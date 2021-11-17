17 ноября Apple анонсировала программу Self Service Repair, которая позволит клиентам самостоятельно выполнять ремонт своих устройств с использованием оригинальных комплектующих и инструментов компании.

Apple запустила инициативу на фоне того, как Федеральная торговая комиссия США единогласно проголосовала за снятие ограничений, которые не позволяют потребителям, рабочим, малому бизнесу и даже государственным учреждениям ремонтировать свои устройства в сторонних сервисных центрах.