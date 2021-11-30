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Технологии
Артём Мазанов

«Яндекс» запустил закадровый перевод видео ещё для трёх языков — французского, испанского и немецкого Статьи редакции

Компания также улучшила саму технологию. Теперь видео переводятся быстрее.

46 46 комментариев
769 просмотров

Переводить видео можно в том числе на YouTube, Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и «ВКонтакте». Для перевода новых языков используют ту же технологию, что и для английского: алгоритм распознает речь и превращает её в текст, переводит, а потом синтезирует голос и совмещает его с видеорядом. Об этом представители «Яндекса» рассказали TJ.

Теперь на русском языке можно посмотреть видеотур по космической станции от французского астронавта, экскурсию по Берлину и испанский фильм про потерянные цивилизации.

Когда мы запускали перевод видео, то обещали не ограничиваться английским. И вот сегодня добавили к нему ещё три языка, которые востребованы нашей аудиторией. Это значит, что пользователи смогут узнать ещё что-то новое, что было для них недоступно.

Роман Иванов
руководитель «Яндекс.Браузера»

Перевод доступен в «Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS. На смартфоне перевод можно запустить по фразе «Алиса, включи перевод видео».

«Яндекс» представил прототип закадрового перевода видео в июле. Автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах добавили в сентябре. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, Netflix сервис не переведёт.

#новости #яндекс

46 46 комментариев
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46 комментариев
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Мистер Андерсон

С днём рекламы

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16
Артём Мазанов

Да какая реклама, мы писали про эту технологию с самого начала

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1
aliftin

Нас не проведёшь, получили свои чемоданы и радуетесь.

Ответить
12
Мистер Андерсон

ладно рассказали о новой технологии, крута
а теперь у неё +3 языка, мощный инфоповод

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Это тебе не премия какая то там задрипанная

Ответить
3
Артём Мазанов

Конечно круто, потому что можно переводить видео не только с английского, а ещё с трёх наиболее популярных в мире языков

Ответить
–2
Имя И Фамилия

Ты теперь даже в комменты из пресс-релиза текст копируешь?

Ответить
4
Артём Мазанов

Технологии не стоят на месте, поэтому компания расширила возможности для пользователей. Разве этого не достаточно?

Ответить
–1
Имя И Фамилия

Когда они запускали перевод видео, то обещали не ограничиваться английским. И вот сегодня добавили к нему ещё три языка, которые востребованы их аудиторией. Это значит, что пользователи смогут узнать ещё что-то новое, что было для них недоступно. Прекрасно.

Ответить
0
Мистер Андерсон

оригинал крута, апдейт не крута

Ответить
2
Артём Мазанов

Апдейт это развитие технологии

Ответить
–4
Антигравитационный торт

+ Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и «ВКонтакте» раньше был ютуб только

Ответить
0
ред.

Да такая реклама, мы рекламировали эту технологию с самого начала

Ответить
0
Артём Мазанов

Нет, мы рассказываем о технологии

Ответить
0
ред.

да знаю) всё же знаковая штука

Ответить
0
bor_vn

Сделай скрин с установленным Яндекс. Браузером. Мы тебе не верим.

Ответить
1
Some Dude

Артем, вы бы поберегли себя. скопипастить текст из тз от вк, а потом еще и от яндекса! и все это в один день. после такого надо пару отгулов взять, как минимум

Ответить
0
Мистер Андерсон

а про yappy вы когда начали писать?

Ответить
0
Имя И Фамилия

С самого начала. Следующий вопрос

Ответить
0
Мистер Андерсон

нет уж, Артёма к ответу

Ответить
0
Имя И Фамилия

Чел, ну пришёл им на почту пресс-релиз, ну они зарерайтили и всё, ты не видишь, что тут всё такое почти?

Ответить
0
Мистер Андерсон

меня бомбит, что они преподносят это как новость, без пометки о рекламе, а прямо перед этим Кузнецова в своей инсте жрёт торт с логотипом Yappy

Ответить
2
Мистер Андерсон

а потом трёт эти сторис

Ответить
3
Мистер Андерсон

позор

Ответить
2
Артём Мазанов

Слушай, ну могу сказать тебе честно. Эти события вообще не связаны. У нас никогда не выходила реклама без пометки, что это реклама.

Ответить
2
Екатерина Кузнецова

Не ебу че за яппи, мне привезли торт и я его съела. Очень вкусно было. А сторис потёрла, потому что вечером выставила себя очень красивую и хотелось, чтобы люди долистали до конца, а не выключили на середине!! Всё проще, чем ты думаешь…

Ответить
2
Cерьёзный Валера

Господе, как тяжело быть женщиной.

Ответить
0
Артём Мазанов

Я не буду общаться с тобой без адвоката

Ответить
0
aliftin

Сегодня будет новость про Yappy?

Ответить
0
aliftin

Видимо в ноябре плохо выполнялся план по рекламе.

Ответить
0
Имя И Фамилия

В конце года всегда куча рекламы, подбивают бюджеты

Ответить
0
Имя И Фамилия

Простите, что это про игрушки, но вот вам наглядный пример этого перевода

Ответить
4
bor_vn

Честно говоря, их качество озвучки довольно отстойное.
Пробовал слушать обучалки - озвучка то медленная, то спешит так, что сложно воспринимать.

Также сам браузер тоже выглядит страшно. Вместо уютного минимализма, он страдает гигантизмом.
Хотя это вкусовщина, возможно человеку с серьезными проблемами зрения может понравиться.

Ответить
2
Антигравитационный торт

Честно говоря, их качество озвучки довольно отстойное.

есть что получше?

Ответить
1
bor_vn

Не знаю, может у китайцев или индусов.

Как сравнение. Ты решил посмотреть фильм, но озвучка доступна в 2 форматах:
1. однголосый туберкулезник на спидах
2. оригинал + субтитры

Я никогда не запущу 1.
А озвучка Яндекса звучит именно как 1.

Ответить
0
Антигравитационный торт

это же не для фильмов, новости, обучающие видосы, лекции

Ответить
3
bor_vn

Пожалей себя и смотри с субтитрами.

Ответить
0
Антигравитационный торт

что мне дадут субтитры, если я не знаю языка?

Ответить
0
Принятый супер_стар

озвучка звучит как субтитры , понял

Ответить
0
Beerman

потому что пытается синхронизироваться с видео, а оригинальный текст может быть короче или длиннее. Классические переводчики решают эту проблему перефразируя текст, чтобы более-менее совпадал по длине с оригиналом, но нейросетям такое пока недоступно. Впрочем, на безптичье и жопа соловей, если нет русских субтитров - я включу такой перевод, гугловский перевод сабов ничуть не лучше

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1
zheka100pudov

Яндекс при установке скопировал все содержимое с оперы вплоть до того что я мог в яндексе заходить на все сайты с оперы без повторной авторизации.
Пугающая самовольность браузера, вдруг он что ещё похлеще без спроса творит.

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1
Антигравитационный торт

ну ждем онлайн перевод голоса, и я пойду на биржу труда Оремики

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0
Neketa Fo

А на айос через яндекс-браузер работает? Норм вообще? Вебверсия ютуба на сафари меня бесит

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0
Vladislav Donets

Работает.

На смартфоне перевод можно запустить по фразе «Алиса, включи перевод видео».

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0
Neketa Fo

Я понял что работает. А Алиса с браузером идёт? Я просто никогда не пользовался

Ответить
0
Vladislav Donets

У меня приложение «Яндекс», которое скачивал для настройки умного дома, Алиса там есть, хотя она есть и в навигаторе и Яндекс картах.

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0
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