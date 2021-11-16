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vc.ru

Microsoft вернёт «синий экран смерти» в Windows 11 Статьи редакции

В начальной версии операционной системы он был чёрным, это могло путать техподдержку.

Новый BSOD чёрного цвета в Windows 11 Изображение The Verge
  • Microsoft изменит цвет «экрана смерти» в Windows 11 на исходный синий. Он был чёрным, как и новые экраны входа и выключения, сообщает The Verge.
  • Обновление системы выпустят в ближайшее время. Компания не объясняет, с чем связано изменение. Издание предполагает, что при удалённой работе техподдержке легче будет определить ошибку по синему экрану, а чёрный может ассоциироваться с проблемами монитора.
  • «Синий экран смерти» впервые появился в Windows 3.0, он сообщал об ошибках системы или памяти и показывал данные о причинах проблемы.

#новости #windows

1276 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Андрей Галицкий

прочитал
это могло пугать техподдержку

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31
solawind

Одна из лучших вещей в windows

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8
Сталин спас Россию

Расисты ебучие

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3
Богдан Криницкий

«Синий экран смерти» впервые появился (В) Windows 3.0

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1
Mezzo Deesa

Кстати не понятно почему, но МС скрывает вот это дерьмо: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/powertoys/

Microsoft PowerToys
Microsoft PowerToys is a set of utilities for customizing Windows. Utilities include ColorPicker…
docs.microsoft.com
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1
Последовательный Женя

Black Screen of Death Lives Matter

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0
Последовательный Женя

Ещё лет 10 назад, тут уже были бы шутки от линуксойдов и фрибсдшников. Упоминались бы слова: мелкомягкие, не удобно, рукожопы, ядро.

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0
Витя Малеев

нынче некогда сраться об этих мелочах. QR-коды

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