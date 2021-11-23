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Технологии
Никита Логинов

В США создали «летающую тарелку» — прототип одноместного воздушного такси в форме диска Статьи редакции

Аппарат взлетает вертикально и переходит в горизонтальное положение при полёте.

11 11 комментариев
328 просмотров
Одноместное воздушное такси от стартапа Zeva Aero Фото Zeva Aero

Американский стартап Zeva Aero представил полноразмерный прототип воздушного такси Zeva Zero, имеющего облик «летающей тарелки». Углепластиковый корпус дисковой формы диаметром 2,4 метра создаёт достаточную подъёмную силу, чтобы удерживать аппарат в воздухе, благодаря чему аэротакси не нуждается в крыльях. Об этом сообщает New Atlas.

Zeva Zero использует четыре электродвигателя, которые позволяют развивать скорость до 257 километров в час и пролетать до 80 километров на одной зарядке батарей ёмкостью 25 киловатт-час. Аэротакси выполнено по схеме «тейлситтер» — то есть, оно взлетает и садится вертикально («на хвост»), но после взлёта переходит в горизонтальное положение. Таким образом, человек в Zeva Zero будет лететь головой вперёд и лицом вниз — «в позе Супермена».

Положение Zeva Zero в состоянии полёта Изображение Zeva Aero

Такая схема позволяет избавиться от необходимости иметь большие взлётные площадки. Компания даже предлагает создать выносные посадочные станции на высотных зданиях, чтобы люди могли прямо из внутреннего помещения влезать в Zeva Zero через задний люк и отправляться в пункт назначения, не спускаясь на нижний этаж.

Посадочная станция Skydock Изображение Zeva Aero

Инженеры Zeva Aero успешно испытали макет аэротакси, выполненный в масштабе 1:8, а теперь готовятся к тестированию полномасштабного прототипа. Примерно через месяц его начнут испытывать в режиме дистанционного управления, и в течение трёх-шести месяцев перейдут к пилотируемым полётам.

Как сообщил генеральный директор компании в интервью New Atlas, они надеются на интерес со стороны коммерческих заказчиков, а также экстренных служб и военных. По его мнению, Zeva Zero сможет особенно хорошо играть роль индивидуального воздушного транспорта для жителей островных государств вроде Индонезии.

#новости #прототипы #аэротакси

11 11 комментариев
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11 комментариев
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Ху Эмай

Напомнило

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7
Добровольный яд

Бля, долго грузилось)

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1
Кирилл Вселенский

Спасибо

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1
Плотный
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0
Лига порвах

Выглядит опасно

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2
Ochered Syka

Дополнительную тягу при приземлении даёт прямая кишка испражняющая струю под ноги

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1
Добровольный яд

Дело камикадзе живёт.

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1
Добровольный яд

Сообщение удалено

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0
Кирилл Вселенский

Можно картинку из саус парка с устройством эпла

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0
dogs1096

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0
Леха Петров

крыло столь малого удлинения пробовали в 30-40х годах - но отказались. Лучше тогда так:
https://oldmachinepress.files.wordpress.com/2017/01/vought-v-173-in-flight.jpg
Винты вращаются в пртивоположные стороны, увеличивая эффективное удлинение.

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