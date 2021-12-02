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Технологии
Никита Логинов

Стихия и небрежность под землёй: можно ли избежать трагедий с шахтёрами и как этому помогут новые технологии Статьи редакции

Глубоко в тоннелях любое неосторожное движение может обернуться катастрофой, так что лучший способ защитить горняков — убрать их из шахт, как предлагает концепция индустрии 4.0.

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Учения по спасению шахтёров Фото МЧС

25 ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» взорвался метан, из-за чего погиб 51 человек. Эта авария стала очередной крупной трагедией, которые раз в несколько лет происходят на российских шахтах — и примерно по одним и тем же причинам, как показывают последующие расследования.

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TJ разбирается, почему шахты продолжают уносить десятки жизней и как новейшие технологии могут сделать работу шахтёра более безопасной.

Почему работа на шахте так опасна

Шахта — это «нора», прорытая в земле, чтобы доставать из неё полезные ископаемые: уголь, руду, драгоценные камни. Типичная шахта уходит на сотни метров вниз и расходится в стороны горизонтальными тоннелями диаметром по три-пять метров. Иногда глубина шахт достигает одного-двух километров. Шахтёры опускаются под землю на лифтах, разъезжаются по тоннелям на вагонетках и принимаются за дело — бурят, долбят и раскапывают породу, грузят её на вагонетки и подъёмниками отправляют наверх.

Внутри угольной шахты Фото Wikimedia

Над головой шахтёра всё это время миллионы тонн земли, камней, песка и грунтовых вод, поведение которых крайне сложно предсказать. Даже небольшое движение этой разнородной массы может вызвать эффект бабочки и очень быстро завалить отдельные участки, ходы или всю шахту целиком. К тому же, шахтёры постоянно роют стенки ходов (забой), сотрясая породу.

Обвалы — это, пожалуй, самая большая проблема шахт. По данным Национального института охраны труда США, они виноваты примерно в половине случаев гибели шахтёров. Считается удачей, если людей не завалило сразу, и они успели выбежать и подняться на поверхность. Или хотя бы убежать подальше вглубь — тогда появляется надежда, что можно разобрать завалы и вытащить людей.

В Чили в 2010 году обрушилась часть медной шахты Сан-Хосе, загнав 33 шахтёров на глубину в 700 метров. Они смогли продержаться в нижней, уцелевшей части шахты рекордные 69 дней, прежде чем их всех спасли.

Взрывы на шахте Сан-Хосе в Чили отрезали рабочим путь наверх, так что спасателям пришлось бурить новые шахты Изображение Wikimedia

Как добывающие компании пытаются бороться с обвалами

Лучший способ снизить риск обвала — избегать рыхлой породы. Может показаться странным, но многие шахты даже не нуждаются в подпорках и укреплениях, потому что пробурены в прочной скале и имеют круглую форму, которая хорошо переводит нагрузку с потолка на боковые стенки. Однако рыхлых участков можно избежать далеко не всегда, так что местами приходится возводить крепь ­— конструкции из дерева, металла или бетона.

Анкерные болты (рокболты) для укрепления породы Изображение Wikimedia

В потолок тоннеля вкручивают анкерные болты — длинные толстые металлические пруты, которые фиксируют породу и не дают ей двигаться. Своды тоннеля укрепляют подпорками и сводами. Обычно сначала ставят крепь из брёвен или лёгкой арматуры, которую по мере продвижения забоя меняют на постоянную — тяжёлые прочные столбы и перекрытия из металла и бетона. В некоторых случаях доходит до мощных железобетонных колонн, ширина которых в полтора-два раза больше высоты.

Забой можно торкретировать — покрыть стенки и потолок бетонной смесью, которая очень быстро застывает. Её разбрызгивают специальными машинами или вручную из шлангов. Получается гладкая зацементированная поверхность, которая страхует шахтёров от камнепадов и не даёт даже песку сыпаться им на головы, а главное — изолирует тоннель от воды. Сейчас разрабатывают полимерные смеси вместо бетонных, которые способны остановить потоки воды за считанные секунды.

Торкретированный откос у горной дороги Фото Wikimedia

Участки с подземными водами (плывуны) — головная боль для инженеров и проходчиков шахт. Иногда водоносный грунт замораживают жидким азотом или сильно солёной водой, охлаждённой до −20 или −40 градусов. В России эту технологию начали использовать для укрепления тоннелей ещё в 1928 году, и не только в добывающей промышленности, но и при строительстве метро.

