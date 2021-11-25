Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Технологии
Сергей Исенеков

Инженеры создали нейросеть, которая генерирует сюжет фильмов и сериалов по постеру Статьи редакции

Отличная возможность узнать, что же такое происходило в российских сериалах.

25 25 комментариев
1337 просмотров

Инженеры из DeepKlarity Techologies создали нейронную сеть под названием Poster2plot, которая способна генерировать текст с сюжетом фильма на основе постеров. На это обратил внимание Денис Ширяев в телеграм-канале Denis Sexy IT.

Нейронная сеть распознаёт на картинке людей, животных, помещения или отдельные слова. Из всего этого она создаёт текст на английском, который близко похож к содержанию фильма или сериала. Опробовать нейросеть можно на сайте Hugging Face.

Редактор TJ также попробовал нейросеть, только она каждый раз выдавала сюжеты к фильмам и сериалам, действие которых происходило на юге Франции.

Описание к сериалу «Игра в кальмара»: История о группе молодых людей, живущих в небольшом городке на юге Франции. Их жизнь изменило прибытие таинственного незнакомца. История основана на реальных событиях Скриншот TJ
Описание к фильму «Титаник»: История о молодой женщине, вынужденной жить со своим жестоким отцом в маленьком городке на юге Франции. Она знакомится с молодым человеком, который помогает ей найти своё место в мире. История рассказана глазами девушки. Скриншот TJ
Телеграм-канал Denis Sexy IT
Телеграм-канал Denis Sexy IT
Телеграм-канал Denis Sexy IT
Телеграм-канал Denis Sexy IT
Телеграм-канал Denis Sexy IT
Телеграм-канал Denis Sexy IT
Телеграм-канал Denis Sexy IT
Телеграм-канал Denis Sexy IT
Телеграм-канал Denis Sexy IT

#нейросети #кино #сериалы #новости #микро

25 25 комментариев
1
13
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Фирменный турник

String desciption = "Группа студентов " + ...

Ответить
9
Леха

Ловите джависта

Ответить
5
Rusty Nail

... + "на юге Франции" + ...

Ответить
2
Фирменный турник

И одинэсника!

Ответить
0
Denis Shiryaev

Добро пожаловать на позицию Lead Machine Learning Engineer!

Ответить
2
Фирменный турник

Так, ты уволился и больше не можешь сидеть на этом сайте. Уходи, с лепры же ты ушел!

Ответить
0
Denis Shiryaev

Я там досиделся до бывшей жены, считаю что прошел лепрозорий 🌚

Ответить
1
No Name

Видел я одно видео которое начиналось с группы студентов

Ответить
0
Denis Shiryaev

Я гуглил его историю, оказывается они все порно-актрисы, вот и верь в систему образования после этого

Ответить
0
Фирменный турник

ну обычно так и бывает - ты оказываешься именно в том месте куда тебя приглашают...

Ответить
5
Фирменный турник

Вообще со смыслом, не поспоришь.
Особенно про «не разорившись».

Ответить
1
Chikk

Глухарь. Основано на подлинных событиях войны во Вьетнаме.

Щетаю, что экзамен пройден. Этой сети надо срочно дать возможность управлять глобусом, повелевать галактиками. Это прекрасно.

Ответить
4
Леха

Хуйня

Ответить
3
Сергей Исенеков

Почему она все время про юг Франции выдаёт-то...

Ответить
3
Фирменный турник

Мечтательная нейросетка просто. Сегодня ей опять снился Париж

Ответить
1
Леха

Но Париж на севере...

Ответить
0
Фирменный турник

Ну да, а она на юге. Потому и снился.

Ответить
1
Фирменный турник

а если эту?

Ответить
0
Фирменный турник

Получится пересказ сюжета гей-порно

Ответить
0
Фирменный турник

С финального предложения из синопсиса Глухаря взоржал

Ответить
2
Сталин спас Россию

С войны во Вьетнаме и ёкарныйбабая заорал

Ответить
1
Фирменный турник

Ёкарныйбабай

Ответить
0
Фирменный турник

Блин, я думала, новые сериалы сочиняет по постерам. Типа теперь достаточно придумать крутой постер и всё

Ответить
0
Павло Сизов

Группа студентов на юге Франции создали нейросеть, которая определяет сюжет сериалов по постеру.

Ответить
0
Фирменный турник

ред.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null