США внесли в «чёрный список» китайские компании, которые занимаются квантовыми вычислениями Статьи редакции
По мнению властей, их разработки могут угрожать национальной безопасности страны.
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло 27 компаний из Китая в список организаций, которым запрещено вести бизнес с США. По мнению ведомства, их разработки в области квантовых вычислений применяют военные. Об этом пишет Financial Times.
Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что восемь китайских компаний работают над созданием «проектов Пекина», которые нацелены на военную разработку. Среди них приложения, которые способны засекать технику со стелс-технологиями и подводные лодки, а также взламывать системы шифрования США.
Как отмечает политик Мартин Рассер, внесение компаний в список — последний шаг, чтобы помешать китайскому правительству получить передовые технологии, которые могут применять в военной сфере.
Также в список запрещённых компаний правительство США внесло 13 компаний из Пакистана, Японии и Сингапура. По их версии, они занимались проектами, связанными с ядерными и баллистическими ракетными программами.