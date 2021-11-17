Apple впервые предложит клиентам самостоятельно ремонтировать устройства Статьи редакции
Компания начнёт продавать оригинальные комплектующие и инструменты всем желающим.
17 ноября Apple анонсировала программу Self Service Repair, которая позволит клиентам самостоятельно выполнять ремонт своих устройств с использованием оригинальных комплектующих и инструментов компании.
- Apple запустит программу в начале 2022 года в США, а в течение года — в ещё ряде стран.
- Сперва воспользоваться предложением смогут только владельцы смартфонов из линеек iPhone 12 и iPhone 13. Позже компания предоставит комплектующие для самостоятельного ремонта компьютеров Mac с чипами M1, включая MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac.
- Клиенты Apple смогут приобрести оригинальные запчасти для ремонта онлайн. Всего в интернет-магазине будет представлено более 200 запчастей и инструментов.
- На первом этапе клиенты смогут приобрести экраны, камеры и аккумуляторы для смартфонов. В будущем в продаже появятся и другие комплектующие.
- Apple предоставит владельцам устройств подробные инструкции по ремонту в домашних условиях. Компания опубликует их на своём сайте после запуска программы в США.
- Самостоятельный ремонт не аннулирует гарантию на устройство, если владелец не повредил его в процессе починки. Однако в Apple подчеркнули, что программа рассчитана на людей, обладающих опытом ремонта электронных устройств.
Apple запустила инициативу на фоне того, как Федеральная торговая комиссия США единогласно проголосовала за снятие ограничений, которые не позволяют потребителям, рабочим, малому бизнесу и даже государственным учреждениям ремонтировать свои устройства в сторонних сервисных центрах.
@Ваксер изнасиловавший Дыню когда у тебя кончается срок действия прививки не подскажешь? Готовлю сюрприз
Проблема в том, что ёбл заставляют поставщиков компонентов отказывать в продаже этих компонентов кому-то кроме самих ёблов. И не предоставляют документации, позволяющей производить ремонт. Речь не о блюпринтах, позволяющих скопировать девайс, а данные по характеристикам тока, номиналу элементов и так далее - что и так, в принципе можно узнать, потыкав тестером, но это долго и муторно, и не помогает частным ремонтным фирмам проводить ремонт по доступной цене.
Право на ремонт - идея, по которой производители электроники предоставляют возможность ремонтировать её кому угодно, как и производители авто уже это делают.
https://www.youtube.com/watch?v=qCFP9P7lIvI
Там же вроде если экран менялся, то Face ID перестает работать. Тип поправили уже?
https://screenrant.com/iphone-face-id-third-party-screen-repair-issue-fix-apple/