В США создали устройство, спасающее при передозировке наркотиков — это поможет снизить смертность от опиоидной эпидемии Статьи редакции
Прибор отслеживает ритм дыхания и при первых признаках его остановки вводит препарат-антидот опиатов.
Специалисты Вашингтонского университета разработали устройство, которое должно снизить количество смертей из-за опиоидной эпидемии в США. Прибор крепится к животу и при первых признаках передозировки вводит налоксон — препарат, блокирующий действие опиатов. Об этом учёные рассказали в журнале Scientific Reports.
Устройство состоит из пластыря с акселерометром и небольшой коробочки с процессором, батареей и инжектором. Когда живот перестаёт подниматься и опускаться в ритме нормального дыхания, прибор расценивает это как передозировку опиатов, потому что эти наркотики угнетают дыхательный центр мозга, а малейшее превышение дозы может убить человека. В этом случае устройство вводит под кожу иглу и впрыскивает налоксон, который используется в медицине против передозировки героина и других опиатов.
Учёные протестировали устройство на 25 наркозависимых добровольцах в Ванкувере и убедились, что оно с высокой точностью определяет паттерны дыхания, которые вызывает опасная для жизни передозировка опиатов. Во втором испытании участвовали 20 здоровых человек, которые имитировали передозировку, задерживая дыхание. Уже через 15 секунд прибор вводил налоксон.
Исследователи считают, что устройство может значительно снизить уровень смертности от опиоидной эпидемии, но отмечают, что необходимо провести полевое исследование на реальных наркозависимых — оно покажет настоящую эффективность прибора.
Опиоидная эпидемия в США началась во второй половине 1990-х годов, когда врачи стали массово выписывать страдающим от болей пациентам сильные анальгетики вроде фентанила, кодеина, оксикодона и прочих опиатов. Это привело к образованию наркотической зависимости у миллионов людей, из-за которой они начинали злоупотреблять рецептурными препаратами или переходили на уличные наркотики вроде героина и метадона.
В итоге к 2016 году не менее 11 миллионов американцев бесконтрольно потребляли рецептурные опиоидные обезболивающие и ежегодно до 6% таких пациентов переходили на уличный героин. С 1999 по 2015 год количество смертей от передозировок выросло в пять раз — в 2019 году от них погибло почти 50 тысяч человек. Опиоидную эпидемию называют «тяжелейшим кризисом» и «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения».
Смысл в том, что погибает много обычных людей, не маргиналов, подсевших на опиаты в результате недостаточно обоснованных назначений врача. В этом суть эпидемии опиатов в США.
Они, я думаю, вполне могут и приобрести и пользоваться. И не стоит их винить в слабости, опиатам практически невозможно противостоять, если они уже в организме. А их назначил врач.
Если бы это устройство сделал бы российский минздрав,тут была бы целая корзина кеков,какой минздрав мудак,какую херню он опять придумал, как в россии все плохо и убого.толи дело-священная америка.
прибор может быть и хороший, но люди которые очень хотят быстро употребить, не всегда о дезинфекции заботятся, уж о приборе врятли вспомнят.
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