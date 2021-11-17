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Технологии
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Qualcomm объявила о разработке настольного процессора, который составит конкуренцию Apple M1 Статьи редакции

Инженерные образцы отправят клиентам в течение 9 месяцев, а первые совместимые устройства выйдут в 2023 году.

122 122 комментария
1691 просмотров

Qualcomm, известная по выпуску мобильных чипов Snapdragon, провела мероприятие для инвесторов, на котором представила однокристальную систему нового поколения на архитектуре ARM — для ПК под управлением Windows.

По словам технического директора Джеймса Томпсона, SoC сможет составить конкуренцию чипам Apple М-серии, которые используются в компьютерах Mac, ноутбуках MacBook и планшетах iPad Pro. Первые образцы отправят партнёрам в течение 9 месяцев, а полноценный релиз ожидается в 2023 году.

За разработку отвечает команда Nuvia, которую Qualcomm приобрела в январе за 1,4 миллиарда долларов. Примечательно, что стартап основали бывшие сотрудники Apple, которые занимались проектированием процессоров серии Ax.

Qualcomm заявила, что фокусируется не только на производительности, но и энергоэффективности устройства и планирует расширить семейство графических процессоров Adreno для улучшения игровых возможностей.

Ранее компания уже пыталась выйти на десктопный рынок с чипами Snapdragon 8cx и модификациями SQ1 и SQ2 для Microsoft Surface Pro X, но пока преуспела только в мобильном сегменте, где занимает долю в 24%, уступая лишь тайваньской MediaTek.

На мероприятии также раскрыли некоторые данные по отгрузкам устройств. Оказалось, что Meta (бывшая Facebook) поставила пользователям уже 10 миллионов VR-гарнитур Oculus Quest 2 на базе Snapdragon XR2, а Apple к 2023 году намерена сократить использование модемов от Qualcomm в iPhone до 20%.

#новости #процессоры #qualcomm #apple

122 122 комментария
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122 комментария
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rustyrazor

Думаю, заставить разработчиков приложений на винде выпустить нативные версии ПО для арма будет значительно сложнее, чем в случае с маком.

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11
Пластиковое Окно

Все верно, венда будет брать за щеку вместе с интелом.

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8
Пластиковое Окно

Хотя подождите. Сейчас ведь всё так и есть. Кек.

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10
14 комментариев
Грузовой Макс

Представляю, какой будет геморрой с пересборкой на винде

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3
испанский смех

да свернут через год, зафиксировав преуспевание

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2
Aleksandr Dolgikh

А в чём проблема? Пишешь на dotNet и всё и везде работает, особенно если windows.

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2
rustyrazor

Дело в спросе. Эпл сделали анонс осенью и все сразу зашевелились. А учитывая прошлые потуги майкрософта в арм, не удивлюсь, что в этот раз все будет примерно также.

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4
11 комментариев
Пластиковое Окно

На windows phone всё так и было, да.

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2
14 комментариев
solawind

и везде работает

и везде тормозит
фикс

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2
14 комментариев
Грузовой Макс

"который составит конкуренцию Apple M1"
Только М1, когда у них уже есть PRO и МАХ

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11
Горилла
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10
solawind

да это просто маркетинговые названия, проц все тот же, просто с разной конфигурацией

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1
Грузовой Макс

В масштабируемость тоже надо уметь

Ответить
3
Грузовой Макс

Хорошо, что и Intel, и Qualcomm перестали почивать на лаврах монополии

Ответить
3
Грузовой Макс

Аппле амазинг! Тряпочка за миллион сяоми ряяя!

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0
Грузовой Макс

Не тронь тряпочку 😭

Ответить
2
8 комментариев
испанский смех

который составит конкуренцию Apple M1

LOL

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2
Alex Blake

Конкуренцию в цене

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1
испанский смех

но М1 не продается

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0
3 комментария
Нейроникита

Когда челка на остальных ноутбуках?

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1
испанский смех

но пока преуспела только в мобильном сегменте, где занимает долю в 24%, уступая лишь тайваньской MediaTek.

преуспела?!

