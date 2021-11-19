Устройство предложили оснастить электрошокером, сеткомётами и быстротвердеющий пеной.

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Учёные Кабардино-Балкарского научного центра РАН разработали проект гусеничного «робота-черепахи» для Росгвардии. Его предложили применять для подавления уличных беспорядков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента. TJ найти документ проекта не удалось.

По задумке разработчиков, напоминающий панцирь черепахи обтекаемый корпус лишит «нарушителей возможности ухватиться за выступающие части робота и перевернуть его». Также конструкция без выступов и углов позволит избежать увечий в толпе протестующих. В высоту робот будет примерно по пояс взрослому человеку.

Специалисты научного центра разработали две модификации «робота-черепахи». Первая — быстроходный «робот-оперативник», который будет «рассекать» скопления людей и задерживать митингующих с помощью электрошокеров, сеток и пены. Согласно проекту, он будет двигаться со скоростью 50-60 километров в час.

Второй вариант модификации — «робот-щитоносец», предназначенный для установки заграждений, разделяющих «бесчинствующую толпу» на части и блокирующий протестующих от силовиков.