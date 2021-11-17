Bloomberg: причиной конфликта Epic и Apple отчасти были планы на метавселенную Статьи редакции
По словам главы Epic, сейчас IT-компании находится в гонке за первой метавселенной с миллиардом пользователей.
Борьба создателей Fortnite с Apple была как минимум частично мотивирована планами Epic на развитие метавселенной. Компания планирует развивать её на основе своей самой популярной игры и хотела убедиться, что «правила игры равны для всех участников». Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на выступление гендиректора Тима Суини на конференции в Сеуле.
По словам Суини, у Fortnite 60 миллионов ежемесячно активных пользователей. Проект быстро эволюционировал от мультиплеерной игры до онлайн-пространства, где люди могут проводить время вместе, а крупные музыканты проводят виртуальные концерты, отметили в Bloomberg.
Как пояснил глава Epic, компания намерена наряду с Nvidia продавать доступ к инструментам для создателей контента в метавселенных. Суини предложил использовать для этого движок Unreal Engine.
Конфликт Epic Games и Apple продолжался более года, а его причиной стал обход комиссий App Store и грубое нарушение правил магазина. После этого Fortnite удалили с iOS, а разработчики подали на Apple в суд.
Epic Games проиграла по девяти из 10 пунктов обвинения. Однако суд обязал Apple разрешить разработчикам включать ссылки на сторонние платёжные системы в приложения. После этого обе компании заявили, что выиграли суд.
Технология уже здесь, но нужен контекст. Тебе Айфон без интернета тоже не очень нужен, он по сути ipod touch, но когда ты добавляешь контекст реального мира, то это становится лучшая тулза в мире.
Скоро бизнес и реальность оцифруются немного больше, появятся большие деньги и народ одетен очки без проблем.
Да ничем, конечно. Потому что 99% пользователей, которых потенциально мог бы заинтересовать Second Life, просто не могли себе позволить компьютер, который тянул бы Second Life без лютых тормозов. Идея была крутой и для своего времени в каком-то смысле прорывной, но... предполагала, что у всех заинтересовавшихся должен быть компьютер, причём недешёвый компьютер. И это в середине 00-х.
Был фильм такой, "Суррогаты". Как выяснилось позднее, зашеймили его все, кому не лень. Вышел он в '09 году, Брюс Уиллис там, ещё какие-то актеры, такие актеры, которые не про играть, а про быть набором ярлыков, так помню. Но фильм как-то зашёл, отложился в памяти. А запала как раз таки идея, идея реализации "метавселенной". Может кругозор узковат был, может просто впечатлительный чрезмерно в 20 лет. Так вот по прошествии этих лет, с учётом всей поступающей новой информации, развитием технологий и инжиниринга, я так ни разу всерьез и не усомнился в том, что реализация в том "жвачном" кино была потрясающе пророческой