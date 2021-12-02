Стихия и небрежность под землёй: можно ли избежать трагедий с шахтёрами и как этому помогут новые технологии Статьи редакции
Глубоко в тоннелях любое неосторожное движение может обернуться катастрофой, так что лучший способ защитить горняков — убрать их из шахт, как предлагает концепция индустрии 4.0.
25 ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» взорвался метан, из-за чего погиб 51 человек. Эта авария стала очередной крупной трагедией, которые раз в несколько лет происходят на российских шахтах — и примерно по одним и тем же причинам, как показывают последующие расследования.
TJ разбирается, почему шахты продолжают уносить десятки жизней и как новейшие технологии могут сделать работу шахтёра более безопасной.
Почему работа на шахте так опасна
Шахта — это «нора», прорытая в земле, чтобы доставать из неё полезные ископаемые: уголь, руду, драгоценные камни. Типичная шахта уходит на сотни метров вниз и расходится в стороны горизонтальными тоннелями диаметром по три-пять метров. Иногда глубина шахт достигает одного-двух километров. Шахтёры опускаются под землю на лифтах, разъезжаются по тоннелям на вагонетках и принимаются за дело — бурят, долбят и раскапывают породу, грузят её на вагонетки и подъёмниками отправляют наверх.
Над головой шахтёра всё это время миллионы тонн земли, камней, песка и грунтовых вод, поведение которых крайне сложно предсказать. Даже небольшое движение этой разнородной массы может вызвать эффект бабочки и очень быстро завалить отдельные участки, ходы или всю шахту целиком. К тому же, шахтёры постоянно роют стенки ходов (забой), сотрясая породу.
Обвалы — это, пожалуй, самая большая проблема шахт. По данным Национального института охраны труда США, они виноваты примерно в половине случаев гибели шахтёров. Считается удачей, если людей не завалило сразу, и они успели выбежать и подняться на поверхность. Или хотя бы убежать подальше вглубь — тогда появляется надежда, что можно разобрать завалы и вытащить людей.
Как добывающие компании пытаются бороться с обвалами
Лучший способ снизить риск обвала — избегать рыхлой породы. Может показаться странным, но многие шахты даже не нуждаются в подпорках и укреплениях, потому что пробурены в прочной скале и имеют круглую форму, которая хорошо переводит нагрузку с потолка на боковые стенки. Однако рыхлых участков можно избежать далеко не всегда, так что местами приходится возводить крепь — конструкции из дерева, металла или бетона.
В потолок тоннеля вкручивают анкерные болты — длинные толстые металлические пруты, которые фиксируют породу и не дают ей двигаться. Своды тоннеля укрепляют подпорками и сводами. Обычно сначала ставят крепь из брёвен или лёгкой арматуры, которую по мере продвижения забоя меняют на постоянную — тяжёлые прочные столбы и перекрытия из металла и бетона. В некоторых случаях доходит до мощных железобетонных колонн, ширина которых в полтора-два раза больше высоты.
Забой можно торкретировать — покрыть стенки и потолок бетонной смесью, которая очень быстро застывает. Её разбрызгивают специальными машинами или вручную из шлангов. Получается гладкая зацементированная поверхность, которая страхует шахтёров от камнепадов и не даёт даже песку сыпаться им на головы, а главное — изолирует тоннель от воды. Сейчас разрабатывают полимерные смеси вместо бетонных, которые способны остановить потоки воды за считанные секунды.
Участки с подземными водами (плывуны) — головная боль для инженеров и проходчиков шахт. Иногда водоносный грунт замораживают жидким азотом или сильно солёной водой, охлаждённой до −20 или −40 градусов. В России эту технологию начали использовать для укрепления тоннелей ещё в 1928 году, и не только в добывающей промышленности, но и при строительстве метро.
Новые методы заморозки позволяют прокладывать неглубокие шахты даже в очень рыхлом и сыром грунте. Но полностью обезопасить себя от плывунов вряд ли возможно: через некоторое время вода может всё-таки размыть замороженный грунт, затопить тоннели и разрушить их. Грунтовые воды, рыхлые участки, пустоты — всё это может в любой момент привести в движение тысячи тонн породы. Поэтому необходимо внимательно наблюдать за состоянием шахты и окружающей земной толщи.
