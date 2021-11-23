Аппарат взлетает вертикально и переходит в горизонтальное положение при полёте.

{"id":480312} 328 просмотров

Одноместное воздушное такси от стартапа Zeva Aero Фото Zeva Aero

Американский стартап Zeva Aero представил полноразмерный прототип воздушного такси Zeva Zero, имеющего облик «летающей тарелки». Углепластиковый корпус дисковой формы диаметром 2,4 метра создаёт достаточную подъёмную силу, чтобы удерживать аппарат в воздухе, благодаря чему аэротакси не нуждается в крыльях. Об этом сообщает New Atlas.

Zeva Zero использует четыре электродвигателя, которые позволяют развивать скорость до 257 километров в час и пролетать до 80 километров на одной зарядке батарей ёмкостью 25 киловатт-час. Аэротакси выполнено по схеме «тейлситтер» — то есть, оно взлетает и садится вертикально («на хвост»), но после взлёта переходит в горизонтальное положение. Таким образом, человек в Zeva Zero будет лететь головой вперёд и лицом вниз — «в позе Супермена».

Положение Zeva Zero в состоянии полёта Изображение Zeva Aero

Такая схема позволяет избавиться от необходимости иметь большие взлётные площадки. Компания даже предлагает создать выносные посадочные станции на высотных зданиях, чтобы люди могли прямо из внутреннего помещения влезать в Zeva Zero через задний люк и отправляться в пункт назначения, не спускаясь на нижний этаж.

Посадочная станция Skydock Изображение Zeva Aero

Инженеры Zeva Aero успешно испытали макет аэротакси, выполненный в масштабе 1:8, а теперь готовятся к тестированию полномасштабного прототипа. Примерно через месяц его начнут испытывать в режиме дистанционного управления, и в течение трёх-шести месяцев перейдут к пилотируемым полётам.