Теперь роботы могут работать практически непрерывно, лучше преодолевать препятствия и меньше застревать зимой.

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«Яндекс» запустил доставку еды роверами в кампусе Аризонского университета США. Это первое место в Штатах, где компания начнёт использовать роботов-доставщиков нового поколения. Об этом представители «Яндекса» рассказали TJ.

По словам представителя компании, у третьего поколения роверов появился новый лидар, который позволяет лучше видеть близкие объекты: угол обзора по вертикали стал шире, а число испускаемых лучей увеличилось с 16 до 64. Также появилась дополнительная камера с большим фокусным расстоянием, позволяющая видеть светофоры на противоположной стороне даже очень широкой дороги.

Для автономной работы у роботов появились съёмные батареи. Раньше их нужно было заряжать, а теперь можно за минуту поменять аккумулятор. Увеличились и размеры грузового отсека: робот второго поколения мог доставить пять 40-сантиметровых пицц, а робот третьего поколения — шесть пицц и четыре двухлитровые бутылки.

У роверов теперь менее броская расцветка, чтобы они «органично вписывались в городскую среду». Но их стало лучше видно в темноте благодаря светодиодным фарам.

«Яндекс» также рассказал, как производит и тестирует роверы:

Компания самостоятельно разрабатывает большинство элементов, включая камеры, парктроники, платы и корпуса;

Каждую деталь тестируют на специальном стенде;

Печатные платы, камеры и другие компоненты также проверяют в термокамере. Они должны выдержать работу в диапазоне от −40 до +60°С;



Во время испытаний на полигоне ровер должен пройти полосу препятствий;

Роверов третьего поколения тестировали летом в центральной части России, поэтому создали специальную площадку с искусственным снегом, чтобы проверить новую подвеску в зимних условиях;

По словам «Яндекса», на рынке нет подходящих зимних шин, поэтому их тоже делает компания. «Мы много экспериментировали — например, меняли рисунок и глубину протектора — и к появлению новых роботов нашли самые удачные варианты», — рассказали в «Яндексе».