Добывающие компании тратят сотни миллионов рублей на оснащение российских шахт «умными» системами прогнозирования и предупреждения разной степени. Вместе с ними используют герметичные спасательные капсулы — их прочная броня может выдержать обвал даже в глубокой шахте и несколько суток поддерживать жизнь десятка горняков. В капсуле для этого есть очиститель воздуха, запасы воды и еды. Но до неё, конечно, ещё нужно успеть добежать.
Откуда в шахте появляется газ и чем опасна угольная пыль
«Умные» системы цифровых шахт особенно тщательно наблюдают за концентрацией пыли, ядовитых и горючих газов. Метан — постоянный спутник угольных шахт, он выделяется прямо из угля при разложении органики и заполняет тоннели, из-за чего любая искра может привести ко взрыву — как, похоже, случилось и на шахте «Листвяжная» 25 ноября. Опасен и сам рост концентрации метана — человек в таких условиях может задохнуться.
Ещё в середине 20 века добывающие предприятия начали внедрять системы, которые автоматически отключают всё электроборудование на участке, где уровень метана превысил критический — обычно это 2%. Сейчас такие системы становятся частью общей цифровой среды, данные которой может прослушать или прочитать любой шахтёр — достаточно нажать кнопку на личном устройстве оповещения или воспользоваться штатным взрывозащищённым смартфоном.
Взорваться в шахте может и угольная пыль, если её становится в воздухе слишком много — и такие взрывы становятся причиной крупнейших аварий на шахтах по числу жертв. Мартовским субботним утром 1906 года угольная пыль сдетонировала внутри французской шахты Куррьер, из-за чего погибли 1066 рабочих, а многие постройки разрушились. Этот трагичный рекорд превзошла китайская шахта Бэньсиху: в 1942 году там взорвался метан, а следом за ним — угольная пыль, унеся более полутора тысяч жизней.
Как избежать взрыва на шахте
- хорошо вентилировать тоннели и очищать воздух от угольной пыли, метана и других опасных газов — оборудования для вентиляции и дегазации порой приходится ставить так много, что они потребляют треть всего электричества на шахте;
- разбавлять угольную пыль «каменной мукой» (например, порошком известняка), чтобы снизить вероятность детонации — этот способ используют ещё с начала 20 века, но он вреден для здоровья шахтёров — порошок оседает в лёгких и вызывает тяжёлые хронические болезни;
- вместо каменного порошка можно распылить в воздухе инертные газы вроде азота, аргона и углекислоты — они подавляют возгорания и взрывы, но из-за них шахтёры могут задохнуться, так что этот метод обычно используют локально в экстренных случаях;
- исключить появление открытого огня и даже небольших искр в шахте — электрооборудование должно быть надёжно изолировано, а механика вроде буровых установок — хорошо охлаждаться, чтобы не накалять воздух и не высекать искры при работе;
- следовать всем правилам и регламентам безопасности — это, пожалуй, главное условие, без соблюдения которого бесполезны любые технические способы снижения аварийности на шахтах.
Лучший способ защитить людей в шахте — убрать их оттуда
Многих смертей на шахте Бэньсиху в 1942 году можно было бы избежать, если бы не действия японских оккупационных властей. Чтобы перекрыть доступ кислорода и погасить пожар, они отключили вентиляцию и замуровали выходы из шахты, оставив внизу 1549 китайских горняков, которые трудились там в статусе рабов. Это, конечно, случай из ряда вон, но даже сейчас экономические интересы могут перевешивать ценность жизни шахтёров.
В апреле 2010 года на американской шахте Upper Big Branch в штате Западная Вирджиния взорвалась угольная пыль, из-за чего погибли 29 человек. Расследование показало: компания-владелец шахты грубо нарушала правила безопасности. Системы вентиляции явно не справлялись со своими задачами, а в ответ на жалобы шахтёров компания угрожала их уволить. Год спустя генерального директора компании осудили на год заключения, а компанию обязали выплатить 209 миллионов долларов.
Схожие истории сопровождают и крупные происшествия на российских шахтах. На «Листвяжной» надзорные органы находили десятки нарушений безопасности, а работники постоянно жаловались на загазованность, но руководство игнорировало жалобы или отвечало угрозами увольнения. По словам одного из сотрудников, компанию интересовал только один показатель — объём добытого угля. Из-за такого подхода в России продолжают гибнуть шахтёры, несмотря на общее снижение аварийности в последние десятилетия.
Что такое индустрия 4.0 и как она сделает шахты безопасными
Человеческий фактор остаётся едва ли не главной причиной несчастных случаев на шахтах, поэтому развитие добывающей отрасли идёт по пути максимальной автоматизации труда: роботы и нейросети вместо работников, блокчейн вместо бюрократии.