Новые методы заморозки позволяют прокладывать неглубокие шахты даже в очень рыхлом и сыром грунте. Но полностью обезопасить себя от плывунов вряд ли возможно: через некоторое время вода может всё-таки размыть замороженный грунт, затопить тоннели и разрушить их. Грунтовые воды, рыхлые участки, пустоты — всё это может в любой момент привести в движение тысячи тонн породы. Поэтому необходимо внимательно наблюдать за состоянием шахты и окружающей земной толщи.

Последний тренд — цифровизация шахт с помощью интернета вещей (IoT). Тысячи камер и датчиков в реальном времени собирают информацию о состоянии тоннелей, укреплений и оборудования, и через быструю беспроводную связь (Wi-Fi или 5G) передают на серверы, где люди или нейросети анализируют их и пытаются предугадать опасные ситуации, чтобы после сигнала тревоги как можно больше людей успели спастись.

Добывающие компании тратят сотни миллионов рублей на оснащение российских шахт «умными» системами прогнозирования и предупреждения разной степени. Вместе с ними используют герметичные спасательные капсулы — их прочная броня может выдержать обвал даже в глубокой шахте и несколько суток поддерживать жизнь десятка горняков. В капсуле для этого есть очиститель воздуха, запасы воды и еды. Но до неё, конечно, ещё нужно успеть добежать.

Капсула коллективного спасения персонала Фото Jining Jidda Railway Equipment

Откуда в шахте появляется газ и чем опасна угольная пыль

«Умные» системы цифровых шахт особенно тщательно наблюдают за концентрацией пыли, ядовитых и горючих газов. Метан — постоянный спутник угольных шахт, он выделяется прямо из угля при разложении органики и заполняет тоннели, из-за чего любая искра может привести ко взрыву — как, похоже, случилось и на шахте «Листвяжная» 25 ноября. Опасен и сам рост концентрации метана — человек в таких условиях может задохнуться.

Ещё в середине 20 века добывающие предприятия начали внедрять системы, которые автоматически отключают всё электроборудование на участке, где уровень метана превысил критический — обычно это 2%. Сейчас такие системы становятся частью общей цифровой среды, данные которой может прослушать или прочитать любой шахтёр — достаточно нажать кнопку на личном устройстве оповещения или воспользоваться штатным взрывозащищённым смартфоном.

Индивидуальные устройства шахтёра, повышающие вероятность спастись в опасной ситуации Изображение компании «Коммуникации»

Взорваться в шахте может и угольная пыль, если её становится в воздухе слишком много — и такие взрывы становятся причиной крупнейших аварий на шахтах по числу жертв. Мартовским субботним утром 1906 года угольная пыль сдетонировала внутри французской шахты Куррьер, из-за чего погибли 1066 рабочих, а многие постройки разрушились. Этот трагичный рекорд превзошла китайская шахта Бэньсиху: в 1942 году там взорвался метан, а следом за ним — угольная пыль, унеся более полутора тысяч жизней.

Контролируемый взрыв угольной пыли в испытательной установке

Как избежать взрыва на шахте

  • хорошо вентилировать тоннели и очищать воздух от угольной пыли, метана и других опасных газов — оборудования для вентиляции и дегазации порой приходится ставить так много, что они потребляют треть всего электричества на шахте;
  • разбавлять угольную пыль «каменной мукой» (например, порошком известняка), чтобы снизить вероятность детонации — этот способ используют ещё с начала 20 века, но он вреден для здоровья шахтёров — порошок оседает в лёгких и вызывает тяжёлые хронические болезни;
  • вместо каменного порошка можно распылить в воздухе инертные газы вроде азота, аргона и углекислоты — они подавляют возгорания и взрывы, но из-за них шахтёры могут задохнуться, так что этот метод обычно используют локально в экстренных случаях;
  • исключить появление открытого огня и даже небольших искр в шахте — электрооборудование должно быть надёжно изолировано, а механика вроде буровых установок — хорошо охлаждаться, чтобы не накалять воздух и не высекать искры при работе;
  • следовать всем правилам и регламентам безопасности — это, пожалуй, главное условие, без соблюдения которого бесполезны любые технические способы снижения аварийности на шахтах.
Американский шахтёр распыляет «каменную муку», чтобы снизить концентрацию угольной пыли в воздухе Фото Национального института охраны труда США

Лучший способ защитить людей в шахте — убрать их оттуда

Многих смертей на шахте Бэньсиху в 1942 году можно было бы избежать, если бы не действия японских оккупационных властей. Чтобы перекрыть доступ кислорода и погасить пожар, они отключили вентиляцию и замуровали выходы из шахты, оставив внизу 1549 китайских горняков, которые трудились там в статусе рабов. Это, конечно, случай из ряда вон, но даже сейчас экономические интересы могут перевешивать ценность жизни шахтёров.

