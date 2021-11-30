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Технологии
Сергей Исенеков

Rolling Stone: WhatsApp и iMessage предоставляли ФБР данные о пользователях в режиме реального времени и законным путём Статьи редакции

При наличии ордера спецслужбы получают от мессенджеров данные о контактах и информацию о регистрации пользователей, но зашифрованные сообщения они прочитать не могут.

Организация Property of the People получила доступ к документам Федерального бюро расследований (ФБР), раскрывающим, какую информацию спецслужбы США при наличии ордера способны получать от разработчиков популярных мессенджеров законным путём. Об этом пишет Rolling Stone.

  • WhatsApp способен выдавать полиции контакты пользователей, а также имена и номера людей. Это возможно из-за того, что мессенджер от Meta при первой установке синхронизирует список контактов со своими серверами и постоянно обновляет их.
  • Представители мессенджера подтвердили изданию, что это действительно так. При этом они отметили, что содержимое переписок прочитать невозможно — оно защищено сквозным шифрованием.
  • Данные могут получить спецслужбы и от iMessage от Apple. Им доступна информация о том, кого пользователь искал в мессенджере за последние 25 дней, а также кто искал его самого. При этом содержание переписок защищены сквозным шифрованием.
  • Ещё одна возможность получить данные законным путём — если на устройстве от Apple включена синхронизация сообщений в iCloud и смартфон создаёт резервные копии в облаке. Полиция может запросить к ним доступ, а компания их предоставит. Хоть информация и защищена шифрованием, у Apple есть ключи. Поэтому при необходимости спецслужбы могут получить доступ к большому количеству информации: сообщениям и фотографиям.
  • Согласно документу, меньше всего данных готовы отдавать Signal и Wickr. Разработчики выдают по запросам спецслужб лишь информацию о дате регистрации пользователя и времени последнего появления в сети. Такая же ситуация с Wickr: он предоставляет информацию о дате регистрации, времени последнего входа, данные об устройстве и информацию профиля, которую пользователь сам указал.

#новости #микро #мессенджеры #whatsapp #imessage #signal #wickr

1839 просмотров
39 39 комментариев
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39 комментариев
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Принятый супер_стар

Не переживайте, это ведь добрые агенты ФБР

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10
FOX

пока вроде как да, за пересланный красный восклицательный знак уголовку не заводят

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11
Принятый супер_стар

WhatsApp и iMessage предоставляли ФБР данные о пользователях

солнце встает на востоке, а заходит на западе, ночь сменяется днем

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12
aliftin

Всегда когда вижу что ссылаются на Rolling Stone ловлю себя на мысли "зачем они опять доебались до старины Мика Джаггера".

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3
Андрей Фурцев

А мне вот интересно. Наши фсбшики могут читать переписки в вотсапе?

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0
Принятый супер_стар

Конечно нет, потому что свобода слова, тайна переписки

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5
Андрей Фурцев

Вопрос в том, что неужели ФСБ получает больше данных от whatsapp, чем ФБР?? Разве такое допустимо для американской компании?

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0
Принятый супер_стар

По воцу переписки слить сложно, каким бы говном он не был, все же плюс в том, что содержимое слить нельзя. Поэтому воц что у нас, что у них сложно взломать. Все же, для нашей страны большой плюс в присутствии воца

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0
Принятый супер_стар

если бы не могли, то заблокировали бы как телеграм

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4
Андрей Фурцев

То есть вотсап сливает нашим спецслужбам больше инфы, чем родному ФБР?? Разве такое возможно?

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0
Принятый супер_стар

интернет так устроен, что спецслужбы могут читать сообщения, при этом сама компания не будет в курсе этого, достаточно читать и анализировать трафик

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–1
Принятый супер_стар

кому покажется эта мысль разумной, читать принцип работы https://ru.m.wikipedia.org/wiki/HTTPS

HTTPS
HTTPS (аббр. от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP для…
ru.m.wikipedia.org
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0
Жак Фреско

Трафик вотсапа - это не хтпсс. Вотсап не скрывает, что он - вотсап. Не весь трафик идет с шифрованием, например реклама идет без.

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2
Принятый супер_стар

кому ты объясняешь, не проблема читать трафик, каким бы он не был, проблема его расшифровывать, спецслужбы нанимают работать лучших криптографов не для того, чтобы туалеты мыть

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0
Андрей Фурцев

Хм. И как в вотсапе можно что-то прочитать в обход вотсапа?

