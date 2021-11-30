Rolling Stone: WhatsApp и iMessage предоставляли ФБР данные о пользователях в режиме реального времени и законным путём Статьи редакции
При наличии ордера спецслужбы получают от мессенджеров данные о контактах и информацию о регистрации пользователей, но зашифрованные сообщения они прочитать не могут.
Организация Property of the People получила доступ к документам Федерального бюро расследований (ФБР), раскрывающим, какую информацию спецслужбы США при наличии ордера способны получать от разработчиков популярных мессенджеров законным путём. Об этом пишет Rolling Stone.
- WhatsApp способен выдавать полиции контакты пользователей, а также имена и номера людей. Это возможно из-за того, что мессенджер от Meta при первой установке синхронизирует список контактов со своими серверами и постоянно обновляет их.
- Представители мессенджера подтвердили изданию, что это действительно так. При этом они отметили, что содержимое переписок прочитать невозможно — оно защищено сквозным шифрованием.
- Данные могут получить спецслужбы и от iMessage от Apple. Им доступна информация о том, кого пользователь искал в мессенджере за последние 25 дней, а также кто искал его самого. При этом содержание переписок защищены сквозным шифрованием.
- Ещё одна возможность получить данные законным путём — если на устройстве от Apple включена синхронизация сообщений в iCloud и смартфон создаёт резервные копии в облаке. Полиция может запросить к ним доступ, а компания их предоставит. Хоть информация и защищена шифрованием, у Apple есть ключи. Поэтому при необходимости спецслужбы могут получить доступ к большому количеству информации: сообщениям и фотографиям.
- Согласно документу, меньше всего данных готовы отдавать Signal и Wickr. Разработчики выдают по запросам спецслужб лишь информацию о дате регистрации пользователя и времени последнего появления в сети. Такая же ситуация с Wickr: он предоставляет информацию о дате регистрации, времени последнего входа, данные об устройстве и информацию профиля, которую пользователь сам указал.
кому покажется эта мысль разумной, читать принцип работы https://ru.m.wikipedia.org/wiki/HTTPS
За последние годы в России создана комплексная система контроля за гражданскими активистами, журналистами и оппозицией, которой охвачены как минимум несколько тысяч человек. Об этом говорится в представленном Международной правозащитной группой "Агора" докладе "Россия под наблюдением - 2017: как власти выстраивают систему тотального контроля над гражданами".
"Выстроенная система контроля над гражданами включает в себя систему регистрации по месту пребывания и жительства, контроль перемещений, электронную слежку, прослушивание телефонных переговоров и контроль корреспонденции, ведение различных реестров и баз профилактического учета отдельных категорий лиц, административный надзор", - говорится в документе.
Кроме того, активно используются и незаконные методы, в частности, взлом интернет-аккаунтов. Интенсивность вмешательства силовиков в частную жизнь граждан постоянно увеличивается. Только число запросов на прослушивание телефонных переговоров и перехват корреспонденции с 2007 года увеличились более чем втрое.
"Нередко информация об определенных лицах, прежде всего, политических активистах, популярных блогерах и журналистах сознательно передается представителям неформальных силовых объединений или государственных медиа. В первом случае для проведения акций устрашения, во втором - съемки пропагандистских сюжетов", - отмечается в докладе.
Также силовиками практикуется создание "черных списков", в которых фигурируют "неблагонадежные" лица и организации. "Попадание в такой список гарантирует повышенное внимание правоохранительных органов, постоянные проверки, задержания и досмотры", - подчеркивают авторы доклада.