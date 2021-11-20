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Технологии
Никита Логинов

Apple заподозрили в махинациях с оценками. Рейтинг приложения с подкастами вырос с 1,8 до 4,7, хотя обновлений не было Статьи редакции

Разработчики и журналисты обнаружили, что стандартное приложение компании почему-то начало получить хорошие отзывы о самих шоу.

31 31 комментарий
791 просмотров

The Verge обратил внимание на странные изменения рейтинга приложения Apple Podcasts: чуть больше чем за месяц его оценка подозрительно выросла без видимых изменений в программе. По мнению журналистов, Apple добилась такого скачка в рейтинге нечестным способом: отзывы о передачах стали каким-то образом переходить на само приложение.

Рейтинг Apple Podcasts обрушился в конце сентября, когда вышла система iOS 15 с возможностью оставлять оценки и отзывы к собственным приложениям компании. За неделю с небольшим рейтинг «Подкастов» упал до двух звёзд из пяти: пользователи массово жаловались на громоздкий интерфейс и непредсказуемое поведение приложения. В дальнейшем оценка снизилась ещё больше — до 1,8 звезды.

Apple разрешила оставлять отзывы к своим…
Сейчас у Apple News и «Подкастов» по две звезды, а у «Календаря» — почти три.
tjournal.ru

Однако 9 ноября тренд неожиданно изменился на противоположный: приложение начало получать тысячи отзывов ежедневно, причём подавляющее большинство из них сопровождаются максимальной оценкой в пять звёзд. Из-за этого рейтинг Apple Podcasts сейчас составляет 4,7 звезды, и скорее всего, вырастет ещё больше — отзывы продолжают поступать.

Статистика оценок Apple Podcasts от сервиса AppFigures Изображение The Verge

Происходящее вызвало недоумение у независимого разработчика Косты Элефтериу — он заметил, что за этот период Apple не выпускала обновлений для «Подкастов», которые могли бы вызвать лавину высоких оценок. Тем более, что количество негативных отзывов всё это время остаётся примерно на одном и том же уровне, как видно из статистики AppFigures.

Kosta Eleftheriou @keleftheriou
How did “Apple Podcasts” suddenly go from 1.8 to 4.6 stars? Is Apple manipulating their own app ratings now? https://twitter.com/keleftheriou/status/1446563897905876992
Каким образом Apple Podcasts внезапно вырос с 1,8 до 4,6 звёзд? Apple что, манипулирует рейтингом своих приложений?

Коста Элефтериу решил изучить отзывы о «Подкастах» и обнаружил нечто забавное: практически все пятизвёздные оценки приложения сопровождались похвальными комментариями, но не в адрес Podcasts — это были обзоры самих потоковых передач. Самый полезный отзыв о приложении по версии App Store состоит из восторженной похвалы одного из подкастов.

Топовый отзыв на приложение Apple Podcasts, в котором нет ни слова о самом приложении Изображение The Verge

Другие положительные оценки Apple Podcasts имеют примерно такое же содержание.

  • «Потрясающее шоу! Тема раскрыта хорошо и с юмором. Динамика увлекает, а содержимое ОЧЕНЬ актуально! Обожаю».
  • «Мобли глубок и проницателен. Приятно слушать вдумчивый и фактичный подкаст. Не имеет ничего общего с поверхностными завистливыми призывами и самовосхвалениями фальшивого сопереживания, которыми забита популярная культура».
  • «Я, как будущий молодой миллионер, слушаю Энтони Онеала — и я всегда в курсе всех жизненных взлётов и падений».

Журналист The Verge Шон Холлистер предположил, что это может быть типичной путаницей: пользователи ставят оценки приложению, думая, что оставляют отзывы самим подкастам. Но вскоре он отбросил эту версию, потому что у других приложений для потоковых передач отзывы содержали, как правило, обзоры и оценки самих приложений, а не подкастов.

Холлистер связался с одним из сотрудников Apple и узнал, что с прошлого месяца Apple Podcasts предлагает пользователям оценить приложение через штатную форму Rating & Review. Журналист попытался «отловить» её появление в «Подкастах», чтобы понять, может ли она вводить людей в заблуждение и побуждать их писать отзывы о передачах, но ему это не удалось.

