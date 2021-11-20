Разработчики и журналисты обнаружили, что стандартное приложение компании почему-то начало получить хорошие отзывы о самих шоу.

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The Verge обратил внимание на странные изменения рейтинга приложения Apple Podcasts: чуть больше чем за месяц его оценка подозрительно выросла без видимых изменений в программе. По мнению журналистов, Apple добилась такого скачка в рейтинге нечестным способом: отзывы о передачах стали каким-то образом переходить на само приложение.

Рейтинг Apple Podcasts обрушился в конце сентября, когда вышла система iOS 15 с возможностью оставлять оценки и отзывы к собственным приложениям компании. За неделю с небольшим рейтинг «Подкастов» упал до двух звёзд из пяти: пользователи массово жаловались на громоздкий интерфейс и непредсказуемое поведение приложения. В дальнейшем оценка снизилась ещё больше — до 1,8 звезды.

Однако 9 ноября тренд неожиданно изменился на противоположный: приложение начало получать тысячи отзывов ежедневно, причём подавляющее большинство из них сопровождаются максимальной оценкой в пять звёзд. Из-за этого рейтинг Apple Podcasts сейчас составляет 4,7 звезды, и скорее всего, вырастет ещё больше — отзывы продолжают поступать.

Статистика оценок Apple Podcasts от сервиса AppFigures Изображение The Verge

Происходящее вызвало недоумение у независимого разработчика Косты Элефтериу — он заметил, что за этот период Apple не выпускала обновлений для «Подкастов», которые могли бы вызвать лавину высоких оценок. Тем более, что количество негативных отзывов всё это время остаётся примерно на одном и том же уровне, как видно из статистики AppFigures.

Kosta Eleftheriou @keleftheriou How did “Apple Podcasts” suddenly go from 1.8 to 4.6 stars? Is Apple manipulating their own app ratings now? https://twitter.com/keleftheriou/status/1446563897905876992 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9343ec63-aecc-57bc-8ac1-d6f0f27d8559\/","width":946,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9dee3721-dc42-5709-af5b-c7a7d48baf04\/","width":946,"height":2048}}}] Каким образом Apple Podcasts внезапно вырос с 1,8 до 4,6 звёзд? Apple что, манипулирует рейтингом своих приложений?

Коста Элефтериу решил изучить отзывы о «Подкастах» и обнаружил нечто забавное: практически все пятизвёздные оценки приложения сопровождались похвальными комментариями, но не в адрес Podcasts — это были обзоры самих потоковых передач. Самый полезный отзыв о приложении по версии App Store состоит из восторженной похвалы одного из подкастов.

Топовый отзыв на приложение Apple Podcasts, в котором нет ни слова о самом приложении Изображение The Verge

Другие положительные оценки Apple Podcasts имеют примерно такое же содержание.

«Потрясающее шоу! Тема раскрыта хорошо и с юмором. Динамика увлекает, а содержимое ОЧЕНЬ актуально! Обожаю».

«Мобли глубок и проницателен. Приятно слушать вдумчивый и фактичный подкаст. Не имеет ничего общего с поверхностными завистливыми призывами и самовосхвалениями фальшивого сопереживания, которыми забита популярная культура».



«Я, как будущий молодой миллионер, слушаю Энтони Онеала — и я всегда в курсе всех жизненных взлётов и падений».



Журналист The Verge Шон Холлистер предположил, что это может быть типичной путаницей: пользователи ставят оценки приложению, думая, что оставляют отзывы самим подкастам. Но вскоре он отбросил эту версию, потому что у других приложений для потоковых передач отзывы содержали, как правило, обзоры и оценки самих приложений, а не подкастов.

Холлистер связался с одним из сотрудников Apple и узнал, что с прошлого месяца Apple Podcasts предлагает пользователям оценить приложение через штатную форму Rating & Review. Журналист попытался «отловить» её появление в «Подкастах», чтобы понять, может ли она вводить людей в заблуждение и побуждать их писать отзывы о передачах, но ему это не удалось.