Программа терапии включает более 50 сеансов виртуальной реальности на протяжении восьми недель.

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Гарнитура компании-разработчика EaseVRx Фото AppliedVR

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использовать систему виртуальной реальности для лечения хронических болей в спине. Об этом Управление сообщило на своём официальном сайте.

Метод, названный EaseVRx, использует гарнитуру виртуальной реальности и специальное устройство для усиления звука дыхания пациента. По сути, это разновидность когнитивно-поведенческой терапии, которая помогает человеку осознать определённые эмоции, ощущения, шаблоны мышления, чтобы избавиться от их влияния. Программа EaseVRx пытается ослабить болевые ощущения через глубокое расслабление, смещение внимания и осознание внутренних сигналов тела.

FDA одобрило EaseVRx после клинических испытаний с участием 179 человек с хронической болью в пояснице. Исследование длилось восемь недель и включало 56 сеансов виртуальной реальности по 2-16 минут каждый. При этом контрольная группа получала двумерную имитацию лечебной программы без когнитивно-поведенческой терапии.

В итоге 66% участников EaseVRx сообщили о снижении боли на 30% и более, а 46% участников — о снижении боли на 50% и более. В контрольной группе таких людей было 41% и 26% соответственно. При этом лечебный эффект сохранялся в течение трёх месяцев после EaseVRx, тогда как в контрольной группе подобного не происходило.

По мнению представителей FDA, терапия виртуальной реальностью может стать хорошей альтернативой обезболивающим препаратам, особенно в условиях продолжающейся опиоидной эпидемии в США. Но для этого нужно решить типичные проблемы VR-гарнитуры вроде эффекта укачивания, на который жаловались 9,7% участников EaseVRx, а 20,8% указывали на «общий дискомфорт» использования очков виртуальной реальности.