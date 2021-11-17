Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Технологии
Никита Логинов

В США одобрили VR-терапию для лечения хронической боли — о положительном эффекте заявили 66% испытуемых Статьи редакции

Программа терапии включает более 50 сеансов виртуальной реальности на протяжении восьми недель.

5 5 комментариев
595 просмотров
Гарнитура компании-разработчика EaseVRx  Фото AppliedVR

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использовать систему виртуальной реальности для лечения хронических болей в спине. Об этом Управление сообщило на своём официальном сайте.

Метод, названный EaseVRx, использует гарнитуру виртуальной реальности и специальное устройство для усиления звука дыхания пациента. По сути, это разновидность когнитивно-поведенческой терапии, которая помогает человеку осознать определённые эмоции, ощущения, шаблоны мышления, чтобы избавиться от их влияния. Программа EaseVRx пытается ослабить болевые ощущения через глубокое расслабление, смещение внимания и осознание внутренних сигналов тела.

FDA одобрило EaseVRx после клинических испытаний с участием 179 человек с хронической болью в пояснице. Исследование длилось восемь недель и включало 56 сеансов виртуальной реальности по 2-16 минут каждый. При этом контрольная группа получала двумерную имитацию лечебной программы без когнитивно-поведенческой терапии.

В итоге 66% участников EaseVRx сообщили о снижении боли на 30% и более, а 46% участников — о снижении боли на 50% и более. В контрольной группе таких людей было 41% и 26% соответственно. При этом лечебный эффект сохранялся в течение трёх месяцев после EaseVRx, тогда как в контрольной группе подобного не происходило.

По мнению представителей FDA, терапия виртуальной реальностью может стать хорошей альтернативой обезболивающим препаратам, особенно в условиях продолжающейся опиоидной эпидемии в США. Но для этого нужно решить типичные проблемы VR-гарнитуры вроде эффекта укачивания, на который жаловались 9,7% участников EaseVRx, а 20,8% указывали на «общий дискомфорт» использования очков виртуальной реальности.

Психологические подходы могут быть эффективным средством против болей, но некоторые специалисты это оспаривают. Сейчас компания-разработчик программы EaseVRx тестирует похожий метод для борьбы с болью при родах и ожогах. В целом, FDA за последние несколько лет одобрило несколько цифровых инструментов для терапии различных болезней: например, игру EndeavorRx рекомендуется использовать для борьбы с дефицитом внимания у детей, а VR-очки — для лечения амблиопии.

Власти США одобрили применение VR-очков для…
Глаза при просмотре видео обрабатывают два изображения с разной контрастностью — это заставляет…
tjournal.ru

#новости #медицина #здоровье #vr #виртуальнаяреальность

5 5 комментариев
10
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Андрей Перевертень
Ответить
7
ИгорьOK

Кидай следующий кадр! Быстрее!

Ответить
0
Candy Boy

А поможет ли это справиться с болью в душе?

Ответить
2
Грузовой Макс

Поможет, только следи чтобы вода на VR-шлем не попадала

Ответить
6
vlad novikov

поможет справиться с большей частью денег. Потом душа будет болеть о том, где бы их достать и нх*я я это сделал?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null