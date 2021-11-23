В США создали «летающую тарелку» — прототип одноместного воздушного такси в форме диска Статьи редакции
Аппарат взлетает вертикально и переходит в горизонтальное положение при полёте.
Американский стартап Zeva Aero представил полноразмерный прототип воздушного такси Zeva Zero, имеющего облик «летающей тарелки». Углепластиковый корпус дисковой формы диаметром 2,4 метра создаёт достаточную подъёмную силу, чтобы удерживать аппарат в воздухе, благодаря чему аэротакси не нуждается в крыльях. Об этом сообщает New Atlas.
Zeva Zero использует четыре электродвигателя, которые позволяют развивать скорость до 257 километров в час и пролетать до 80 километров на одной зарядке батарей ёмкостью 25 киловатт-час. Аэротакси выполнено по схеме «тейлситтер» — то есть, оно взлетает и садится вертикально («на хвост»), но после взлёта переходит в горизонтальное положение. Таким образом, человек в Zeva Zero будет лететь головой вперёд и лицом вниз — «в позе Супермена».
Такая схема позволяет избавиться от необходимости иметь большие взлётные площадки. Компания даже предлагает создать выносные посадочные станции на высотных зданиях, чтобы люди могли прямо из внутреннего помещения влезать в Zeva Zero через задний люк и отправляться в пункт назначения, не спускаясь на нижний этаж.
Инженеры Zeva Aero успешно испытали макет аэротакси, выполненный в масштабе 1:8, а теперь готовятся к тестированию полномасштабного прототипа. Примерно через месяц его начнут испытывать в режиме дистанционного управления, и в течение трёх-шести месяцев перейдут к пилотируемым полётам.
Как сообщил генеральный директор компании в интервью New Atlas, они надеются на интерес со стороны коммерческих заказчиков, а также экстренных служб и военных. По его мнению, Zeva Zero сможет особенно хорошо играть роль индивидуального воздушного транспорта для жителей островных государств вроде Индонезии.
крыло столь малого удлинения пробовали в 30-40х годах - но отказались. Лучше тогда так:
https://oldmachinepress.files.wordpress.com/2017/01/vought-v-173-in-flight.jpg
Винты вращаются в пртивоположные стороны, увеличивая эффективное удлинение.