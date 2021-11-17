Qualcomm объявила о разработке настольного процессора, который составит конкуренцию Apple M1 Статьи редакции
Инженерные образцы отправят клиентам в течение 9 месяцев, а первые совместимые устройства выйдут в 2023 году.
Qualcomm, известная по выпуску мобильных чипов Snapdragon, провела мероприятие для инвесторов, на котором представила однокристальную систему нового поколения на архитектуре ARM — для ПК под управлением Windows.
По словам технического директора Джеймса Томпсона, SoC сможет составить конкуренцию чипам Apple М-серии, которые используются в компьютерах Mac, ноутбуках MacBook и планшетах iPad Pro. Первые образцы отправят партнёрам в течение 9 месяцев, а полноценный релиз ожидается в 2023 году.
За разработку отвечает команда Nuvia, которую Qualcomm приобрела в январе за 1,4 миллиарда долларов. Примечательно, что стартап основали бывшие сотрудники Apple, которые занимались проектированием процессоров серии Ax.
Qualcomm заявила, что фокусируется не только на производительности, но и энергоэффективности устройства и планирует расширить семейство графических процессоров Adreno для улучшения игровых возможностей.
Ранее компания уже пыталась выйти на десктопный рынок с чипами Snapdragon 8cx и модификациями SQ1 и SQ2 для Microsoft Surface Pro X, но пока преуспела только в мобильном сегменте, где занимает долю в 24%, уступая лишь тайваньской MediaTek.
На мероприятии также раскрыли некоторые данные по отгрузкам устройств. Оказалось, что Meta (бывшая Facebook) поставила пользователям уже 10 миллионов VR-гарнитур Oculus Quest 2 на базе Snapdragon XR2, а Apple к 2023 году намерена сократить использование модемов от Qualcomm в iPhone до 20%.
почему то все пользователи мака живут в каком то манямире в котором все либо пишут активити на айфоны , либо занимаются рендерингом /медиа / дизайном.
при том что большинство работает с суровым бэкэндом, и тут на самом деле для достижения результата не столь важен инструмент, сколько сопутствующие факторы по стоимости, поддержке , потолке входа в умение всем этим обладать и прочее
что такого особенного в работе на маках, чего нет на других платформах - я хз.
блять столько воплей будто новый x64 изобрели.
при том что давно уже есть трансляторы с ARM на x64
что такого особенного в работе на маках, чего нет на других платформах - я хз.
-тачпад
-виртуальные рабочие столы + такой тачпад - самое лучшее
-время работы от акума
ну и в целом по железу норм ноут
для достижения результата не столь важен инструмент
Вот иногда когда надо гвоздь забить, а молотка рядом нет, можно забить пассатижами или газовым ключом, результат то такой же получится, но удобнее забивать молотком, особенно если это не разовая операция