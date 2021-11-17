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Технологии
vc.ru

Meta показала прототип VR-перчаток — они позволят ощущать объекты в виртуальной реальности Статьи редакции

Например, почувствовать прикосновение к поверхности.

39 39 комментариев
1111 просмотров

Компания впервые показала прототип устройства, которое разработало подразделение Reality Labs, пишет The Verge. Перчатки оснащены приводами в районе ладони и пальцев.

Перчатка способна передавать эффект от взаимодействия с объектами — например, захвата предмета или прикосновения к поверхности. Кроме этого, ей можно пользоваться как VR-контроллером благодаря маркерам, которые позволяют отследить движения пальцев.

Компания работает над технологией с приобретения Oculus в 2014 году, а первый прототип — палец с единственным приводом — создала в 2015 году.

Перчатка анализирует окружающую среду и меняет давление в отдельных приводах для имитации прикосновения. Например, при прикосновении можно почувствовать, как объект вдавливается в кожу, а если взять его в руку, перчатка создаст ощущение сопротивления.

При этом до массового производства перчаток ещё далеко. Разработчики хотят увеличить количество приводов, при этом уменьшив размер самого устройства.

#новости #meta #vr

39 39 комментариев
8
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39 комментариев
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Smaug The Terrible

Скорое будущее
"Скинь сиськи потрогать"

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17
Alex Blake

А жулики из тюрем будут представляться не службой безопасности Сбербанка, а врачами маммологами и просить дать доступ к сиськам.

Ответить
7
Smaug The Terrible

Будут скидывать слепки с жопы за деньги

Ответить
3
Павел Каташев

Только не слепки, слепок это прошлое, а 3д скан жопы

Ответить
0
Миржан Досымбаев

Пивные сойдут ?

Ответить
1
Грузовой Макс

перепись дрочил как вижу стартовала успешно

Ответить
8
ИгорьOK

Да хз! Шипастая сильно.

Ответить
0
Грузовой Макс

Dddd

Ответить
0
Грузовой Макс

Dddd

Ответить
0
Грузовой Макс

Hhjhjhj

Ответить
0
Mattur

Надо ещё вставить нагревательные элементы, чтобы перчатка могла передавать тепло виртуальной сиськи.

Ответить
5
Грузовой Макс

@Zoibana подойдет и без нагревательных элементов

Ответить
3
Грузовой Макс

главное чтобі кумісом пахло???

Ответить
0
Smaug The Terrible

Это для Орлова

Ответить
1
Александр Белов

А что, виртуальные сиськи тёплые?

Ответить
0
Mattur

Они разные. Так что лучше применить не банальные нихромовые спирали, а модули Пельтье.

Ответить
0
Грузовой Макс

Секс становится все ближе

Ответить
4
Грузовой Макс

я эти провода за месяц порву

Ответить
1
Ze Katze

Порвался
Как месячный провод

Ответить
7
Грузовой Макс

Слабак. Я за день.

Ответить
1
Александр Белов

Не знаю как кому, а мне неудобно даже в простеньких защитных очках и наушниках когда я с УШМ работаю, не говоря уже про вот такое говно на руках и про говно вроде VR очков на голове.

Ответить
0
Грузовой Макс

хорошо, отменяем индустрию, Александру не зашло.

Ответить
8
Chikk

Онанизм никогда не будет прежним. Будущее - вот оно.

Ответить
0
Грузовой Макс

перед дрочкой будут показывать рекламу с цукербергом

Ответить
1
Chikk

В 3D.

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0
Сальвадор Лемонес

Так в них и не подрочишь. Тут другое устройство нужно.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Можно будет в каком-нибудь Блендере лепить модели как скульптуры?

Ответить
0
Smaug The Terrible

Уже можно

Ответить
0
Андрей Охапкин

Класс. Но с обратной связью наверное будет удобнее

Ответить
1
Smaug The Terrible

Возможно

Ответить
0
Грузовой Макс

массового производства

Не будет. Очки тоже пиарили дай бог, а тут громоздкая система

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0
Ирина Китаева

Meta aka Facebook

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0
Люц Шнайдер

Короче нужно покупать акции Meta.

Ответить
0
solawind

Нет, все провалится и останется уделом эниузиастов, как и сейчас

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0
bor_vn

Вот оно будущее мастурбаторов.

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0
Алексей Иванов

Мертворожденное говно

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0
Stanley H. Tweedle

Например, почувствовать прикосновение к женщине

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0
умный человек

Ждем прототип начленника
Потом ждем выход виртуальной ваджайны Гвинет Пэлтроу

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0
умный человек

(она свечи ароматные вупускала, так скзть)

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0
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