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Технологии
Дамир Камалетдинов

Bloomberg: причиной конфликта Epic и Apple отчасти были планы на метавселенную Статьи редакции

По словам главы Epic, сейчас IT-компании находится в гонке за первой метавселенной с миллиардом пользователей.

29 29 комментариев
1826 просмотров

Борьба создателей Fortnite с Apple была как минимум частично мотивирована планами Epic на развитие метавселенной. Компания планирует развивать её на основе своей самой популярной игры и хотела убедиться, что «правила игры равны для всех участников». Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на выступление гендиректора Тима Суини на конференции в Сеуле.

В ближайшие десятилетия у метавселенной есть все шансы стать мультитриллионной частью мировой экономики. Следующие три года станут важнейшими для всех компаний, строящих метавселенные, включая Epic, Roblox, Microsoft, Facebook. Это такая гонка, кто первый получит миллиард пользователей — и тот, кто первый это сделает, станет лидером, задающим стандарты.

Тим Суини
Epic Games

По словам Суини, у Fortnite 60 миллионов ежемесячно активных пользователей. Проект быстро эволюционировал от мультиплеерной игры до онлайн-пространства, где люди могут проводить время вместе, а крупные музыканты проводят виртуальные концерты, отметили в Bloomberg.

Как пояснил глава Epic, компания намерена наряду с Nvidia продавать доступ к инструментам для создателей контента в метавселенных. Суини предложил использовать для этого движок Unreal Engine.

Конфликт Epic Games и Apple продолжался более года, а его причиной стал обход комиссий App Store и грубое нарушение правил магазина. После этого Fortnite удалили с iOS, а разработчики подали на Apple в суд.

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#новости #apple #epic #метавселенная

29 29 комментариев
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29 комментариев
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Грузовой Макс

Жду Метавселенную от Комитета, чтобы можно было там пиздиться с дтфниками и собирать донаты с висишников!!!

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22
Fedor Andreev

Посмотреть на замес Эплодрочеров с Филоёбами– бесценно, а для всего остального есть приёмная ТинькоффПозвонит.ру aka vc.ru

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2
Грузовой Макс

ДА КТО ЭТА МЕТАВСЕЛЕННАЯ НАХУЙ

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19
Антон Пострунин

А есть пример идеи, за которой все дружно погнались, и все обосрались? Потому что похоже именно на это.

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4
Лмао

Наверно AR-очки и карточные сетевые видеоигры сюда можно приписать

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6
Антон Пострунин

Сетевые видеоигры прекрасно себя чувствуют, а вот AR-очки и AR вообще действительно подзаглох, но не умер.

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0
Лмао

карточные

С релизе Hearthstone кто только не пытался повторить успех Blizzard. В итоге все, включая саму Hearthstone, сдохли

Ещё вспомнил шахматные игры типа Dota Chess, все также пытались повторить успех, но в итоге все облажались

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1
Madao

Батлграунд живёт норм вроде.

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0
Selfish Ledger

Технология уже здесь, но нужен контекст. Тебе Айфон без интернета тоже не очень нужен, он по сути ipod touch, но когда ты добавляешь контекст реального мира, то это становится лучшая тулза в мире.
Скоро бизнес и реальность оцифруются немного больше, появятся большие деньги и народ одетен очки без проблем.

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0
Eugene Panfilov

лет 15 назад ты точно говорил что-то вроде "че они погнались эти мессенджеры делать, есть же аська"

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0
Владислав Янучковский

Зумеры изобрели second life. Кто нибудь расскажите им чем это закончилось...

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3
Роман Александров

Хороша ложка к обеду. Вполне возможно что сейчас это все взлетит с нынешними технологиями, карантинами

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0
Элиза Чайковская

Корпорации найдут, чем приманить заветный миллиард, да хоть той же интеграцией со своими сервисами. Фортнайт - коллаборацией с Марвел и тому подобными франшизами.

А SL на большее, чем стремную онлайн-версию симс для фетишистов с экономикой в виде продажи моделек хуёв, и не претендовал.

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0
Alexander Personazhe

Да ничем, конечно. Потому что 99% пользователей, которых потенциально мог бы заинтересовать Second Life, просто не могли себе позволить компьютер, который тянул бы Second Life без лютых тормозов. Идея была крутой и для своего времени в каком-то смысле прорывной, но... предполагала, что у всех заинтересовавшихся должен быть компьютер, причём недешёвый компьютер. И это в середине 00-х.

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0
solawind

Объясните, в этой вашей метавселенной кошкодевочки наконец будут?

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1
Константин Mikluho

Более того - там сам сможешь быть кошкодевочкой! 🐈

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3
Саня Матросов

так я и так могу

Ответить
0
Selfish Ledger

зависит от того чьей метавселенной ты продашь свою душу(данные)

Ответить
0
Роман Александров

Надо сразу делать постметавселенную

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1
Грузовой Макс

интересно инвесторы фейсбука поведутся на эту метавселенную

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1
Грузовой Макс

У Цукерберга контрольный пакет, ему насрать на то что думают остальные акционеры.

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0
испанский смех

Какую еще нахуй метавчеленную?! Такой де буллщит как экосистема, которой ни у кого нет, кроме эппла?

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1
Антон Пострунин

Наконец-то, гипертекстовый фидонет.

Ответить
1
Роман Александров

скрепотекстовый чебурнет

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0
Майка Ника

Борьба создателей Fortnite с Apple

🙄

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0
Люц Шнайдер

А я думал, что самая популярная игра это пабг

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0
имя и фамилия

оно и понятно, откуда ноги растут, прост в эпл настаивали на коричневом цвете метавселенной

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0
Илья Щ

Был фильм такой, "Суррогаты". Как выяснилось позднее, зашеймили его все, кому не лень. Вышел он в '09 году, Брюс Уиллис там, ещё какие-то актеры, такие актеры, которые не про играть, а про быть набором ярлыков, так помню. Но фильм как-то зашёл, отложился в памяти. А запала как раз таки идея, идея реализации "метавселенной". Может кругозор узковат был, может просто впечатлительный чрезмерно в 20 лет. Так вот по прошествии этих лет, с учётом всей поступающей новой информации, развитием технологий и инжиниринга, я так ни разу всерьез и не усомнился в том, что реализация в том "жвачном" кино была потрясающе пророческой

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0
Selfish Ledger

Помнишь что там глава оппозиции оказался суррогатом создателя суррогатов? Он осознал что он сотворил.

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0
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