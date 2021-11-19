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Технологии
Яна Ломакина

Фото: Российский проект «робота-черепахи» для разгона уличных протестов Статьи редакции

Устройство предложили оснастить электрошокером, сеткомётами и быстротвердеющий пеной.

38 38 комментариев
1273 просмотров

Учёные Кабардино-Балкарского научного центра РАН разработали проект гусеничного «робота-черепахи» для Росгвардии. Его предложили применять для подавления уличных беспорядков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента. TJ найти документ проекта не удалось.

По задумке разработчиков, напоминающий панцирь черепахи обтекаемый корпус лишит «нарушителей возможности ухватиться за выступающие части робота и перевернуть его». Также конструкция без выступов и углов позволит избежать увечий в толпе протестующих. В высоту робот будет примерно по пояс взрослому человеку.

Специалисты научного центра разработали две модификации «робота-черепахи». Первая — быстроходный «робот-оперативник», который будет «рассекать» скопления людей и задерживать митингующих с помощью электрошокеров, сеток и пены. Согласно проекту, он будет двигаться со скоростью 50-60 километров в час.

Второй вариант модификации — «робот-щитоносец», предназначенный для установки заграждений, разделяющих «бесчинствующую толпу» на части и блокирующий протестующих от силовиков.

Как утверждают разработчики, роботы могут объединяться в информационную сеть и действовать сообща на основе «осиного» программного алгоритма.

#новости #протесты #роботы #росгвардия

Спасибо за наводку Колыван Пряничков
38 38 комментариев
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38 комментариев
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van der Pusch

это точно не панорама?

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16
Лекарственный завод

Это ваха

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0
Илья Синица

Две пикчи моментально пришли в голову, после увиденного пиздеца

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1
Лекарственный завод
Ответить
21
Лекарственный завод

Когда же это было.

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1
Лекарственный завод

июнь 2001

Ответить
1
Колыван Пряничков

Технологии которые мы заслужили !

Ответить
2
Владимир Земсков

Какой режим, такие и изобретения(

Ответить
2
Андрей Охапкин

Топ

Ответить
1
Колыван Пряничков

за свои деньги

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1
Андрей Охапкин

За деньги налогоплательщиков

Ответить
4
Nick Rosenberg

за не свои

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0
French potato

Он размером с обычную черепаху?

Ответить
1
Владимир Земсков

Хотя очевидно, что это полный фарс и дальше заголовков данный проект с места не сдвинется.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Там на 3д рендере тестура гусеницы проходит через корпус

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2
Nike RossXP

*дальше распила

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0
Лекарственный завод

Робот-шитоносец

Ответить
0
Лекарственный завод

@Бот-бот это я про тебя

Ответить
0
Бот-бот

Типичная Россия

Ответить
1
Колыван Пряничков

«свободная Россия будущего»

Свободная от свободных людей

Ответить
0
Бот-бот

Русские стерпят

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1
Лекарственный завод

А ты хорош

Ответить
0
Бот-бот

Очень круто, хуета

Ответить
0
Лекарственный завод

Щитоносец-"президент" и его оловянные солдаты

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0
Кузькин отец

е-е-е навальный

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0
Лекарственный завод

значение переменной "протестующие" можно менять

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0
Лекарственный завод

Он сожрал роборуку?

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0
Арсений Веснин

Это версия для фсин

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0
Yaroslaff Chekunov

Вообще страшный рендер. если по чесноку

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0
123

"Машина сможет развивать скорость", вау

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0
Илья Ильин

Аналоговнет разработка швабрианских ученых

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0
Жабка

это технодром

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0
Колыван Пряничков

осталось дождаться героев которые нас освободят от "кренга со товариищей"

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0
Дмитрий Unknown

Её же можно просто перевернуть

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0
Колыван Пряничков

или приклеить - кинув под нее жвачку ))

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0
Лекарственный завод

О, будущее уже сегодня . . .

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0
Zhanna Sinelnik

Роботы-шитоносцы

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0
Zhanna Sinelnik

Блин, опоздала)

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0
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