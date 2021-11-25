Проект ConstitutionDAO провалился: участники собрали более 40 миллионов долларов, но не выкупили копию документа, а вывести деньги не получается из-за комиссий блокчейна.

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Динамика курса токена проекта на криптовалютной бирже Скриншот Ника Бакса

Организаторы децентрализованного криптопроекта ConstitutionDAO объявили, что не смогли купить редкий экземпляр Конституции США — их заявка проиграла на аукционе. Деньги должны вернуть участникам проекта, однако из-за особенностей работы децентрализованной финансовой системы возврат оказался бессмысленным, сообщает Vice. Теперь вкладчики обвиняют организаторов проекта в мошенничестве и разочаровываются в криптоинвестициях.

Что такое ConstitutionDAO

Проект ConstitutionDAO образовался спонтанно, когда стало известно, что 18 ноября на аукционе Sotheby’s с молотка пустят одну из 13 сохранившихся копий Конституции США, отпечатанных в 1787 году. План действий был таков: участники проекта вложат деньги в криптовалюте Ethereum через платформу Juicebox и получат за них DAO-токены. На собранные деньги организаторы купят экземпляр Конституции, а токены дадут участникам право голосовать в выборе варианта, что делать с документом дальше. Если же купить его не получится — участники получат деньги обратно через Juicebox.

DAO — это децентрализованная автономная организация, которой управляет не иерархия менеджеров, а её равноправные участники. Люди вкладывают деньги и получают за них DAO-токены, которые дают возможность формировать правила организации и фиксировать их в смарт-контрактах блокчейна Ethereum. DAO — одно из проявлений Web3, децентрализованного веба нового поколения.

Как отмечает Vice, организаторы ConstitutionDAO неоднократно подчёркивали, что это не инвестиционный проект, но многих людей, похоже, привлекла возможность заработать на криптовалютном проекте. Всего за несколько дней организация собрала более 46 миллионов долларов от 17 тысяч человек.

С какими проблемами столкнулись участники проекта

Технологии Web3 позиционируются как способ избавиться от централизованной власти и комиссий посредников. Например, децентрализованные финансы (DeFi) в теории позволяют торговать на бирже, инвестировать деньги и брать кредиты напрямую между людьми и организациями, без участия банков и государственных регуляторов.

На практике может получиться несколько иначе. Журналисты Vice приняли участие в ConstitutionDAO и описали, как происходил процесс инвестирования:

сначала нужно было купить монеты Ethereum, потому что проект использовал этот блокчейн. Журналисты купили криптовалюту на сумму 200 долларов (около 14 тысяч рублей) через биржу Coinbase, заплатив ей три доллара комиссии;

затем купленные монеты они перевели с биржи на MetaMask — один из основных криптокошельков для работы с DeFi. На этом этапе журналисты заплатили ещё 12 долларов в качестве абонентской платы за MetaMask;

после этого можно было покупать токены проекта на платформе Juicebox. Однако этот перевод проходил через блокчейн Ethereum с его платой за «газ» — то есть, комиссией, которая идёт майнерам за верификацию переводов в блокчейне. Сейчас «газ» Ethereum стоит очень дорого, так что журналистам пришлось заплатить 75 долларов комиссии;

Таким образом, у журналистов Vice ушло 90 долларов (около 6,5 тысяч рублей) на оплату комиссий всей цепочки операций до покупки токенов ConstitutionDAO — это 45% суммы вложения. Преимущество DeFi состоит в том, что размер комиссий не зависит от суммы переводов, так что если бы журналисты решили вложить миллион — они бы заплатили те же 90 долларов или 0,009%.

Однако большинство участников вложили небольшие суммы — по данным организаторов проекта, которые они озвучили в чате Discord, средний размер одного перевода составил 206 долларов. И чтобы теперь вывести свои деньги обратно, участникам нужно проделать все эти операции в обратном порядке — разумеется, с оплатой комиссий. Это значит, что большинство людей получат в лучшем случае несколько долларов, а в худшем — ноль.

Реакция сообщества ConstitutionDAO

В попытке придать проекту новый смысл 20 ноября организаторы ConstitutionDAO объявили, что изменяет наименование и роль имеющихся токенов — их владельцы смогут голосовать за дальнейшую судьбу организации. Также они пообещали начать возврат вложенных денег через сторонние механизмы, чтобы избежать комиссий блокчейна Ethereum.

ConstitutionDAO (📜, 📜) @ConstitutionDAO Finally, let's not forget everything we've done over the past few days.



We onboarded thousands into crypto, and educated millions about DAOs.



We showed the entire world the amazing things crypto can enable, and built an incredible community.



YOU ALL MADE THIS HAPPEN 🔥 Наконец, давайте не будем забывать о том, что мы сделали за последние несколько дней. Мы вовлекли тысячи людей в криптомир и познакомили миллионы с DAO. Мы показали всему миру удивительные вещи, которые может позволить криптосфера, и создали невероятное сообщество. Вы все сделали это реальностью

Это обвалило стоимость токенов ConstitutionDAO: на децентрализованной платформе Uniswap они стали торговаться примерно по 0,0044 доллара за штуку, а обычные криптовалютные биржи вовсе перестали отслеживать их цену. И уже на следующий день организаторы сделали новое заявление, по сути вернувшись к прежнему варианту: токены меняться не будут, а деньги, как и раньше, можно вернуть только через блокчейн Ethereum.

Участники проекта отреагировали на это бурными дискуссиями в чате Discord и начали обвинять организаторов в обмане и мошенничестве. Ситуацию усугубляло то, что ConstitutionDAO фактически не стала децентрализованной организацией: инфраструктура для голосования и принятия решений на базе смарт-контрактов Ethereum так и не появилась, проектом по-прежнему централизованно управляет группа организаторов.

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Комментарии в твиттере более доброжелательны и оптимистичны, но и там нередко высказывают замечания о бессмысленности инвестиций при таких высоких комиссиях и задают насмешливые вопросы о дальнейших действиях организаторов. Вкладчики интересуются, как им вернуть деньги, и предлагают друг другу возможные варианты. Один из комментаторов предложил использовать токены ConstitutionDAO, чтобы подать в суд на организаторов, а другой поблагодарил их за хороший урок.