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Технологии
Никита Логинов

ЦБ РФ оценил российский рынок криптовалют в 350 миллиардов рублей

Россияне — одни из самых активных участников мирового криптовалютного рынка, в том числе биржи Binance.

Такую информацию содержит обзор стабильности ЦБ РФ за III-IV кварталы 2021 года. По данным Центробанка, количество пользователей криптовалют из России и объёмы совершаемых ими сделок активно растут год от года.

В России купля-продажа криптовалюты законна, но расплачиваться ей за товары и услуги запрещено. Центральный Банк видит высокие риски в развитии этого рынка из-за децентрализованного характера криптовалют, нестабильности их курса, популярности в криминальном мире и высокого энергопотребления при майнинге.

#криптовалюты #биткоин #россия

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Фирменный турник

В России купля-продажа криптовалюты законна

но покупаются на нее в основном незаконные вещи

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1
Alexander

С каждым днём это утверждение всё более стереотипно.

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4
Фирменный турник

важно что его никто особо не опровергает, хотя прекрасно понимают, что в основном для гидры юзают

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1
Alexander

Аналитики Chainalysis отследили суммы, и там есть гидра, но в совокупности с другими такими же незаконными площадками. Можно нагуглить, мне лень.

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1
Фирменный турник

Chainalysis

это обзоры на рис ?

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1
Alexander

«ну типа» (с)
Chain + Analysis

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1
Фирменный турник

Chaina + lys ( китайцы картавят , у них не "рис" , а "лис" )

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1
Фирменный турник

А что можно купить, кроме наркоты? Ну это так, на вскидку.

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1
Alexander

Люди в USDT квартиры продают/покупают мимо гос-ва, например. И т.п.
Но это незаконно, осуждаем конечно.

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1
Фирменный турник

Да нет, за что их осуждать. Но если USDT указывать в договоре купли/продажи, то в суд с таким договором получится ли в случае чего сходить?
Лично я не отказался бы продать так квартиру (по предоплате, естественно), но едва ли согласился бы купить.

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1
Alexander

Они вроде дарение оформляют. Хз, это к криптанам вопрос.

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1
Андрей Охапкин

"Вы знаете, я и сам в своём роде криптоинвестор"

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2
Egor K

Как же я буду орать, когда всех клоунов с бинанса натянут.

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2
Mikhail Mikhailovich

Ну вы ждите, а клоуны пока поторгуют, да денежку повыводят.

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0
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