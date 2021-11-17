«Яндекс» рассказал о роботах-курьерах третьего поколения: новый лидар, улучшенные зимние шины и съёмная батарея Статьи редакции
Теперь роботы могут работать практически непрерывно, лучше преодолевать препятствия и меньше застревать зимой.
«Яндекс» запустил доставку еды роверами в кампусе Аризонского университета США. Это первое место в Штатах, где компания начнёт использовать роботов-доставщиков нового поколения. Об этом представители «Яндекса» рассказали TJ.
По словам представителя компании, у третьего поколения роверов появился новый лидар, который позволяет лучше видеть близкие объекты: угол обзора по вертикали стал шире, а число испускаемых лучей увеличилось с 16 до 64. Также появилась дополнительная камера с большим фокусным расстоянием, позволяющая видеть светофоры на противоположной стороне даже очень широкой дороги.
Для автономной работы у роботов появились съёмные батареи. Раньше их нужно было заряжать, а теперь можно за минуту поменять аккумулятор. Увеличились и размеры грузового отсека: робот второго поколения мог доставить пять 40-сантиметровых пицц, а робот третьего поколения — шесть пицц и четыре двухлитровые бутылки.
У роверов теперь менее броская расцветка, чтобы они «органично вписывались в городскую среду». Но их стало лучше видно в темноте благодаря светодиодным фарам.
«Яндекс» также рассказал, как производит и тестирует роверы:
- Компания самостоятельно разрабатывает большинство элементов, включая камеры, парктроники, платы и корпуса;
- Каждую деталь тестируют на специальном стенде;
- Печатные платы, камеры и другие компоненты также проверяют в термокамере. Они должны выдержать работу в диапазоне от −40 до +60°С;
- Во время испытаний на полигоне ровер должен пройти полосу препятствий;
- Роверов третьего поколения тестировали летом в центральной части России, поэтому создали специальную площадку с искусственным снегом, чтобы проверить новую подвеску в зимних условиях;
- По словам «Яндекса», на рынке нет подходящих зимних шин, поэтому их тоже делает компания. «Мы много экспериментировали — например, меняли рисунок и глубину протектора — и к появлению новых роботов нашли самые удачные варианты», — рассказали в «Яндексе».
В России роверы третьего поколения доставляют заказы жителям Москвы и Иннополиса, а также посылки «Почты России» в некоторых районах Москвы. До конца 2021 года компания планирует пополнить парк 100 новыми роботами-курьерами.