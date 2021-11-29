По мнению властей, их разработки могут угрожать национальной безопасности страны.

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Фото K Sina



Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло 27 компаний из Китая в список организаций, которым запрещено вести бизнес с США. По мнению ведомства, их разработки в области квантовых вычислений применяют военные. Об этом пишет Financial Times.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что восемь китайских компаний работают над созданием «проектов Пекина», которые нацелены на военную разработку. Среди них приложения, которые способны засекать технику со стелс-технологиями и подводные лодки, а также взламывать системы шифрования США.

Как отмечает политик Мартин Рассер, внесение компаний в список — последний шаг, чтобы помешать китайскому правительству получить передовые технологии, которые могут применять в военной сфере.

Это разумный шаг и важное напоминание о масштабах усилий Китая по достижению технологических прорывов. Именно они подрывают национальную безопасность США.

Мартин Рассер

политик

