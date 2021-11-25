Инженеры создали нейросеть, которая генерирует сюжет фильмов и сериалов по постеру Статьи редакции
Отличная возможность узнать, что же такое происходило в российских сериалах.
25 25 комментариев
1337 просмотров
Инженеры из DeepKlarity Techologies создали нейронную сеть под названием Poster2plot, которая способна генерировать текст с сюжетом фильма на основе постеров. На это обратил внимание Денис Ширяев в телеграм-канале Denis Sexy IT.
Нейронная сеть распознаёт на картинке людей, животных, помещения или отдельные слова. Из всего этого она создаёт текст на английском, который близко похож к содержанию фильма или сериала. Опробовать нейросеть можно на сайте Hugging Face.
Редактор TJ также попробовал нейросеть, только она каждый раз выдавала сюжеты к фильмам и сериалам, действие которых происходило на юге Франции.
0
25 комментариев
Написать комментарий...