В апреле 2010 года на американской шахте Upper Big Branch в штате Западная Вирджиния взорвалась угольная пыль, из-за чего погибли 29 человек. Расследование показало: компания-владелец шахты грубо нарушала правила безопасности. Системы вентиляции явно не справлялись со своими задачами, а в ответ на жалобы шахтёров компания угрожала их уволить. Год спустя генерального директора компании осудили на год заключения, а компанию обязали выплатить 209 миллионов долларов.

Мемориал, посвящённый 29 погибшим на шахте Upper Big Branch Фото Gazette Mail

Схожие истории сопровождают и крупные происшествия на российских шахтах. На «Листвяжной» надзорные органы находили десятки нарушений безопасности, а работники постоянно жаловались на загазованность, но руководство игнорировало жалобы или отвечало угрозами увольнения. По словам одного из сотрудников, компанию интересовал только один показатель — объём добытого угля. Из-за такого подхода в России продолжают гибнуть шахтёры, несмотря на общее снижение аварийности в последние десятилетия.

Что такое индустрия 4.0 и как она сделает шахты безопасными

Человеческий фактор остаётся едва ли не главной причиной несчастных случаев на шахтах, поэтому развитие добывающей отрасли идёт по пути максимальной автоматизации труда: роботы и нейросети вместо работников, блокчейн вместо бюрократии.

Специалисты компании Ericsson считают, что к 2025 году четверть всех шахт в мире будут использовать такие системы управления и мониторинга. По оценкам компании, цифровизация шахт в следующие десять лет сможет спасти не меньше тысячи жизней по всему миру и снизить число травм на 20%. Попутно вырастет эффективность добычи — уже сейчас цифровые шахты в среднем на 30% производительнее обычных. Оптимальному планированию помогают «умные» датчики и системы 3D-визуализации шахты.

Индустрия 4.0 или четвёртая промышленная революция должна преобразовать многие отрасли промышленности, включая и добывающую. Большие данные (big data), быстрая связь, мощные нейросети, блокчейны и смарт-контракты, виртуальная реальность и 3D-печать сделают производство максимально автономным от человека, безопасным, экологически чистым и производительным.

Работникам цифровой шахты или карьера не будет угрожать непосредственная опасность на рабочем месте

Все рабочие задания и заявки можно будет оформлять в виде смарт-контрактов — мини-программ, работающих в блокчейне. Их код нельзя подменить и удалить задним числом, или составить так, чтобы он противоречил регламентам и стандартам отрасли. То есть система управления шахтой будет автоматически следовать правилам безопасности и так же автоматически останавливать работу в опасных ситуациях — и ни один начальник не сможет этому воспротивиться и запустить работу вручную.

Индустрия 4.0 снизит человеческий фактор и на уровне рабочих. Спрос на роботизированное оборудование растёт из года в год, так что у людей всё реже будет возникать надобность спускаться на многие сотни метров под землю и добывать топливо, материалы и драгоценности там, где малейшая ошибка может обернуться катастрофой. Одна из самых древних, вредных для здоровья и опасных профессий станет редкостью или вовсе уйдёт в прошлое.

#лонгриды #нейросети #происшествия #листвяжная #ии #промышленность

32 32 комментария
37
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
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11-го поколения
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32 комментария
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Виртуальный дым

Дайте угадаю не читая: надо внедрять блокчейн?

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10
Никита Логинов

Обязательно!

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2
Никита Логинов

С криптонарядами и смарт-бригадирами.

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3
Аркадий Соколов

первым делом нужно убрать кое-кого из кремля

Ответить
6
aliftin

И шахтеры в Америке перестанут умирать?

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7
Madegghead

Шахтеры в Америке на порядок реже умирают...

Ответить
0
Никита Логинов

Пескова и прочие рыхлые неустойчивые субстанции?

Ответить
3
Твинкиллер

@Вахтёр

Ответить
–1
Никита Логинов

Вот ты как, значит. Ладно-ладно.

Ответить
1
Твинкиллер

не проникай дальше вопросов, пожалуйста

Ответить
–1
Виртуальный дым

Избежать можно, если люди будут думать о себе, а не махать рукой и думать, что и так пойдёт

Ответить
3
Задумчивой Кот

Люди думают о своих семьях которые кормить надо и зачастую не имеют альтернатив.

Ответить
1
Виртуальный дым

Так если тебя ёбнет кто кормить то будет?

Ответить
1
Задумчивой Кот

Кусок про отсутвия альтернатив зачем проигнорировал?

Ответить
3
Виртуальный дым

потому что это отговорки и не имеет никакого отношения к безопасности
ты на стройках что ли никогда не был?

