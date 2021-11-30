«Яндекс» запустил закадровый перевод видео ещё для трёх языков — французского, испанского и немецкого Статьи редакции
Компания также улучшила саму технологию. Теперь видео переводятся быстрее.
Переводить видео можно в том числе на YouTube, Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и «ВКонтакте». Для перевода новых языков используют ту же технологию, что и для английского: алгоритм распознает речь и превращает её в текст, переводит, а потом синтезирует голос и совмещает его с видеорядом. Об этом представители «Яндекса» рассказали TJ.
Теперь на русском языке можно посмотреть видеотур по космической станции от французского астронавта, экскурсию по Берлину и испанский фильм про потерянные цивилизации.
Перевод доступен в «Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS. На смартфоне перевод можно запустить по фразе «Алиса, включи перевод видео».
«Яндекс» представил прототип закадрового перевода видео в июле. Автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах добавили в сентябре. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, Netflix сервис не переведёт.
Честно говоря, их качество озвучки довольно отстойное.
Пробовал слушать обучалки - озвучка то медленная, то спешит так, что сложно воспринимать.
Также сам браузер тоже выглядит страшно. Вместо уютного минимализма, он страдает гигантизмом.
Хотя это вкусовщина, возможно человеку с серьезными проблемами зрения может понравиться.
потому что пытается синхронизироваться с видео, а оригинальный текст может быть короче или длиннее. Классические переводчики решают эту проблему перефразируя текст, чтобы более-менее совпадал по длине с оригиналом, но нейросетям такое пока недоступно. Впрочем, на безптичье и жопа соловей, если нет русских субтитров - я включу такой перевод, гугловский перевод сабов ничуть не лучше