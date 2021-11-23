Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Технологии
Никита Логинов

В США создали устройство, спасающее при передозировке наркотиков — это поможет снизить смертность от опиоидной эпидемии Статьи редакции

Прибор отслеживает ритм дыхания и при первых признаках его остановки вводит препарат-антидот опиатов.

39 39 комментариев
1158 просмотров
Устройство отслеживает ритм дыхания с помощью датчика Изображение Вашингтонского университета

Специалисты Вашингтонского университета разработали устройство, которое должно снизить количество смертей из-за опиоидной эпидемии в США. Прибор крепится к животу и при первых признаках передозировки вводит налоксон — препарат, блокирующий действие опиатов. Об этом учёные рассказали в журнале Scientific Reports.

Устройство состоит из пластыря с акселерометром и небольшой коробочки с процессором, батареей и инжектором. Когда живот перестаёт подниматься и опускаться в ритме нормального дыхания, прибор расценивает это как передозировку опиатов, потому что эти наркотики угнетают дыхательный центр мозга, а малейшее превышение дозы может убить человека. В этом случае устройство вводит под кожу иглу и впрыскивает налоксон, который используется в медицине против передозировки героина и других опиатов.

Описание работы устройства для защиты от передозировки Изображение Вашингтонского университета

Учёные протестировали устройство на 25 наркозависимых добровольцах в Ванкувере и убедились, что оно с высокой точностью определяет паттерны дыхания, которые вызывает опасная для жизни передозировка опиатов. Во втором испытании участвовали 20 здоровых человек, которые имитировали передозировку, задерживая дыхание. Уже через 15 секунд прибор вводил налоксон.

Исследователи считают, что устройство может значительно снизить уровень смертности от опиоидной эпидемии, но отмечают, что необходимо провести полевое исследование на реальных наркозависимых — оно покажет настоящую эффективность прибора.

Опиоидная эпидемия в США началась во второй половине 1990-х годов, когда врачи стали массово выписывать страдающим от болей пациентам сильные анальгетики вроде фентанила, кодеина, оксикодона и прочих опиатов. Это привело к образованию наркотической зависимости у миллионов людей, из-за которой они начинали злоупотреблять рецептурными препаратами или переходили на уличные наркотики вроде героина и метадона.

В итоге к 2016 году не менее 11 миллионов американцев бесконтрольно потребляли рецептурные опиоидные обезболивающие и ежегодно до 6% таких пациентов переходили на уличный героин. С 1999 по 2015 год количество смертей от передозировок выросло в пять раз — в 2019 году от них погибло почти 50 тысяч человек. Опиоидную эпидемию называют «тяжелейшим кризисом» и «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения».

#новости #сша #медицина #здоровье

39 39 комментариев
9
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Добровольный яд

теперь можно расслабиться и не думать про передоз))

Ответить
29
Дмитрий Григорьев

Да, какой-то части аудитории станет только хуже. Прицепят и в отрыв.

Ответить
4
Добровольный яд

Балдёж

Ответить
1
Пётр Козлов

Чтобы не передознуться наркотиками, просто не употребляй наркотики

Ответить
22
Антигравитационный торт

С фактами не поспорить

Ответить
2
rustyrazor

С одной стороны вроде бы и круто, но с другой стороны я что-то сомневаюсь, что чуваки, сидящие на тяжелых наркотиках, настолько ответственно относятся к своему здоровью, что будут покупать (или хотя-бы брать бесплатно, если государство организует такую программу) это устройство.

Ответить
5
Никита Логинов

Мне понравился один коммент на Реддите: "как бывший наркозависимый, скажу, что сразу задался бы вопросом, сколько за эту штуку дадут в ближайшем ломбарде".

Ответить
19
Добровольный яд

Скинь, пожалуйста, ссылочку на тред

Ответить
0
Добровольный яд

https://journal.tinkoff.ru/nayti-good-psikhiatra/

Как выбрать хорошего психиатра?
Вопрос читательницы Т—Ж
journal.tinkoff.ru
Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Смысл в том, что погибает много обычных людей, не маргиналов, подсевших на опиаты в результате недостаточно обоснованных назначений врача. В этом суть эпидемии опиатов в США.

Они, я думаю, вполне могут и приобрести и пользоваться. И не стоит их винить в слабости, опиатам практически невозможно противостоять, если они уже в организме. А их назначил врач.

Ответить
4
marek shulz

проблема в том, что подсев именно на опиаты ты уже "зависим", там ломка особо пространства "разумно" думать не даёт

Ответить
0
Котенька

чтобы получить передоз, не обязательно постоянно сидеть на тяжёлых наркотиках

Ответить
1
Chikk

Чтобы получить передоз, не обязательно сидеть.

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

Метадон врывается в чят

Ответить
1
Котенька

это хорошо, но одновременно не очень

Ответить
3
Котенька

но всё-таки хорошо, пусть и не совсем

Ответить
3
Котенька

думаю, мои комментарии достаточно раскрывают эту противоречивую тему, её можно закрывать

Ответить
4
Антигравитационный торт

Да, ты торчок на пол шишки

Ответить
3
Котенька

согласен

Ответить
1
Владимир Керенский

Так а в чем глобальная идея-то? Нарики теперь более безответственно будут к процессу подходить, зная, что их автоматом откачает. А так бы мерли себе спокойно и уменьшали тем самым количество наркоманов.

Ответить
3
Котенька

в том, чтобы люди реже умирали

Ответить
0
Nikolai Popov

С каких пор наркоманы людьми стали?

Ответить
0
Максим Грандов

Как бы то ни было, наркоманы люди, просто больные зависимостью

Ответить
0
Nikolai Popov

Ну маньяки тогда тоже люди, просто зависимые от убийства, просто больные с зависимостью.

Ответить
0
Максим Грандов

Да, они тоже люди, но заслуживают наказания

Ответить
0
Котенька
Ответить
0
Chikk

Да, конечно, вот прям целый прибор - всё все бросили и начали вешать на себя. :)

Ответить
1
Добровольный яд

что за фильм?

Ответить
1
aliftin

The Hangover, кажется вторая часть.

Ответить
2
Добровольный яд

хм, не смотрел - спасибо) На первую не похож, хотя актёры те же.

Ответить
0
Добровольный яд

Не первый

Ответить
0
aliftin

Да вторая это часть. Тату в ней набивали.

Ответить
0
Добровольный яд

В комитете создали устройство, спасающее при передозировке щитпоста

Ответить
1
Слава Инженеров
Ответить
1
Добровольный яд

Орлов порвался 300 тенге твинк 2

Ответить
1
Oleg Savrikov

Если бы это устройство сделал бы российский минздрав,тут была бы целая корзина кеков,какой минздрав мудак,какую херню он опять придумал, как в россии все плохо и убого.толи дело-священная америка.
прибор может быть и хороший, но люди которые очень хотят быстро употребить, не всегда о дезинфекции заботятся, уж о приборе врятли вспомнят.

Ответить
1
Vyacheslav Khristolyubov

Все будут покупать их для друга

Ответить
1
Котенька

передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз передоз

Ответить
0
sddgfg

https://cijeli-juzi-vetar2-online.tumblr.com/
https://ver-la-eternals-pelicula-hd.tumblr.com/

Filmovizija Juzni Vetar 2: Ubrzanje 2021 Ceo…
cijeli-juzi-vetar2-online
cijeli-juzi-vetar2-online.tumblr.com
ver la pelicula - eternals [2021] online…
ver-la-eternals-pelicula-hd
ver-la-eternals-pelicula-hd.tumblr.com
Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null