Как бы то ни было, налицо факт подозрительного всплеска высоких оценок, которые не имеют никакого отношения к самому приложению — тем более, что со времени обвала рейтинга оно нисколько не изменилось. По мнению The Verge, это показывает, насколько оценки в App Store далеки от реальности, даже если речь идёт не о «мусорных» программах с мошеннически накрученным рейтингом, а о фирменных приложениях самой Apple.

#apple #новости #appstore

31 31 комментарий
12
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
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15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
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31 комментарий
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solawind

Кто бы сомневался, апл при Куке типичная наеб-компания маркетологов

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8
Гибкий вентилятор

Согласен! Вообще мыльный пузырь, который вот-вот лопнет, да и устройства их никто не покупает, а все инновации один сплошной амазинг и обман инвесторов

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4
Аркадий Соколов

тесла реально лопнет скоро

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2
Аркадий Соколов

надо потерпеть

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2
Гибкий вентилятор

Уже лопнула же, это как со звездой — мы её видим, а её уже нет ред.

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2
Закомплексованная Душа

А беткоен

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0
Гибкий вентилятор

И Бетховен

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0
solawind

Покупают конечно, это никак не противоречит мной написанному. в современном мире и побеждает тот кто лучше наебет.

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1
Гибкий вентилятор

Просто ты фанатик, никто не покупает

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2
solawind

Ещё раз, именно покупают. С углеродным следом вот наебали, и сразу продажи миллионов зарядок. До этого так же наебали с дыркой для наушников которая якобы "мешает водозащите", чтобы рынок для эйрподс в разы увеличить. Или встроив чип в кабель, чтобы прибыль с аксессуаров не отдавать.
Просто наебывают так чтобы такие как ты (большинство потребителей в сущности) даже не понимали этого и думали что так хорошо и правильно. Они умнее, толпа тупее, хавает и защищает их ред.

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0
Гибкий вентилятор

Не покупают, ещё раз говорю. Как и нет довольных приложением! Просто накручивают за зарплату или троллят

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0
Сергей Сергеич

Сарказм оценен, но вот последнее это ведь правда, нет у них толковых инноваций. У них телефоны с чёлками до сих пор, о каких инновациях вообще речь.

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1
Гибкий вентилятор

М1 тоже переоценён, взяли процессор из телефона и засунули в ноутбуки, вот и вся инновация!

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0
Сергей Сергеич

Ха-ха какие вы предсказуемые яблочники) Так и знал, что будете M-ом своим тыкать. Хуясе инновация, ARM целый, ебать копать, вот это Apple придумали.

А если серьёзно, то это не инновации. Это они сделали мощно, быстро, модно, молодёжно. Это должно быть само собой разумеющееся, каждый условный год производительность и прочие параметры электроники априори должны улучшаться, потому что увеличиваются требования.

А инновации это сделать подэкранную камеру так, чтобы её вообще было не видно или только при определённых условиях, и чтобы качество съёмки было на высоте. Инновации это сделать форм-фактор со складным экраном по доступной для масс цене. Инновации это сделать AMOLED без ШИМа (ну тут уже не к Apple вопросы конечно, но как пример пойдёт). Инновации это сделать очень тонкий и компактный смартфон, но при этом с очень автономной батареей. И так далее.

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–1
Гибкий вентилятор

Сам ты яблочник, я вообще считаю, что лучше x86 ничего быть не может, остальное постанова.
Ты типичный эпплораб

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0
Aleksandr Papushev

Да какие там инновации, у конкурентов за пару лет до выходит

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1
Закомплексованная Душа

Муртазин перелогинься

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0
Гибкий вентилятор

Одумайся, пока не поздно, ибо грядёт суд сяоми!

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0
Аркадий Соколов

кук красава

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1
Гибкий вентилятор

Контора пидарасов

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5
Аркадий Соколов

как дела?

Ответить
5
Гибкий вентилятор

Коплю на айфон

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6
Gedevan

ред.

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4
Гибкий вентилятор

Но он им стал...

Ответить
0
Gedevan

Это я и имел в виду)

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0
Аркадий Соколов

какая скучная хуйня

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1
Аркадий Соколов

никита давайте статью про сланцевую нефть

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1
Гибкий вентилятор

впадлу

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0
Semen Semenov

Так там все себе отзывы рисуют, смысл на них смотреть вообще.

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1
Гибкий вентилятор

Частная компания, имеет право (как хочет).

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0
Shenmue

Как говорится на каждую хитрую жопу найдется куй с винтом © Тим Кук

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0
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