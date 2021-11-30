С помощью искусственного интеллекта программа не только повторяет реальную локацию, но и «оживляет» её за счёт прохожих и трафика.

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Пользователь Reddit под ником Repok с начала осени делится демонстрационными роликами проекта SpirOps Crowd, где он занимается разработкой. Алгоритм с помощью процедурной генерации создаёт на основе открытых данных и гугл-карт 3D-модели городов, а затем «населяет» их людьми и транспортом. На посты Repok с примерами обратил внимание автор канала Denis Sexy IT Денис Ширяев.

Алгоритм Crowd разрабатывается с 2007 года для реалистичной симуляции городской жизни. При помощи искусственного интеллекта проект позволяет «населить» виртуальное пространство жителями всего за несколько часов. При этом сгенерированная толпа не ведёт себя случайным образом, просто слоняясь по локации — у каждого есть продуманная система поведения, от взаимодействия с окружением до внутренней мотивации и социализации.

Пример симуляции городской жизни

Эволюция алгоритма за последние годы

В ноябре Repok показал несколько роликов с обновлённым алгоритмом. Для демонстрации его работы автор использовал копию реального города — его тоже сгенерировали автоматически. На примере Парижа он создал 3D-модель на основе гугл-карт и открытых данных. Например, здания формируются по их высоте, форме и году постройки (на фасад накладываются разные текстуры в зависимости от эпохи).

Для примера разработчик создал копию площади, возле которой прожил пять лет. Repok просто выделил нужную область на карте, после чего за несколько шагов сформировалась модель локации с прохожими и трафиком на дорогах. По словам автора, вручную он добавил только фонтан в центре.

Во втором ролике автор сгенерировал несколько соседних локаций Парижа — он также выделил целый район и сравнил получившийся результат с реальной панорамой города. Внешний вид зданий алгоритм задаёт самостоятельно, так что абсолютной точности и внимания к деталям пока достичь невозможно, но общий силуэт улиц алгоритм повторяет практически безошибочно.

Хотя, по словам Repok, сейчас проект нацелен скорее на симуляцию жизни, в комментариях многие отметили перспективы алгоритма в игровой индустрии. Ролики с парижскими районами пользователи сравнили с градостроительным симулятором Cities Skylines и последней частью авиасимулятора от Microsoft — в ней похожим образом генерируется вся планета для изучения игроком.

Автор роликов похвалил разработчиков алгоритма, используемого Microsoft, но выделил преимущества своего проекта: пусть и не такой масштабный, он генерирует более точные локации, включая городское благоустройство вроде парков и достопримечательностей. Кроме того, в игре отсутствует городская жизнь, если не считать небольшое количество автомобилей.