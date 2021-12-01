Агентам ЦРУ и разведок других стран уже недостаточно парика и поддельных документов — нужно помнить о биометрии, распознавании лиц и «цифровом следе» в сети.

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Фото Reuters

В начале 2010 года в гостиничном номере в Дубае убили одного из лидеров ХАМАС Махмуда аль-Мабуха. Оперативники, которых заподозрили в работе на израильскую разведку «Моссад», успешно выполнили задание, за исключением одного важного условия — скрытности. Предполагаемые исполнители попали на камеры отеля (которые сняли их в том числе до и после смены одежды для маскировки), а анализ записей вместе с технологией распознавания лиц и данными электронных платежей помогли полиции составить список подозреваемых из более чем 20 фамилий.

Кадр с камер наблюдения отеля в Дубае

За 10 лет технологии сделали только шаг вперёд. В декабре 2020 года Bellingcat совместно с изданиями The Insider, CNN и Der Spiegel назвало имена сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению Алексея Навального. Ключевым доказательством журналистов стал «цифровой след» агентов: данные телефонных биллингов, анализ данных о перелётах, получение доступа к различным базам и развитие инструментов «пробива».

Из-за всего этого современный шпионаж отличается от того, каким он представляется в своём «классическом» виде. Агент уже давно не может оставаться незамеченным только с помощью поддельных документов и парика. Они сталкиваются с «цифровыми препятствиями», закрепившимся в обычной жизни: «умные» камеры, проверка биометрии, не говоря уже о смартфонах, часах и автомобилях, которые «выдают» местонахождение. «Цифровой след» тоже нельзя исключать — скрытые аккаунты в соцсетях, не удалённые данные в глубинах гугла.

В сочетании с прогрессом в области искусственного интеллекта, нейросетей и анализа данных, всё это становится мощным инструментом для обнаружения спецагентов. Издание The Wall Street Journal поговорило с бывшими и нынешними сотрудниками американской и западной разведки, чтобы понять, как они адаптируются к новым условиям.

Внутри ЦРУ «повсеместную технологическую слежку» считают одним из главных вызовов, который заставляет искать новые, зачастую более ресурсоёмкие, способы проводить операции и вербовать агентов. Американские агенты знают, о чём говорят: в 2017 году камеры отеля помогли установить, что оперативники ЦРУ несколько раз встречались с братом Ким Чен Ына, в том числе за несколько дней до его убийства. В убийстве подозревают КНДР: по данным журналистов, Ким Чен Нам был информатором ЦРУ.

«Фундаментальные принципы шпионажа уже разрушены», — считает бывший агент ЦРУ Дуэйн Норман. В прошлом он руководил программой по адаптации шпионажа под цифровую эпоху под названием «Станция будущего». Это были ранние попытки с очевидными вопросами: как не раскрыть себя, если тебе приходится ходить с телефоном? Почему нельзя во время задания снимать деньги в ближайшем к цели банкомате или расплачиваться за обед картой? Как не попасть в поле зрения камеры?

Система FacePay в московском метро Фото РБК

При этом, как отмечает Норман и другие собеседники WSJ, отсутствие «цифрового следа» — ходить без смартфона и «стереть» себя из соцсетей — тоже не вариант. Все сидят в интернете, и обратное вызовет подозрение у противоборствующей разведки.

Офицер западной разведки в отставке вспомнил, что за карьеру у него было девять фальшивых имён с набором документов и кредитных карт под каждого. Но практика создания «новой личности» уходит в прошлое с технологиями распознавания лиц и сбором биометрии при пересечении границы вроде сканирования сетчатки глаза.

Всё популярнее становится практика, когда агенты живут под настоящими именами, но имеют прикрытие в виде гражданской профессии, не имеющей очевидной связи с правительством.

По словам бывшего главы контрразвездки США Уильяма Эванина, в последние годы Россия и Китай отправили в другие страны «массовый поток» таких агентов в поисках разведданных. На вопрос, занимается тем же и США, он ответил: «Это отличное предположение».

Разведка становится более командной работой. Если раньше агент ЦРУ мог в одиночку встретиться с информатором или получить документы, то теперь нужна группа, которая помогает избежать «цифрового следа». В 2018 году заместитель директора ЦРУ по науке и технологиям Доун Мейеррикс рассказывала о тестовом задании: группа агентов составила карту камер наблюдения в столице «противника США», уточнив их тип и направление. Затем, используя искусственный интеллект, команда проложила маршрут, по которому агент ЦРУ смог бы дойти до цели без слежки.

Во время тестового задания путь агента разделили на три зоны: зелёная (без риска цифрового наблюдения), жёлтая (средние риски) и красная (попадание в поле зрения камер). За маршрутом следили из штаб-квартиры ЦРУ, передавая данные на «умные» часы оперативника. Этот тест был важен в контексте другого тезиса Мейеррикс: по её словам, примерно в 30 странах за потенциальными шпионами уже практически не следят физически, оставляя дело технологиям.

Эванина также отметил «цифровые уловки», которые могут использовать современные агенты, описав их как технологическую игру в «кошки-мышки». Несколько собеседников WSJ рассказали о практике «поддельной геолокации» смартфонов: агент специально будто бы выдаёт местоположение контрразведке, в это время находясь в другом месте.