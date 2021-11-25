ЦБ РФ оценил российский рынок криптовалют в 350 миллиардов рублей

Россияне — одни из самых активных участников мирового криптовалютного рынка, в том числе биржи Binance.
Такую информацию содержит обзор стабильности ЦБ РФ за III-IV кварталы 2021 года. По данным Центробанка, количество пользователей криптовалют из России и объёмы совершаемых ими сделок активно растут год от года.
В России купля-продажа криптовалюты законна, но расплачиваться ей за товары и услуги запрещено. Центральный Банк видит высокие риски в развитии этого рынка из-за децентрализованного характера криптовалют, нестабильности их курса, популярности в криминальном мире и высокого энергопотребления при майнинге.
340 просмотров
0
14 комментариев
Написать комментарий...