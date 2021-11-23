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Специалисты обошли сканер отпечатков пальцев в MacBook и iPad с помощью плёнки и клея Статьи редакции

Точность распознавания составила около 80%.

24 24 комментария
558 просмотров
Кадры из видео Kraken Security Labs

Аутентификация по отпечатку пальца — это удобная альтернатива вводу пароля или PIN-кода. Однако исследователи кибербезопасности из Kraken Security Labs продемонстрировали, что защиту можно обойти при помощи дешёвых расходных материалов.

Для взлома устройств специалистам даже не понадобился прямой доступ к отпечатку пальца владельца — только фотография поверхности, к которой он прикоснулся.

Её обработали в Photoshop, сделав монохромной, и распечатали на ацетатной плёнке на лазерном принтере. Тонер придал изображению трёхмерную структуру, а столярный клей «оживил» отпечаток.

Кадры из видео Kraken Security Labs

Мы провели успешную «атаку» на большинство тестируемых устройств, включая iPad и MacBook Pro. При настоящем взломе, у нас был бы доступ к огромному количеству конфиденциальной информации.

Kraken Security Labs

Kraken — не единственная лаборатория, которой удалось обмануть дактилоскопический сенсор. В 2020 году Cisco Talos опубликовала отчёт с описанием похожего метода. В обоих случаях точность распознавания составила около 80%.

Эксперты отметили, что большинство пользователей вряд ли столкнётся со взломом, но при желании воспроизвести отпечатки пальцев нетрудно — они остаются на любых поверхностях, от бокала в ресторане до двери такси.

Рекомендации — не рассматривать сканер в качестве безопасной альтернативы надёжному паролю и использовать его только при двухфакторной авторизации.

#новости #iphone #безопасность

24 24 комментария
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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Старый добрый паяльник/утюг тоже никто не отменял

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5
Добровольный яд

терморектальный анализ пока остается самым эффективным

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4
Дефицитный Сервелат

Для этого нужен сам человек, а тут только фото отпечатка. Сейчас у телефонов такое разрешение, что эти отпечатки даже в Инстаграм можно найти, если поискать фотки с открытой ладонью. Статья даже была про это вроде.

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1
испанский смех

только фотография поверхности, к которой он прикоснулся.

всего лишь

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2
Федя Прозоров

Уровень лайфхаков в тиктоке. Всего-то понадобится фотография, 3д-принтер, графитовая посыпка, специальный клей за 10000 р./1 мл

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3
Федя Прозоров

И конечно же подписка на фотошоп за 700р/мес (я хз сколько она сейчас стоит)

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2
Добровольный яд

Айфон сломали, а с фотошопом не справились

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2
Добровольный яд

еще можно обойти при помощи старого доброго шантажа

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1
Добровольный яд

Ещё есть один секретный способ: отрезать палец у жертвы и разблокировать устройство.
Куда смотрят инженеры по безопасности аппле, ну тупые

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6
Федя Прозоров

и отрезанного пальца

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5
Дефицитный Сервелат

Если тебя схватили, старайся прокусить себе палец, чтоб испортить отпечаток.

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1
Добровольный яд

партизаны по тежешски

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3
Федя Прозоров

У меня на айфоне и айпэде рожа моя распознаётся. Придется перед задержанием лицо порезать

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2
Дефицитный Сервелат

Ну, раз надо, значит надо.

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0
Федя Прозоров

ЗНАЕШЬ ОТКУДА У МЕНЯ ЭТИ ШРАМЫ?

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3
Добровольный яд

На всякий случай: Face ID/разблокировку через Apple Watch можно отключить, зажав кнопку питания и одну из кнопок громкости (чтобы появился интерфейс выключения телефона). После этого разблокировать телефон можно будет только паролем.

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1
Добровольный яд

Можно заранее стереть пилкой все отпечатки

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0
van der Pusch

отлично, может так я смогу научить мой макбук распознавать меня @#$%^

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1
Дефицитный Сервелат

А они не боятся выкладывать в интернет фото своего отпечатка (см. вторую картинку)?

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0
Вольдемаръ Дурбовскiй

А кто сказал, что это их отпечаток?

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1
Дефицитный Сервелат

Теперь стало интересно, чей он. Люблю пасхалочки. :)

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0
Добровольный яд

Христа Грозева

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0
Veniamin Borzov

А как же старые добрые наручники на руках жертвы? Как вам такое, тим куки?

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0
Konstantin Wirz

Поэтому сканер отпечатков и убрали с айфонов и айпэдов. скорее всего скоро и у макбука уберут. Кук гений.

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0
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