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1
Грузовой Макс

Ага, посмотрим какой транслятор они сделают. Ребята-монополисты не в состоянии даже с троттлингом справиться в своих камнях

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1
Грузовой Макс

Прикрутят qemu)0

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0
Антон Сциталов

CPU for PC - настольный процессор.
Ясно

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1
Грузовой Макс

вижу новость про аппле сосатб - ставлю лайк

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0
Bibba La Bibba

новость про первые ноуты в 2023. Эпл уже выпустит два поколения процов. Так что сосать тут будет другая компания

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2
Грузовой Макс

но я не куплю эти аппле ноуты потому что они сосуууут как десчять пылесосов кирби потому что для игр и работы мне нужно другое )

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0
5 комментариев
испанский смех

ахахах

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2
Грузовой Макс

А чего эполу сосать-то?
Пусть напрягутся Intel и AMD.
Они же хотят проц запилить для Windows.

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0
Грузовой Макс

так если он будет не таким же мощным как рязань нахуй мне эта рука

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1
1 комментарий
Грузовой Макс

почему то все пользователи мака живут в каком то манямире в котором все либо пишут активити на айфоны , либо занимаются рендерингом /медиа / дизайном.

при том что большинство работает с суровым бэкэндом, и тут на самом деле для достижения результата не столь важен инструмент, сколько сопутствующие факторы по стоимости, поддержке , потолке входа в умение всем этим обладать и прочее

что такого особенного в работе на маках, чего нет на других платформах - я хз.
блять столько воплей будто новый x64 изобрели.
при том что давно уже есть трансляторы с ARM на x64

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0
Vladislav Donets

что такого особенного в работе на маках, чего нет на других платформах - я хз.

Меньше головной боли, я когда впервые на субботнике Яндекса (10 лет назад) увидел как чувак что-то прототипирует под веб, на макбуке без мышки, с пздц какой скоростью, захотел так же.

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1
Грузовой Макс

Ну кстати да, когда по iOS прогал, вьюхи клепать с трекпадом в кайф, правда потом перешли на вёрстку кодом.

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1
Грузовой Макс

и как, научился?

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0
Грузовой Макс

Пишу бэк, юзаю мак. Раньше, когда нужен был линух прогал в vs code по ssh на виртуалке корпоративной с мака.
На винде прогать что-то, отличное от C# — пиздец

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1
Грузовой Макс

кодинг под джаву на винде и под линухом для меня раньше отличался только тем, что надо было в винде поебаться с JAVA HOME .
с приходом chocolatey и ojdkbuild эта проблема самоустранилась

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0
4 комментария
Михаил Желтухин

что такого особенного в работе на маках, чего нет на других платформах - я хз.

-тачпад
-виртуальные рабочие столы + такой тачпад - самое лучшее
-время работы от акума
ну и в целом по железу норм ноут

для достижения результата не столь важен инструмент

Вот иногда когда надо гвоздь забить, а молотка рядом нет, можно забить пассатижами или газовым ключом, результат то такой же получится, но удобнее забивать молотком, особенно если это не разовая операция

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1
Грузовой Макс

-променять корсаровскую многокнопочную мышь с макросами и режимами по проводу и по свистку с быстрым переключением на тачпад - сори нет, но это личное субъективное , если тебе так удобнее то ты молодец и красавчик, а я тоже вот как то так

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0
5 комментариев
Грузовой Макс

Я рад, что будет процессор для Windows на ARM.

Но, когда появится настольный компьютер с ним, я всё думаю, как легко я к нему прикручу свою видеокарту ASUS NVidia GeForce RTX 3090?

Или - никак, как в случае с M1 от эпол?

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0
Stanley H. Tweedle

А никак. ARM это не про универсальную совместимость.

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1
Грузовой Макс

Вот этого я и боялся.
Придётся выкинуть видяху за 220 тыр. после апгрейда.

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0
Грузовой Макс

В этой области не будет прорыва, пока мы не получим чип скайнет из будущего

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0
Aleksandr Dolgikh

А какой у них тикет на бирже?

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0
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