Ответить
–1
Задумчивой Кот

Это не отговорки, это реальность многих людей проживающих за мкадом. Не все чайлд фри хипстеры с богатыми родителями.

Ответить
3
Зянон

Короче, теперь все семьи шахтеров перемрут?

Ответить
1
rustyrazor

думать о себе, а не махать рукой и думать, что и так пойдёт

Для этого необходим ресурс, которого нет примерно у ста процентов шахтеров - интеллект.

Ответить
–1
Сталин спас Россию

Хуя ты снобяра

Ответить
3
rustyrazor

Ну что есть, то есть.

Ответить
0
Лига порвах

@Шахтёр что скажешь?

Ответить
2
Лилия Питер

Обзор хороший, но: спросите у "специалистов компании эликсон" сколько это будет стоить. Сейчас горное ПО (нормальное) начинается от пяти тысяч долларов за место, это нужно установить у десятков оперативных и проектировщиков, на наладку уходят месяцы, плюс госорганы постоянно лезут сертифицировать ПО. Все поставят потом удивляются неправильности изначальных геологических и проектировочных данных, и все равно "жмут" оперативный персонал: завязаны премии у всей "цепочки". Этих ярлыков уже было: и "Цифровой рудник" и "Рудник будущего" и "Пипл фриспэйс".
А по сути: несешь шефу рудника Мир докладную, что ясиноватовские насосы ЦНС "г-но" (давно известный факт) а он: "работайте так", нам это не подпишут...
Еще нюанс: в России в статистике официально создается "федеральная" комиссия, когда "зацепило" более 5-ти человек, менее - так, попутный ущерб,

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7
Никита Логинов

Обзор хороший

Спасибо большое!

но...

К сожалению, да: как обычно, "гладко было на бумаге"...

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0
Восставший из пепла

Любые правила написаны "кровью". Шлёт тебя начальство с нарушением норм и правил работать, пошли начальство, риск человек осознаёт работая в таких условиях в любом случае, боязнь потерять работу? да плевать, жизнь дороже. Нейросети, блокчейны, ага 🤣

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2
Задумчивой Кот

А семью ты будучи шахтером в перди где даже спиздить нечего как будешь?

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1
Зянон

Вновь спрошу, кто будет кормить семью, когда кормилец стал трупом?

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0
ред.

Про сотни миллионов на цифровизацию шахт смешно читать, условно из 10 шахт продвинутые технологии будут в 2-3, в остальных на ручниках херачат, либо на древней технике. Про вагонетки тоже не совсем верная инфа, сейчас их всё чаще заменяют (в новых месторождениях) на подземные погрузчики и самосвалы, которые гоняют через штольню.
А вообще, не на все статьи можно найти инфу в интырнете, это тебе не про квантовую физику писать, тут с людьми нужно разговаривать) Все прекрасно знают кто, когда и как нарушает ТБ, и те кто нарушает, и начальство, и проверяльщики, но работают иначе они там вообще никогда не начнут выработку. Причины банальны: 1) тупо не хватает финансирования 2) план уменьшать из-за, видите-ли внезапно появившегося напора воды и обвала кровли в новом забое, никто не будет 3) раньше и не в таких условиях работали

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2
Зянон

Цифровые и безопасные технологии внедрять вряд ли будут, это просто нерентабельно.

Читал в книге Жажда жизни про бельгийских шахтеров. Если грубо, то условия труда нельзя улучшить. Улучшение потребует затрат, а это снизит прибыль, и шахту будет проще закрыть. Во многих странах шахты потому и закрылись, в Англии например - рабочая сила стала слишком дорогая.

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2
Kakomicli

С угольной пылью напомнило развлечение из детсва:
С елок наковыривали смолы, например в жестяную банку из под краски, растапливаем ее костре до превращения в однородную жидкую массу, охлаждаем, на дне банки смола застывает и стает похожа на стекло, палкой перетирали это добро в мелкую фракцию, далее к банке привязывали толстую проволоку в качестве держалки и кульминация, один оболтус хорошенько встряхивает банку чтобы поднять взвесь смолянной пыли, а второй кидает спичку, столб пламени бывает бьет на метр вверх, эффектно и громко, уот так вот.

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1
Петр Скоков

Можно, если датчики метана и тп не закрывать.

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1
FOX

Технологи, автоматизация, блокчейн, аджайл!
А потом руководство заклеивает датчики метана скотчем!
https://youtu.be/Y4_qndlMfHM

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1
пепси

Можно кардинально снизить количество возможных жертв. Правда, для начала нужно перестать относится к ним как к расходному материалу...

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1
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