В США одобрили VR-терапию для лечения хронической боли — о положительном эффекте заявили 66% испытуемых Статьи редакции
Программа терапии включает более 50 сеансов виртуальной реальности на протяжении восьми недель.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использовать систему виртуальной реальности для лечения хронических болей в спине. Об этом Управление сообщило на своём официальном сайте.
Метод, названный EaseVRx, использует гарнитуру виртуальной реальности и специальное устройство для усиления звука дыхания пациента. По сути, это разновидность когнитивно-поведенческой терапии, которая помогает человеку осознать определённые эмоции, ощущения, шаблоны мышления, чтобы избавиться от их влияния. Программа EaseVRx пытается ослабить болевые ощущения через глубокое расслабление, смещение внимания и осознание внутренних сигналов тела.
FDA одобрило EaseVRx после клинических испытаний с участием 179 человек с хронической болью в пояснице. Исследование длилось восемь недель и включало 56 сеансов виртуальной реальности по 2-16 минут каждый. При этом контрольная группа получала двумерную имитацию лечебной программы без когнитивно-поведенческой терапии.
По мнению представителей FDA, терапия виртуальной реальностью может стать хорошей альтернативой обезболивающим препаратам, особенно в условиях продолжающейся опиоидной эпидемии в США. Но для этого нужно решить типичные проблемы VR-гарнитуры вроде эффекта укачивания, на который жаловались 9,7% участников EaseVRx, а 20,8% указывали на «общий дискомфорт» использования очков виртуальной реальности.
Психологические подходы могут быть эффективным средством против болей, но некоторые специалисты это оспаривают. Сейчас компания-разработчик программы EaseVRx тестирует похожий метод для борьбы с болью при родах и ожогах. В целом, FDA за последние несколько лет одобрило несколько цифровых инструментов для терапии различных болезней: например, игру EndeavorRx рекомендуется использовать для борьбы с дефицитом внимания у детей, а VR-очки — для лечения амблиопии.