ЦБ РФ оценил российский рынок криптовалют в 350 миллиардов рублей

Россияне — одни из самых активных участников мирового криптовалютного рынка, в том числе биржи Binance.

Такую информацию содержит обзор стабильности ЦБ РФ за III-IV кварталы 2021 года. По данным Центробанка, количество пользователей криптовалют из России и объёмы совершаемых ими сделок активно растут год от года.

В России купля-продажа криптовалюты законна, но расплачиваться ей за товары и услуги запрещено. Центральный Банк видит высокие риски в развитии этого рынка из-за децентрализованного характера криптовалют, нестабильности их курса, популярности в криминальном мире и высокого энергопотребления при майнинге.