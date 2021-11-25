Отличная возможность узнать, что же такое происходило в российских сериалах.

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Инженеры из DeepKlarity Techologies создали нейронную сеть под названием Poster2plot, которая способна генерировать текст с сюжетом фильма на основе постеров. На это обратил внимание Денис Ширяев в телеграм-канале Denis Sexy IT.

Нейронная сеть распознаёт на картинке людей, животных, помещения или отдельные слова. Из всего этого она создаёт текст на английском, который близко похож к содержанию фильма или сериала. Опробовать нейросеть можно на сайте Hugging Face.

Редактор TJ также попробовал нейросеть, только она каждый раз выдавала сюжеты к фильмам и сериалам, действие которых происходило на юге Франции.

Описание к сериалу «Игра в кальмара»: История о группе молодых людей, живущих в небольшом городке на юге Франции. Их жизнь изменило прибытие таинственного незнакомца. История основана на реальных событиях Скриншот TJ



Описание к фильму «Титаник»: История о молодой женщине, вынужденной жить со своим жестоким отцом в маленьком городке на юге Франции. Она знакомится с молодым человеком, который помогает ей найти своё место в мире. История рассказана глазами девушки. Скриншот TJ



Телеграм-канал Denis Sexy IT



Телеграм-канал Denis Sexy IT

Телеграм-канал Denis Sexy IT

Телеграм-канал Denis Sexy IT

Телеграм-канал Denis Sexy IT

Телеграм-канал Denis Sexy IT

Телеграм-канал Denis Sexy IT

Телеграм-канал Denis Sexy IT