Инженерные образцы отправят клиентам в течение 9 месяцев, а первые совместимые устройства выйдут в 2023 году.

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Qualcomm, известная по выпуску мобильных чипов Snapdragon, провела мероприятие для инвесторов, на котором представила однокристальную систему нового поколения на архитектуре ARM — для ПК под управлением Windows.

По словам технического директора Джеймса Томпсона, SoC сможет составить конкуренцию чипам Apple М-серии, которые используются в компьютерах Mac, ноутбуках MacBook и планшетах iPad Pro. Первые образцы отправят партнёрам в течение 9 месяцев, а полноценный релиз ожидается в 2023 году.

За разработку отвечает команда Nuvia, которую Qualcomm приобрела в январе за 1,4 миллиарда долларов. Примечательно, что стартап основали бывшие сотрудники Apple, которые занимались проектированием процессоров серии Ax.

Qualcomm заявила, что фокусируется не только на производительности, но и энергоэффективности устройства и планирует расширить семейство графических процессоров Adreno для улучшения игровых возможностей.

Ранее компания уже пыталась выйти на десктопный рынок с чипами Snapdragon 8cx и модификациями SQ1 и SQ2 для Microsoft Surface Pro X, но пока преуспела только в мобильном сегменте, где занимает долю в 24%, уступая лишь тайваньской MediaTek.