Прибор отслеживает ритм дыхания и при первых признаках его остановки вводит препарат-антидот опиатов.

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Устройство отслеживает ритм дыхания с помощью датчика Изображение Вашингтонского университета

Специалисты Вашингтонского университета разработали устройство, которое должно снизить количество смертей из-за опиоидной эпидемии в США. Прибор крепится к животу и при первых признаках передозировки вводит налоксон — препарат, блокирующий действие опиатов. Об этом учёные рассказали в журнале Scientific Reports.

Устройство состоит из пластыря с акселерометром и небольшой коробочки с процессором, батареей и инжектором. Когда живот перестаёт подниматься и опускаться в ритме нормального дыхания, прибор расценивает это как передозировку опиатов, потому что эти наркотики угнетают дыхательный центр мозга, а малейшее превышение дозы может убить человека. В этом случае устройство вводит под кожу иглу и впрыскивает налоксон, который используется в медицине против передозировки героина и других опиатов.

Описание работы устройства для защиты от передозировки Изображение Вашингтонского университета

Учёные протестировали устройство на 25 наркозависимых добровольцах в Ванкувере и убедились, что оно с высокой точностью определяет паттерны дыхания, которые вызывает опасная для жизни передозировка опиатов. Во втором испытании участвовали 20 здоровых человек, которые имитировали передозировку, задерживая дыхание. Уже через 15 секунд прибор вводил налоксон.

Исследователи считают, что устройство может значительно снизить уровень смертности от опиоидной эпидемии, но отмечают, что необходимо провести полевое исследование на реальных наркозависимых — оно покажет настоящую эффективность прибора.

Опиоидная эпидемия в США началась во второй половине 1990-х годов, когда врачи стали массово выписывать страдающим от болей пациентам сильные анальгетики вроде фентанила, кодеина, оксикодона и прочих опиатов. Это привело к образованию наркотической зависимости у миллионов людей, из-за которой они начинали злоупотреблять рецептурными препаратами или переходили на уличные наркотики вроде героина и метадона.