Например, почувствовать прикосновение к поверхности.

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Компания впервые показала прототип устройства, которое разработало подразделение Reality Labs, пишет The Verge. Перчатки оснащены приводами в районе ладони и пальцев.

Перчатка способна передавать эффект от взаимодействия с объектами — например, захвата предмета или прикосновения к поверхности. Кроме этого, ей можно пользоваться как VR-контроллером благодаря маркерам, которые позволяют отследить движения пальцев.

Компания работает над технологией с приобретения Oculus в 2014 году, а первый прототип — палец с единственным приводом — создала в 2015 году.

Перчатка анализирует окружающую среду и меняет давление в отдельных приводах для имитации прикосновения. Например, при прикосновении можно почувствовать, как объект вдавливается в кожу, а если взять его в руку, перчатка создаст ощущение сопротивления.