0, он сообщал об ошибках системы или памяти и показывал данные о причинах проблемы.
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Кстати не понятно почему, но МС скрывает вот это дерьмо: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/powertoys/
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