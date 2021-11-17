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Технологии
Сергей Исенеков

В Великобритании придумали «Собакофон» — устройство, с помощью которого питомцы могут звонить хозяевам Статьи редакции

Создатели устройства отметили, что оно поможет собакам справиться с одиночеством, пока хозяева находятся не дома.

13 13 комментариев
373 просмотров
Пёс по кличке Зак во время звонка своей хозяйке Фото Илены Хирски-Дуглас

Британские учёные создали устройство под названием DogPhone («Собакофон»). Оно представляет собой мягкий мяч, внутри которого находится передатчик и запускает видеозвонок на ноутбуке. Об этом пишет The Guardian.

Чтобы совершить звонок, собака сперва должна поиграть с мячом. Хозяин может принять, отклонить или позвонить питомцу. После того, как он ответит на звонок, собака увидит его изображение и услышит голос. Собака тоже может ответить на входящий вызов — для этого ей необходимо вновь начать взаимодействовать с мячом.

Внешний вид устройства и взаимодействия питомца во время тестовых звонков Фото Илены Хирски-Дуглас

Устройство создала Илена Хирски-Дуглас из Университета Глазго, а первым испытуемым DogPhone стал 10-летний лабрадор по кличке Зак. Хирски-Дуглас подчёркивает, что благодаря этому устройству у собак появилось право выбора — взаимодействовать ли как-то с хозяином или нет. Это, по словам автора проекта, улучшает состояние и поведение животного.

Хирски-Дуглас отметила, во время тестовых звонков Зак часто лишь валялся на диване, ничего не делал и даже не смотрел на экран ноутбука. «Многие звонки были случайностью. Зак звонил мне тогда, когда садился своей задницей на мяч», — рассказала она.

#новости #животные #великобритания

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Горилла

будет забавно когда собака начнёт его ебать

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4
Горилла

ладно, не будет

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1
Грузовой Макс

Не все собаки ебутся, как и люди

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1
Грузовой Макс

у меня была такса (девочка). иногда она ебала мою ногу

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1
Горилла

у такс это норма

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2
Грузовой Макс

Терлась или именно жарила сзади?

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1
Грузовой Макс

ну типа обхватывала лапами, и двигала тазом. ну то есть как самец

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0
Грузовой Макс

Понятно, феминистка

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1
Имя и фамилия

страпон надевала?

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0
Грузовой Макс

Наконец-то придумали модель телефона для бывших.

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1
Alexander Chayka
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1
испанский смех

какой только хуйней золотой миллиард не занимается

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0
123

Чем отличается от имеющихся устройств, помимо ложных срабатываний из-за того что это игрушка?

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0
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