В Великобритании придумали «Собакофон» — устройство, с помощью которого питомцы могут звонить хозяевам Статьи редакции
Создатели устройства отметили, что оно поможет собакам справиться с одиночеством, пока хозяева находятся не дома.
Британские учёные создали устройство под названием DogPhone («Собакофон»). Оно представляет собой мягкий мяч, внутри которого находится передатчик и запускает видеозвонок на ноутбуке. Об этом пишет The Guardian.
Чтобы совершить звонок, собака сперва должна поиграть с мячом. Хозяин может принять, отклонить или позвонить питомцу. После того, как он ответит на звонок, собака увидит его изображение и услышит голос. Собака тоже может ответить на входящий вызов — для этого ей необходимо вновь начать взаимодействовать с мячом.
Устройство создала Илена Хирски-Дуглас из Университета Глазго, а первым испытуемым DogPhone стал 10-летний лабрадор по кличке Зак. Хирски-Дуглас подчёркивает, что благодаря этому устройству у собак появилось право выбора — взаимодействовать ли как-то с хозяином или нет. Это, по словам автора проекта, улучшает состояние и поведение животного.
Хирски-Дуглас отметила, во время тестовых звонков Зак часто лишь валялся на диване, ничего не делал и даже не смотрел на экран ноутбука. «Многие звонки были случайностью. Зак звонил мне тогда, когда садился своей задницей на мяч», — рассказала она.