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0
Принятый супер_стар

почитай https://ru.wikipedia.org/wiki/PRISM_(программа_разведки) и у нас такая есть

PRISM (программа разведки)
PRISM — государственная программа США — комплекс мероприятий, осуществляемых с целью массового…
ru.wikipedia.org
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0
Андрей Фурцев

Спасибо. Но там как раз сказано, что после PRISM стали вводить шифрование, которое сейчас есть у whatsapp. То есть по логике это шифрование противостоит PRISM и ему подобным

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0
Принятый супер_стар

интернет тек устроен, что достаточно читать трафик

пхек, почитай как устроены протоколы и что можно, и что нельзя читать, прежде чем такие высеры делать

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0
Принятый супер_стар

Вот и почитай

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–1
Принятый супер_стар

Я смотрю, ты решил двойной улов долбоебов собрать, одобряю

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0
Андрей Фурцев

На вопрос ответь, пожалуйста

Ответить
0
Принятый супер_стар

На обе версии сразу?

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0
Андрей Фурцев

На этот :
.
То есть вотсап сливает нашим спецслужбам больше инфы, чем родному ФБР?? Разве такое возможно?

Ответить
0
Принятый супер_стар

в статье написано же, почему фбр не может их читать
те же входные условия и для фсб

Ответить
2
Жак Фреско

Вероятно могут, потому что никаких новостей " Что вотсап отказался сотрудничать "не было

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1
Наблюдатель

За последние годы в России создана комплексная система контроля за гражданскими активистами, журналистами и оппозицией, которой охвачены как минимум несколько тысяч человек. Об этом говорится в представленном Международной правозащитной группой "Агора" докладе "Россия под наблюдением - 2017: как власти выстраивают систему тотального контроля над гражданами".

"Выстроенная система контроля над гражданами включает в себя систему регистрации по месту пребывания и жительства, контроль перемещений, электронную слежку, прослушивание телефонных переговоров и контроль корреспонденции, ведение различных реестров и баз профилактического учета отдельных категорий лиц, административный надзор", - говорится в документе.

Кроме того, активно используются и незаконные методы, в частности, взлом интернет-аккаунтов. Интенсивность вмешательства силовиков в частную жизнь граждан постоянно увеличивается. Только число запросов на прослушивание телефонных переговоров и перехват корреспонденции с 2007 года увеличились более чем втрое.

"Нередко информация об определенных лицах, прежде всего, политических активистах, популярных блогерах и журналистах сознательно передается представителям неформальных силовых объединений или государственных медиа. В первом случае для проведения акций устрашения, во втором - съемки пропагандистских сюжетов", - отмечается в докладе.

Также силовиками практикуется создание "черных списков", в которых фигурируют "неблагонадежные" лица и организации. "Попадание в такой список гарантирует повышенное внимание правоохранительных органов, постоянные проверки, задержания и досмотры", - подчеркивают авторы доклада.

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1
Андрей Фурцев

Пипец. Ещё в 2017 это было 🤷

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0
ИгорьOK

Ты им эти переписки сам читать будешь с шваброй в сраке.

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0
Саша Кораблёв

И по ролям с драматической экспрессией ред.

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2
Андрей Фурцев

Это уже другой метод) пока я спрашиваю про техническую возможность, которая доступна до швабры

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0
ИгорьOK

Нафига им технические возможности)))
Тупо загребли и заставили всё разблокировать.
И нужные данные получат и деньги все им переведёшь и рот больше никогда не откроешь.
Старый добрый метод работает со всеми месседжерами)))

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2
С Ху

Во придумал!

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0
Иванов Иван

Ещё одна возможность получить данные законным путём — если на устройстве от Apple включена синхронизация сообщений

А разве им вообще можно пользоваться, не указав облако для синхронизации?

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0
Марк Туллий

Можно. Но переключение будет работать для iMessage и смс, отдельно нельзя

В случае выключения Apple по идее передаёт сообщение на локальное устройство, но у себя копию сообщения не хранит, и восстановить историю переписок при переходе на новое устройство не получится.

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1
Имя И Фамилия

А я не доверял Wickr из-за связей с амазоном, интересно
Хотя во-первых Барнаул, во-вторых попсовым мессенжером для чувствительной инфы пользоваться всё равно не стану

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0
Alexander the Nth

Что насчёт тамтам и вичат?

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0
Принятый супер_стар

тамтам читает Россиия, вичат Китай

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0
Ботовод

китайцы делятся, тамтам не интересен

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0
Gre Li

Не то, чтобы большая новость. Облако — это просто какой-то чужой компьютер. Если храните там информацию, она может быть прочитана чужими людьми.

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0
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