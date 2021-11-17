Создатели устройства отметили, что оно поможет собакам справиться с одиночеством, пока хозяева находятся не дома.

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Пёс по кличке Зак во время звонка своей хозяйке Фото Илены Хирски-Дуглас



Британские учёные создали устройство под названием DogPhone («Собакофон»). Оно представляет собой мягкий мяч, внутри которого находится передатчик и запускает видеозвонок на ноутбуке. Об этом пишет The Guardian.

Чтобы совершить звонок, собака сперва должна поиграть с мячом. Хозяин может принять, отклонить или позвонить питомцу. После того, как он ответит на звонок, собака увидит его изображение и услышит голос. Собака тоже может ответить на входящий вызов — для этого ей необходимо вновь начать взаимодействовать с мячом.

Внешний вид устройства и взаимодействия питомца во время тестовых звонков Фото Илены Хирски-Дуглас

Устройство создала Илена Хирски-Дуглас из Университета Глазго, а первым испытуемым DogPhone стал 10-летний лабрадор по кличке Зак. Хирски-Дуглас подчёркивает, что благодаря этому устройству у собак появилось право выбора — взаимодействовать ли как-то с хозяином или нет. Это, по словам автора проекта, улучшает состояние и поведение животного.