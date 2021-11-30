Компания также улучшила саму технологию. Теперь видео переводятся быстрее.

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Переводить видео можно в том числе на YouTube, Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и «ВКонтакте». Для перевода новых языков используют ту же технологию, что и для английского: алгоритм распознает речь и превращает её в текст, переводит, а потом синтезирует голос и совмещает его с видеорядом. Об этом представители «Яндекса» рассказали TJ.

Теперь на русском языке можно посмотреть видеотур по космической станции от французского астронавта, экскурсию по Берлину и испанский фильм про потерянные цивилизации.

Когда мы запускали перевод видео, то обещали не ограничиваться английским. И вот сегодня добавили к нему ещё три языка, которые востребованы нашей аудиторией. Это значит, что пользователи смогут узнать ещё что-то новое, что было для них недоступно. Роман Иванов руководитель «Яндекс.Браузера»

Перевод доступен в «Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS. На смартфоне перевод можно запустить по фразе «Алиса, включи перевод видео».