Apple заподозрили в махинациях с оценками. Рейтинг приложения с подкастами вырос с 1,8 до 4,7, хотя обновлений не было Статьи редакции
Разработчики и журналисты обнаружили, что стандартное приложение компании почему-то начало получить хорошие отзывы о самих шоу.
The Verge обратил внимание на странные изменения рейтинга приложения Apple Podcasts: чуть больше чем за месяц его оценка подозрительно выросла без видимых изменений в программе. По мнению журналистов, Apple добилась такого скачка в рейтинге нечестным способом: отзывы о передачах стали каким-то образом переходить на само приложение.
Рейтинг Apple Podcasts обрушился в конце сентября, когда вышла система iOS 15 с возможностью оставлять оценки и отзывы к собственным приложениям компании. За неделю с небольшим рейтинг «Подкастов» упал до двух звёзд из пяти: пользователи массово жаловались на громоздкий интерфейс и непредсказуемое поведение приложения. В дальнейшем оценка снизилась ещё больше — до 1,8 звезды.
Однако 9 ноября тренд неожиданно изменился на противоположный: приложение начало получать тысячи отзывов ежедневно, причём подавляющее большинство из них сопровождаются максимальной оценкой в пять звёзд. Из-за этого рейтинг Apple Podcasts сейчас составляет 4,7 звезды, и скорее всего, вырастет ещё больше — отзывы продолжают поступать.
Происходящее вызвало недоумение у независимого разработчика Косты Элефтериу — он заметил, что за этот период Apple не выпускала обновлений для «Подкастов», которые могли бы вызвать лавину высоких оценок. Тем более, что количество негативных отзывов всё это время остаётся примерно на одном и том же уровне, как видно из статистики AppFigures.
Коста Элефтериу решил изучить отзывы о «Подкастах» и обнаружил нечто забавное: практически все пятизвёздные оценки приложения сопровождались похвальными комментариями, но не в адрес Podcasts — это были обзоры самих потоковых передач. Самый полезный отзыв о приложении по версии App Store состоит из восторженной похвалы одного из подкастов.
Другие положительные оценки Apple Podcasts имеют примерно такое же содержание.
- «Потрясающее шоу! Тема раскрыта хорошо и с юмором. Динамика увлекает, а содержимое ОЧЕНЬ актуально! Обожаю».
- «Мобли глубок и проницателен. Приятно слушать вдумчивый и фактичный подкаст. Не имеет ничего общего с поверхностными завистливыми призывами и самовосхвалениями фальшивого сопереживания, которыми забита популярная культура».
- «Я, как будущий молодой миллионер, слушаю Энтони Онеала — и я всегда в курсе всех жизненных взлётов и падений».
Журналист The Verge Шон Холлистер предположил, что это может быть типичной путаницей: пользователи ставят оценки приложению, думая, что оставляют отзывы самим подкастам. Но вскоре он отбросил эту версию, потому что у других приложений для потоковых передач отзывы содержали, как правило, обзоры и оценки самих приложений, а не подкастов.
Холлистер связался с одним из сотрудников Apple и узнал, что с прошлого месяца Apple Podcasts предлагает пользователям оценить приложение через штатную форму Rating & Review. Журналист попытался «отловить» её появление в «Подкастах», чтобы понять, может ли она вводить людей в заблуждение и побуждать их писать отзывы о передачах, но ему это не удалось.
Как бы то ни было, налицо факт подозрительного всплеска высоких оценок, которые не имеют никакого отношения к самому приложению — тем более, что со времени обвала рейтинга оно нисколько не изменилось. По мнению The Verge, это показывает, насколько оценки в App Store далеки от реальности, даже если речь идёт не о «мусорных» программах с мошеннически накрученным рейтингом, а о фирменных приложениях самой Apple.
Ещё раз, именно покупают. С углеродным следом вот наебали, и сразу продажи миллионов зарядок. До этого так же наебали с дыркой для наушников которая якобы "мешает водозащите", чтобы рынок для эйрподс в разы увеличить. Или встроив чип в кабель, чтобы прибыль с аксессуаров не отдавать.
Просто наебывают так чтобы такие как ты (большинство потребителей в сущности) даже не понимали этого и думали что так хорошо и правильно. Они умнее, толпа тупее, хавает и защищает их ред.
Ха-ха какие вы предсказуемые яблочники) Так и знал, что будете M-ом своим тыкать. Хуясе инновация, ARM целый, ебать копать, вот это Apple придумали.
А если серьёзно, то это не инновации. Это они сделали мощно, быстро, модно, молодёжно. Это должно быть само собой разумеющееся, каждый условный год производительность и прочие параметры электроники априори должны улучшаться, потому что увеличиваются требования.
А инновации это сделать подэкранную камеру так, чтобы её вообще было не видно или только при определённых условиях, и чтобы качество съёмки было на высоте. Инновации это сделать форм-фактор со складным экраном по доступной для масс цене. Инновации это сделать AMOLED без ШИМа (ну тут уже не к Apple вопросы конечно, но как пример пойдёт). Инновации это сделать очень тонкий и компактный смартфон, но при этом с очень автономной батареей. И так далее.