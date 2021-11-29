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Технологии
Сергей Исенеков

США внесли в «чёрный список» китайские компании, которые занимаются квантовыми вычислениями Статьи редакции

По мнению властей, их разработки могут угрожать национальной безопасности страны.

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Фото K Sina

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло 27 компаний из Китая в список организаций, которым запрещено вести бизнес с США. По мнению ведомства, их разработки в области квантовых вычислений применяют военные. Об этом пишет Financial Times.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что восемь китайских компаний работают над созданием «проектов Пекина», которые нацелены на военную разработку. Среди них приложения, которые способны засекать технику со стелс-технологиями и подводные лодки, а также взламывать системы шифрования США.

Как отмечает политик Мартин Рассер, внесение компаний в список — последний шаг, чтобы помешать китайскому правительству получить передовые технологии, которые могут применять в военной сфере.

Это разумный шаг и важное напоминание о масштабах усилий Китая по достижению технологических прорывов. Именно они подрывают национальную безопасность США.

Мартин Рассер
политик

Также в список запрещённых компаний правительство США внесло 13 компаний из Пакистана, Японии и Сингапура. По их версии, они занимались проектами, связанными с ядерными и баллистическими ракетными программами.

#новости #китай #квантовыекомпьютеры #запреты

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10 комментариев
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Люц Шнайдер

Репрессии

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0
vlad novikov

Ой, да занесите Китай в чёрный список и не мучайтесь.

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0
Парадный каякер

В красный список

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0
vlad novikov

тож не плохо

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0
умный человек

в жёлтый список

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0
Парадный каякер

минус миска квант

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–1
Duard Kuban

Мы не можем честно конкурировать пук-пук. Внесём вас в черный список.

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–3
VladimirV

Ну так диктатура же. Диктаторов ебать богоугодное дело.

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0
Парадный каякер

Как так, ведь нельзя лишать свободы противников свободы! Оооо неееет!

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0
Сталин спас Россию

Но только после того как они начинают угрожать экономическим интересам)))

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0
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