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Технологии
Артём Мазанов

«Яндекс» рассказал о роботах-курьерах третьего поколения: новый лидар, улучшенные зимние шины и съёмная батарея Статьи редакции

Теперь роботы могут работать практически непрерывно, лучше преодолевать препятствия и меньше застревать зимой.

26 26 комментариев
1219 просмотров

«Яндекс» запустил доставку еды роверами в кампусе Аризонского университета США. Это первое место в Штатах, где компания начнёт использовать роботов-доставщиков нового поколения. Об этом представители «Яндекса» рассказали TJ.

По словам представителя компании, у третьего поколения роверов появился новый лидар, который позволяет лучше видеть близкие объекты: угол обзора по вертикали стал шире, а число испускаемых лучей увеличилось с 16 до 64. Также появилась дополнительная камера с большим фокусным расстоянием, позволяющая видеть светофоры на противоположной стороне даже очень широкой дороги.

Для автономной работы у роботов появились съёмные батареи. Раньше их нужно было заряжать, а теперь можно за минуту поменять аккумулятор. Увеличились и размеры грузового отсека: робот второго поколения мог доставить пять 40-сантиметровых пицц, а робот третьего поколения — шесть пицц и четыре двухлитровые бутылки.

У роверов теперь менее броская расцветка, чтобы они «органично вписывались в городскую среду». Но их стало лучше видно в темноте благодаря светодиодным фарам.

«Яндекс» также рассказал, как производит и тестирует роверы:

  • Компания самостоятельно разрабатывает большинство элементов, включая камеры, парктроники, платы и корпуса;
  • Каждую деталь тестируют на специальном стенде;
  • Печатные платы, камеры и другие компоненты также проверяют в термокамере. Они должны выдержать работу в диапазоне от −40 до +60°С;
  • Во время испытаний на полигоне ровер должен пройти полосу препятствий;
  • Роверов третьего поколения тестировали летом в центральной части России, поэтому создали специальную площадку с искусственным снегом, чтобы проверить новую подвеску в зимних условиях;
  • По словам «Яндекса», на рынке нет подходящих зимних шин, поэтому их тоже делает компания. «Мы много экспериментировали — например, меняли рисунок и глубину протектора — и к появлению новых роботов нашли самые удачные варианты», — рассказали в «Яндексе».

В России роверы третьего поколения доставляют заказы жителям Москвы и Иннополиса, а также посылки «Почты России» в некоторых районах Москвы. До конца 2021 года компания планирует пополнить парк 100 новыми роботами-курьерами.

#новости #яндекс #беспилотники #доставка #роботы

26 26 комментариев
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26 комментариев
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aqerd

«Яндекс» запустил доставку еды роверами в кампусе Аризонского университета США

А можно в другие города России?

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11
Ху Эмай

надо немного потерпеть

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8
Дмитрий Галицкий

Истинный россиянин)

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1
ユリー シャネ

Там просто меньше шансов что спиздят робота и дадут завершить испытания)

Ответить
1
Люц Шнайдер

А ты до конца новость прочитал?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Жду полны комменты либерашьего рванья от крутого Яндекса

Ответить
10
Грузовой Макс

Проверь, пока твои щеки не наполнятся, к комментариям не приступим

Ответить
4
Pavel Tolkachov

Если Яндекс такой крутой и великая российская компания, почему она тестирует своих роботов доставщиков за границей?

Ответить
0
Люц Шнайдер

Они их тестировали в России. Там прям написано кириллицей

Ответить
2
Сталин спас Россию

Потому что это крутая и великая российская компания и уже зохватывает заграницу

Ответить
1
Иван Карчевский

Если читать не только заголовок:

В России роверы третьего поколения доставляют заказы жителям Москвы и Иннополиса, а также посылки «Почты России» в некоторых районах Москвы.

Ответить
1
Грузовой Макс

Яндекс может в хуй пойти

Ответить
0
Артём Мазанов

Токс

Ответить
11
Грузовой Макс

По фактам разъебал анонима

Ответить
8
Артём Мазанов

Да он может в хуй пойти

Ответить
9
Грузовой Макс

Оу май

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0
Вася Пражкин

Что значит - может?

Ответить
1
Подозрительный Кот

Они должны выдержать работу в диапазоне от −40 до +60°С

готовятся к изменениям климата?

Ответить
1
Вася Пражкин

Моторчик ему еще надо, чтоб как Карлсон залетал прям в окно.

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1
adw

яндекс плавно съёбывает в сша?

Ответить
1
Люц Шнайдер

Выходят на новые рынки. Они уже давно не только в России и Прибалтике работают.

Ответить
0
solawind

Шины они подбирают.. может лучше сразу на лыжи перейти

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0
Stanley H. Tweedle

Более быстрый канал с товарищем майором

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–4
Chikk

Рубен Хачикян на КРАЗе расставит все точки над Ё.

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0
Стас Фарбер

Почему начали тестировать в клятой Америке, а не в православной рф?

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0
Tony Urban

У Вас тэг "реклама" отклеялся

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–1
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