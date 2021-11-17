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Apple впервые предложит клиентам самостоятельно ремонтировать устройства Статьи редакции

Компания начнёт продавать оригинальные комплектующие и инструменты всем желающим.

17 ноября Apple анонсировала программу Self Service Repair, которая позволит клиентам самостоятельно выполнять ремонт своих устройств с использованием оригинальных комплектующих и инструментов компании.

  • Apple запустит программу в начале 2022 года в США, а в течение года — в ещё ряде стран.
  • Сперва воспользоваться предложением смогут только владельцы смартфонов из линеек iPhone 12 и iPhone 13. Позже компания предоставит комплектующие для самостоятельного ремонта компьютеров Mac с чипами M1, включая MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac.
  • Клиенты Apple смогут приобрести оригинальные запчасти для ремонта онлайн. Всего в интернет-магазине будет представлено более 200 запчастей и инструментов.
  • На первом этапе клиенты смогут приобрести экраны, камеры и аккумуляторы для смартфонов. В будущем в продаже появятся и другие комплектующие.
  • Apple предоставит владельцам устройств подробные инструкции по ремонту в домашних условиях. Компания опубликует их на своём сайте после запуска программы в США.
  • Самостоятельный ремонт не аннулирует гарантию на устройство, если владелец не повредил его в процессе починки. Однако в Apple подчеркнули, что программа рассчитана на людей, обладающих опытом ремонта электронных устройств.

Apple запустила инициативу на фоне того, как Федеральная торговая комиссия США единогласно проголосовала за снятие ограничений, которые не позволяют потребителям, рабочим, малому бизнесу и даже государственным учреждениям ремонтировать свои устройства в сторонних сервисных центрах.

Apple впервые предложит клиентам самостоятельно…
Компания начнёт продавать оригинальные комплектующие и инструменты всем желающим.
dtf.ru

#apple #новости

2194 просмотров
75 75 комментариев
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75 комментариев
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Максим Грандов

Кто поставит минус на этот коммент, на того подпишусь

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–9
Alex Blake

Обманщик!!!

Ответить
–6
Максим Грандов

Произошла чудовищная ошибка!

Ответить
–7
Максим Грандов

Дима, убери плюс и поставь минус!

Ответить
–7
Bkmz Иванов

Э-э, ты чё? Уходи

Ответить
–7
Соседа собака

Нет, это не красный тред

Ответить
–4
Bkmz Иванов

Ты чё, ты чё?

Ответить
–1
Соседа собака

Мир явно вознамерился разорвать себя на части и что такого плохого в том, что я его хочу немного подлатать?

Ответить
–1
Bkmz Иванов

Хорошая мысль, держи минус в знак уважения

Ответить
0
Bkmz Иванов

Поставь минус, ты не собака, ты кошка тогда

Ответить
–2
Влад Гагай

Держись, солдат! Плюсометы уже на подходе

Ответить
–2
Грузовой Макс

Прикиньте на Андроиде я это мог делать без разрешения владельца поводка

Ответить
–4
Sergey Michko

На айфоне тоже, вопрос в доступе к оригинальным запчастям и возможности их самому поставить (чтобы не отвалилось фейс айди например).

Ответить
0
Грузовой Макс

не отвалилось эсс айди

Ответить
2
Sergey Michko

фейс айди топ, андроид сосать

Ответить
–1
Грузовой Макс

это же просто сканер фотографии , там такой же

Ответить
0
Sergey Michko

https://youtu.be/g4m6StzUcOw

Ответить
0
Грузовой Макс

в инфракрасном спектре излучения, ну охуеть
так работает Tobii Eye Tracker

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

ну вообще-то нет

Ответить
–1
Грузовой Макс

ну типа юридически нет но кому не похуй

Ответить
0
Максим Грандов

И для каждой модели айфона придётся покупать отдельную модель инструментов, типа уникальную?

Ответить
–9
Chikk

Вполне вариант. Подэкранный чип из тринашки будет в каждой отвёртке и совместим лишь с одним Ифоном. :)

Ответить
–6
Bkmz Иванов

Еееее красный тред!
Ойфон говно

Ответить
–7
Bkmz Иванов

Ха-ха-ха

Ответить
–5
Chikk

Это щас будет прорыв. :D

Ответить
–7
Грузовой Макс

Купил айфон значит с мозгами беда
Не желаешь ли с бутылки ты встать навсегда?

Ответить
–5
Chikk

Это зачем мне вопрос?

Ответить
–4
Грузовой Макс

Риторический

Ответить
–4
Chikk

Тоды ок. :)

Ответить
–5
Грузовой Макс

КТО МИНУСНУЛ ТОТ АСЕМ

Ответить
–3
Грузовой Макс

Не ожидал от тебя такого

Ответить
0
Нейроникита

Это хорошо или плохо?

Ответить
–1
Bkmz Иванов

Так не честно

Ответить
–1
Грузовой Макс

А ты не унимаешься...
Это называется травля.

Ответить
–2
Грузовой Макс

Где-то радостно танцует один Луис Россманн?

