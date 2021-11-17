По словам главы Epic, сейчас IT-компании находится в гонке за первой метавселенной с миллиардом пользователей.

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Борьба создателей Fortnite с Apple была как минимум частично мотивирована планами Epic на развитие метавселенной. Компания планирует развивать её на основе своей самой популярной игры и хотела убедиться, что «правила игры равны для всех участников». Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на выступление гендиректора Тима Суини на конференции в Сеуле.

В ближайшие десятилетия у метавселенной есть все шансы стать мультитриллионной частью мировой экономики. Следующие три года станут важнейшими для всех компаний, строящих метавселенные, включая Epic, Roblox, Microsoft, Facebook. Это такая гонка, кто первый получит миллиард пользователей — и тот, кто первый это сделает, станет лидером, задающим стандарты. Тим Суини Epic Games

По словам Суини, у Fortnite 60 миллионов ежемесячно активных пользователей. Проект быстро эволюционировал от мультиплеерной игры до онлайн-пространства, где люди могут проводить время вместе, а крупные музыканты проводят виртуальные концерты, отметили в Bloomberg.

Как пояснил глава Epic, компания намерена наряду с Nvidia продавать доступ к инструментам для создателей контента в метавселенных. Суини предложил использовать для этого движок Unreal Engine.

Конфликт Epic Games и Apple продолжался более года, а его причиной стал обход комиссий App Store и грубое нарушение правил магазина. После этого Fortnite удалили с iOS, а разработчики подали на Apple в суд.