Специалисты компании Ericsson считают, что к 2025 году четверть всех шахт в мире будут использовать такие системы управления и мониторинга. По оценкам компании, цифровизация шахт в следующие десять лет сможет спасти не меньше тысячи жизней по всему миру и снизить число травм на 20%. Попутно вырастет эффективность добычи — уже сейчас цифровые шахты в среднем на 30% производительнее обычных. Оптимальному планированию помогают «умные» датчики и системы 3D-визуализации шахты.
Все рабочие задания и заявки можно будет оформлять в виде смарт-контрактов — мини-программ, работающих в блокчейне. Их код нельзя подменить и удалить задним числом, или составить так, чтобы он противоречил регламентам и стандартам отрасли. То есть система управления шахтой будет автоматически следовать правилам безопасности и так же автоматически останавливать работу в опасных ситуациях — и ни один начальник не сможет этому воспротивиться и запустить работу вручную.
Индустрия 4.0 снизит человеческий фактор и на уровне рабочих. Спрос на роботизированное оборудование растёт из года в год, так что у людей всё реже будет возникать надобность спускаться на многие сотни метров под землю и добывать топливо, материалы и драгоценности там, где малейшая ошибка может обернуться катастрофой. Одна из самых древних, вредных для здоровья и опасных профессий станет редкостью или вовсе уйдёт в прошлое.
@Шахтёр что скажешь?
Обзор хороший, но: спросите у "специалистов компании эликсон" сколько это будет стоить. Сейчас горное ПО (нормальное) начинается от пяти тысяч долларов за место, это нужно установить у десятков оперативных и проектировщиков, на наладку уходят месяцы, плюс госорганы постоянно лезут сертифицировать ПО. Все поставят потом удивляются неправильности изначальных геологических и проектировочных данных, и все равно "жмут" оперативный персонал: завязаны премии у всей "цепочки". Этих ярлыков уже было: и "Цифровой рудник" и "Рудник будущего" и "Пипл фриспэйс".
А по сути: несешь шефу рудника Мир докладную, что ясиноватовские насосы ЦНС "г-но" (давно известный факт) а он: "работайте так", нам это не подпишут...
Еще нюанс: в России в статистике официально создается "федеральная" комиссия, когда "зацепило" более 5-ти человек, менее - так, попутный ущерб,
Про сотни миллионов на цифровизацию шахт смешно читать, условно из 10 шахт продвинутые технологии будут в 2-3, в остальных на ручниках херачат, либо на древней технике. Про вагонетки тоже не совсем верная инфа, сейчас их всё чаще заменяют (в новых месторождениях) на подземные погрузчики и самосвалы, которые гоняют через штольню.
А вообще, не на все статьи можно найти инфу в интырнете, это тебе не про квантовую физику писать, тут с людьми нужно разговаривать) Все прекрасно знают кто, когда и как нарушает ТБ, и те кто нарушает, и начальство, и проверяльщики, но работают иначе они там вообще никогда не начнут выработку. Причины банальны: 1) тупо не хватает финансирования 2) план уменьшать из-за, видите-ли внезапно появившегося напора воды и обвала кровли в новом забое, никто не будет 3) раньше и не в таких условиях работали
Цифровые и безопасные технологии внедрять вряд ли будут, это просто нерентабельно.
Читал в книге Жажда жизни про бельгийских шахтеров. Если грубо, то условия труда нельзя улучшить. Улучшение потребует затрат, а это снизит прибыль, и шахту будет проще закрыть. Во многих странах шахты потому и закрылись, в Англии например - рабочая сила стала слишком дорогая.
С угольной пылью напомнило развлечение из детсва:
С елок наковыривали смолы, например в жестяную банку из под краски, растапливаем ее костре до превращения в однородную жидкую массу, охлаждаем, на дне банки смола застывает и стает похожа на стекло, палкой перетирали это добро в мелкую фракцию, далее к банке привязывали толстую проволоку в качестве держалки и кульминация, один оболтус хорошенько встряхивает банку чтобы поднять взвесь смолянной пыли, а второй кидает спичку, столб пламени бывает бьет на метр вверх, эффектно и громко, уот так вот.
Технологи, автоматизация, блокчейн, аджайл!
А потом руководство заклеивает датчики метана скотчем!
https://youtu.be/Y4_qndlMfHM