Ответить
–5
Грузовой Макс

https://www.youtube.com/watch?v=qCFP9P7lIvI

Ответить
–3
Артур Харитонов

Уже вижу специальную отвёртку за 10 тыщ

Ответить
–2
Грузовой Макс

Че делаете

Ответить
–5
Грузовой Макс

@Ваксер изнасиловавший Дыню когда у тебя кончается срок действия прививки не подскажешь? Готовлю сюрприз

Ответить
–3
Паша Цветомузыка

Да хули толку, ремонт будет стоить дороже устройства.

Ответить
–5
Грузовой Макс

Сейчас даже не в стоимости проблема, а что это длиться очень долго, типа ты отдаешь им ноут, они только в этот момент заказывают запчасти, потому что они по серийнику ноута заказываются, потом они едут, потом тебе чинят. Если это единственный ноут хз как жить вообще

Ответить
–2
Грузовой Макс

Проблема в том, что ёбл заставляют поставщиков компонентов отказывать в продаже этих компонентов кому-то кроме самих ёблов. И не предоставляют документации, позволяющей производить ремонт. Речь не о блюпринтах, позволяющих скопировать девайс, а данные по характеристикам тока, номиналу элементов и так далее - что и так, в принципе можно узнать, потыкав тестером, но это долго и муторно, и не помогает частным ремонтным фирмам проводить ремонт по доступной цене.
Право на ремонт - идея, по которой производители электроники предоставляют возможность ремонтировать её кому угодно, как и производители авто уже это делают.
https://www.youtube.com/watch?v=qCFP9P7lIvI

Ответить
0
no name

Накидайте плюсов пожалуйста, очень надо

Ответить
–10
no name

ну пожалуйста вам че в падлу что ли

Ответить
–6
no name

кто минусит тот за путина

Ответить
–1
Грузовой Макс

Всем привет

Ответить
–2
Alexander Personazhe

Самостоятельный ремонт не аннулирует гарантию на устройство, если владелец не повредил его в процессе починки.

То есть аннулирует.

Ответить
–4
Грузовой Макс

Apple - красавчики! 😏😜✌️

Ответить
–4
Грузовой Макс

Там же вроде если экран менялся, то Face ID перестает работать. Тип поправили уже?
https://screenrant.com/iphone-face-id-third-party-screen-repair-issue-fix-apple/

Ответить
–7
Грузовой Макс

Хочу плюсов

Ответить
–8
Максим Грандов

Красный тред???

Ответить
–13
Грузовой Макс

а сильно сложно сделать блочную систему, чтобы их можно было почти как конструктор собирать?))

Ответить
–9
Грузовой Макс

Да

Ответить
–7
Грузовой Макс

не понимаю почему

Ответить
–11
Грузовой Макс

Потому что баланс прочности/размера/стоимости

Ответить
–9
Грузовой Макс

это понятно, но все равно

Ответить
–7
имя и фамилия

мать моя женщина, отец в положении!!! неужели кук прогнулся?

Ответить
–7
имя и фамилия

ну прогнулся и прогнулся, чё гундеть то? это "естественно"

Ответить
–7
имя и фамилия

рыночные отношения...

Ответить
–6
имя и фамилия

пытается натянул сову рыночных отношений на глобус. Вот создай свой глобус и продвигать там свои "ценности"! ведь можешь себе позволить? можешь? я так и думал. Так что молча стань раком перед государствами и играй по навязанным тебе правилам, хе хе

Ответить
–3
имя и фамилия

...иначе твой рыночек порешаем... или порешим... пох

Ответить
–1
Грузовой Макс

коммент для минусов - 1

Ответить
–6
Грузовой Макс

коммент для минусов - 2

Ответить
–7
Грузовой Макс

Поставьте минус, спасибо

Ответить
–8
Грузовой Макс

наслаждайтесь

Ответить
–5
Иван Грозный

ура
не ура
пох

Ответить
–5
Roman Trifonov

Не можешь победить хаос — возглавь его))

Ответить
–7
Сергей Скаткин

Отличный ход! Как заставить клиента купить новое устройство взамен сломанного? Дать ему возможность поковыряться внутри!

Ответить
–8
Грузовой Макс

значит ли это, что айфоны слишком часто ломаются?

Ответить
–10
Грузовой Макс

Минусуют только натуралы

Ответить
–10
Грузовой Макс

Я был лучшего мнения о вас

Ответить
0
имя и фамилия

я бывает иду по улице и вступаю в айфон, приходится брать какую-нибудь палку, отдирать этот трэш и кидать всё это дело в мусорку, вот такая вот поучительная история

Ответить
–1
Igor Stepahin

Я обычно листаю до зелененького комментария. Эта новость прокаженная или что пошло не так?

Ответить
–1
Павел Макров

Самостоятельный ремонт гарантию на устройство, если владелец не повредил его в процессе починки.

это что значит? кажется слово пропустили

Ответить
–2
Chlorine

Пишу в легендарном треде.

Ответить
–5
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